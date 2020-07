Main ContentPlaceholder

Varusmiehet onnistuivat upottamaan ajoneuvon suohon, sitten alkoi reipas huuto – suomalaiset kertovat pahimmat inttimuistonsa

Sulje

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Varusmiespalvelus on osa monen nuoren elämään ja se jättää monenlaisia muistoja. Videolla intin käyneet kertovat, mitä he eivät todellakaan jääneet kaipaamaan palvelusajoiltaan. He paljastavat myös huonoimmat armeijaan liittyvät muistonsa.