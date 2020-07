Eri reittien risteily­laivoilla matkustaneilla on todettu korona­tapauksia – tällaisia toimen­piteitä tartuntojen estämiseksi on tehty

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane sanoo, että koronatapauksia on todettu ”eri reiteillä”, eli ei vain Tallinnan-laivoilla.

TERVEYDEN ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti tänään, että laivoilla on syntynyt useita korona-altistumistilanteita. THL:n mukaan terveysviranomaisten tiedossa on nyt useita tapauksia, joissa henkilö on matkustanut risteilylaivalla ja matkan jälkeen hänellä on todettu koronatartunta.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane tarkentaa Ilta-Sanomille, että nyt ei puhuta kymmenistä koronatartunnoista vaan ”yksittäisistä”.

Sane kertoo STT:lle, että tietoon on tullut alle kymmenen altistustilannetta. Tapaukset ovat eri laivareiteiltä muutaman viime viikon ajalta. Sanen mukaan Silja Europan tapaus haluttiin tuoda esiin, koska siinä on ollut pidempikestoisia altistumistilanteita ja lähikontaktien jäljittäminen on ollut vaikeampaa.

HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen korostaa, että hänen tietoonsa ei ole tullut, että kukaan olisi nimen omaan saanut laivalta koronatartuntaa.

Tiedotteessa kerrottiin, että Silja Europan Tallinnan-risteilyllä 30.6.–1.7. oli ollut lieväoireinen matkustaja, joka oli oleskellut laivan yleisissä tiloissa pitkän aikaa. Sen takia muut matkustajat ovat saattaneet altistua taudille.

Sane ei halua tarkentaa, missä laivan yleisissä tiloissa kyseinen henkilö oli oleskellut. Henkilö oli kuitenkin ollut tekemisissä useiden muiden laivamatkustajien kanssa.

– Sen takia päädyimme tähän, että tiedottamisen kautta voimme lisätä tietoisuutta asiasta, jotta ihmiset osaavat sitten tarvittaessa hakeutua testeihin.

Sane sanoo, että koronatapauksia on todettu ”eri reiteillä”, eli ei vain Tallinnan-laivoilla, mutta hän ei halua tarkentaa asiaa enempää.

– Yleisesti riski on ollut pieni, eli porukka on pystytty rajaamaan hyttiin, jolloin laivoille ei yleisesti ole muodostunut mitään suurta riskiä.

Silja Europan Tallinnan risteilyllä 30.6.–1.7. lieväoireinen henkilö oli oleskellut laivan yleisissä tiloissa pidempiä aikoja.

Laivoille otetaan tällä hetkellä enintään 75 prosenttia matkustajista, mutta Tallinkin viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että sillä risteilyllä, josta THL:n tiedotteessa kerrottiin, oli vain noin 30 prosentin täyttöaste.

– Siellä on ollut ihan väljää. Sinne mahtuu maksimissaan noin 3 000 matkustajaa, joten siellä on ollut tuolloin alle 1 000 matkustajaa, Nöjd sanoo.

Nöjd toteaa, ettei tieto laivojen koronatapauksista tullut yllätyksenä.

– Yhtä hyvin se voisi olla ruuhkaratikassa, bussissa tai ravintolassa. Meillä on kuitenkin siitä hyvä tilanne, että pystymme tietämään, ketkä laivalla ovat olleet, toisin kuin vaikkapa jossain kaupungilla ravintolassa tai kauppakeskuksessa. Eihän kukaan tiedä, ketkä siellä ovat liikkuneet, eikä ketään pystytä tavoittamaan jälkikäteen.

– Meillä on nyt ollut ehkä 300 000 matkustajaa kuukaudessa, ja jos siellä on ollut kaksi tapausta, niin se on aika pieni määrä, Nöjd sanoo.

Koronavirus voi tarttua kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Pintojen osuutta leviämisessä ei kuitenkaan pidetä merkittävänä.

Sitä, mitkä voivat olla laivan pahimpia paikkoja koronatartunnan saamisen kannalta, on vaikea arvioida. Tartunnan saaminen esimerkiksi ovenkahvoista on mahdollista, mutta koronavirukset eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään, Sane sanoo.

– Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä, THL:n verkkosivuilla todetaan.

THL:n mukaan covid-19-tapaukselle altistuneiksi katsotaan muun muassa ne henkilöt, jotka ovat olleet fyysisessä kontaktissa covid-19-tapauksen kanssa tai oleskelleet suljetussa tilassa – esimerkiksi odotustiloissa, työpaikalla, bussissa tai junassa – sairastuneen kanssa. Korona tarttuu tehokkaimmin pienissä tiloissa, joissa on kerralla paljon ihmisiä, Sane toteaa.

