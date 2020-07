Yle: Suomeen saapuu lähipäivinä 25 lasta ja nuorta Kreikan pakolaisleiriltä

Kreikan Morian pakolaisleirin olosuhteita lapsille on kutsuttu kammottaviksi.

Ylen mukaan ensimmäiset Välimeren alueen alaikäiset turvapaikanhakijat saapuvat Suomeen tällä viikolla.

Suomeen saapuu lähipäivinä 25 lasta ja nuorta Kreikan pakolaisleiriltä, Yle kertoo.

Lapset ja nuoret saapuvat ilman huoltajaa. Maahanmuuttovirasto Migri ei kerro Ylelle tarkkaa saapumispäivää, mutta Migrin mukaan saapuvien henkilöiden sijoittuminen alkaa selvitä.

Lapsille tarkoitettuja sijoituspaikkoja löytyy Suomessa Oulusta, Vöyriltä, Hämeenkyröstä,Turusta, Espoosta ja Kotkasta.

Kaikkiaan Välimeren alueen pakolaisleireiltä on saapumassa Suomeen 175 turvapaikanhakijaa, joista sata on alaikäisiä. Migristä kerrotaan Ylelle, että loput sadasta lapsesta ja nuoresta tulevat myöhemmin kolmessa erässä.

Välimeren alueella on pakolaisleirejä Kreikassa, Kyproksella, Maltalla ja Italiassa. IS vieraili maaliskuussa pahamaineisella Morian pakolaisleirillä, johon on pakkautunut 18 000 asukasta. IS:n jututtamat turvapaikanhakijat kertovat leirin karuista olosuhteista kuten sähkön ja lämpimän veden puutteesta, turvattomuudesta ja halusta päästä vain jonnekin Eurooppaan.