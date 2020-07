”Teimme virheen asiakaspalvelussa” – romaniseuruetta ei päästetty suosittuun kylpylään, Järvisydän pyytää nyt anteeksi

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jossa romaniseuruetta ei päästetty rantasalmelaiseen Järvisydän-kylpylään. Järvisydän kertoo pyytävänsä anteeksi kyseisiltä henkilöiltä.

Sosiaalisessa mediassa levisi sunnuntaina video, jossa romaniseuruetta ei päästetty kylpemään Hotel & Spa Resort Järvisydämeen.

Videolla naisääni kysyy, ”onko teillä sellaista, että romaneja ei päästetä tänne”. Tähän asiakaspalvelija vastaa ”on, kyllä”.

Järvisydämen toimitusjohtaja Markus Heiskanen lähetti maanantaina IS:lle viestin, jossa kerrottiin, että kyseessä oli virhe asiakaspalvelussa.

– Teimme virheen asiakaspalvelussa, kun sanoimme etteivät romanit pääse Järvisydämeen. Romanit kuten kaikki muutkin pääsevät meille. Kyse oli kovassa paineessa olleen työntekijän inhimillinen virhe. Hän huomasi heti tapauksen jälkeen itsekin sanoneensa väärin. Pyydämme anteeksi kyseisiltä henkilöiltä.

– Kehitämme asiakaspalveluamme jatkossa niin, ettei vastaava tilanne pääse toistumaan. Järvisydän on tunnettu hyvästä palvelusta ja tinkimättömästä laadusta ja sen lupauksen aiomme pitää jatkossakin.

Sunnuntaina IS tavoitti videon kuvanneen Jasmin Lindgrenin, 23. Lindgren kertoo neljän hengen seurueensa matkanneen Keski-Suomesta kylpemään Järvisydämeen. Lindgren sanoo, ettei seurue ollut koskaan aikaisemmin vieraillut Järvisydämessä.

– Mun serkku soitti aikaisemmin sinne, ja he lupasivat, että kyllä tänne voi tulla saunaan ja kylpemään. Ja hehän eivät puhelimen kautta tienneet, että me ollaan romaneita, Lindgren sanoi.

– Ja sitten, kun menimme sinne, niin sitten meille sanotaankin, ettette voi tulla, kun te olette romaneita. Ihan päin naamaa niin kuin videossa näkyy.

Mitä teille kerrottiin syyksi, kun ette päässeet sisälle?

– Syy oli se, kun olemme romaneja ja että romanien kanssa on ollut aikaisemmin ongelmia, mutta mehän ei olla niitä romaneja, joiden kanssa on ollut aiemmin ongelmia, Lindgren sanoo.

Sen jälkeen, kun video lähti leviämään sosiaalisessa mediassa sunnuntaina, Järvisydän julkaisi Facebookissa vastineensa videolle. Järvisydän kirjoittaa, että Facebookissa jaettu video on viikonlopun tapahtumien kärjistymä.

Järvisydämen mukaan heidän vieraanaan oli viikonloppuna ryhmä, joka yöpyi maksutta, käytti kylpylän palveluja maksutta, joi omia juomia anniskelualueella, häiritsi ravintolan asiakkaita, häiritsi muita asukkaita pitkin yötä sekä pahoinpiteli työntekijää ja asiakasta.

Järvisydän joutui päivityksensä mukaan soittamaan häiriöiden takia useaan otteeseen poliisit paikalle.

– Tästä johtuen kyseessä olevaan ryhmään kuuluvia henkilöitä ei päästetty enää sunnuntaina kylpylään. Olisimme toimineet samoin kenen tahansa asiakkaidemme kohdalla, Järvisydämen tiedotteessa kerrotaan.

– Kylpylän vastaanottovirkailija kertoi heille useaan otteeseen rauhallisesti, ettei kylpylään nyt valitettavasti pääse. Kielto koski ainoastaan ongelmia aiheuttanutta ryhmää, ei romaneita yleensä. Tämän henkilökunta olisi voinut kertoa tarkemmin ja siitä pyydämme nöyrästi anteeksi. Ohjeistus ei missään nimessä ole, että romanit eivät ole tervetulleita, päinvastoin, Järvisydän kirjoittaa.

Jasmin Lindgren sanoi sunnuntaina IS:lle, ettei hänen seurueellaan ollut mitään tekemistä ongelmia aiheuttaneen ryhmän kanssa.

– Meidät yleistettiin. Me ei olla niitä, eikä me tunneta, ketä ne ryhmäläiset on, Lindgren totesi.