Myös HUS:n Järvinen sanoo, että sisätilat, joissa ollaan ihmisten kanssa tiiviisti yhdessä, ovat otollisia paikkoja koronalle tarttua. Etenkin meluisissa paikoissa, joissa ääntä joutuu korottamaan, pärskeitä ja roiskeita tulee enemmän.

– Lähikontaktit, joissa puhutaan ja mielellään vielä kovaan ääneen, niin ne tilanteet ovat niitä, joissa pisaroita muodostuu enemmän.

Lavoilla tällaisia paikkoja voisivat olla esimerkiksi ravintolat, baarit ja hytit.

– Teoriassa sellaisissakin tilanteissa saatetaan olla pitkään yhdessä, joissa rynnätään ulos, mutta se aika ehkä jäänee lyhyemmäksi, Järvinen sanoo viitaten esimerkiksi maihinnousuun.

Nöjd kertoo, että laivan buffetissa on tehty useita toimenpiteitä koronatartuntojen estämiseksi.

– Ravintoloihin otetaan se sama 75 prosenttia kapasiteetista kuin maissakin on ravintoloissa. Meillä on tehty kattauksia normaalisti illan aikana kaksi, mutta nyt niitä on neljä. Asiakkaita on kerralla aina vähemmän kuin se 75 prosenttia.

– Ottimia vaihdetaan ja paikkoja desinfioidaan tiheään tahtiin. Käsidesiä on joka kohdassa saatavilla, samoin kertakäyttöhanskoja, jos niitä haluaa käyttää. Linjastojen päälle on asennettu suojapleksejä roiskesuojiksi. Jonkin verran on myös yksittäispakattuja annoksia, eli kaikkea ei tarvitse ottaa ottimilla, Nöjd kertoo.

Tällaiset ovat Tallink Megastar -laivan suojapleksit.

Kaikkia annoksia ei laivan buffetissa tarvitse poimia ottimilla.

Laivan pubi ja tanssiravintola ovat auki, mutta disco on kiinni, Nöjd kertoo.

– Auki oleva tanssiravintola on tällainen humppapaikka, jossa istutaan pöydissä, ja siellä on pieni tanssilattia. Kumppanit tai seurueet saavat keskenään tanssia, ja matkustajat tekevät itse päätöksen siitä, tanssivatko ”ulkopuolisten” kanssa. Emmehän me sitä voi kieltää.

Ilta-Sanomat kertoi viime viikolla Tallinkin Riian-matkustajista, joilla turvavälit olivat täysin unohtuneet maihinnousun yhteydessä.

Nöjd muistuttaa, ettei ihmisten tarvitse mennä odottamaan maihinnousua puolta tuntia etukäteen, vaan ruuhkasta voi hyvin pysytellä kauempana.

– 10–15 minuuttia kun jaksaa odottaa vähän kauempana, ruuhka on ohi.

Nöjd toteaa, ettei Tallink ole aikeissa lisätä varotoimenpiteitä nyt, vaikka julkisuuteen onkin tullut tieto altistumisista, sillä erityisjärjestelyitä on tehty jo runsaasti. Edellä mainittujen lisäksi laivalla on muun muassa kuulutuksia ja julisteita, joilla matkustajia valistetaan, ja laivaa siivotaan ja desinfioidaan tehostetusti.

– Tietysti jos nyt THL huomaa, että on jotain, mitä pitäisi vielä tehostaa, niin heidän kanssaan teemme kyllä jatkuvasti yhteistyötä tähän liittyen.

Toimi näin, jos menet laivalle

Sane muistuttaa, että oireisena ei pidä lähteä minkäänlaiselle matkalle. Laivalla, kuten muuallakin tulisi noudattaa hyvää yskimishygieniaa, pestä ja desinfioida käsiä, ja välttää turhia lähikontakteja ja väkijoukkoja.

– Jos on omassa porukassa, vaikkapa perheen kanssa, niin pysyisi mieluiten siinä omassa porukassa enemmän kuin hengailee muiden kanssa.

– Sillä tavalla tartuntariskiä voi pienentää, Sane sanoo.

Nöjd lisää, että tilannetta kannattaa itse seurata laivalla eikä mennä sinne, missä on ruuhkaa.

– Laivat ovat niin isoja, että siellä pystyy kyllä etäisyyksiä pitämään. Ei ole pakko mennä ruuhkaiseen hetkeen.

Hän sanoo myös, että alkuviikon lähdöt ovat hiljaisempia kuin viikonlopun.