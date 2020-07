Tartuntamäärät ovat pysyneet viime päivinä yksinumeroisissa luvuissa.

Suomessa on todettu vuorokauden aikana viisi uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tartuntoja on vahvistettu Suomessa nyt yhteensä 7 253.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu 329. Sairaalahoidossa oli perjantaina 20 koronavirustartunnan saanutta potilasta, joista yksikään ei ollut tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronavirukseen liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Husin ja Länsi-Pohjan alueilla eniten tartuntoja suhteessa väestöön

Todettujen uusien koronatartuntojen määrä on koko lailla samalla tasolla kuin viimeisten kahden viikon aikana. Lähiviikkojen korkein tartuntalukema kirjattiin viime keskiviikkona, jolloin ilmoitettiin 22 uudesta tartunnasta. Sen jälkeen todettujen tapausten määrät ovat pysyneet yksinumeroisissa luvuissa.

Koronatapausten ilmaantuvuudessa kaksi aluetta nousee selvästi ylitse muiden. Eniten koronatapauksia suhteessa väestöön on havaittu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueilla.

Husin alueella on todettu 315 ja Länsi-Pohjan alueella 247 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Muilla alueilla vastaava lukema on alle sadan. Koronatartuntojen ilmaantuvuus on ollut vähäisintä Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa.

Viruksen leviämisen riski rakennustyömailla ja Ruotsin rajan tuntumassa

Kesäkuun lopulla uutisoitiin suomalaisilla rakennustyömailla todetuista koronavirustartunnoista. THL kertoi tuolloin pitävänsä rakennustyömaiden koronavirusryppäitä huolestuttavina.

– Nämä ovat potentiaalisia pienen paikallisen epidemian alkuja, sanoi THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta STT:lle.

Tartuntoja oli havaittu muun muassa rakennusyhtiö Lehto Groupin työmaalla Helsingissä. Virus oli levinnyt myös ulkomaalaisten työntekijöiden asuntolassa Turussa. Asuntolassa tartunnan saaneista osa on työskennellyt Turun telakalla.

Länsi-Pohjan alueella tartuntamääriin on vaikuttanut Ruotsin rajan läheisyys. Alueen johtavat lääkärit tiedottivat runsas viikko sitten, että Länsi-Pohjassa lähes viisikymmentä ihmistä oli altistunut koronavirukselle lyhyen ajan sisällä.

Varmistettuja tartuntoja oli tuolloin viimeisten kahden viikon ajalta vain muutamia, mutta tartunnan saaneet olivat ehtineet altistaa kymmeniä muita. Tartuntaketjujen selvittelyssä ilmeni, että taustalla oli ostosmatkoja Ruotsin puolelle.

Lääkärit suosittelivat, että kaikki pistäytymiset Ruotsiin lopetettaisiin, kunnes epidemia rauhoittuu sielläkin.

Tapaukset kunnittain (ei alle 5 tapauksen kuntia)

8 Äänekoski

15 Askola

6 Aura

820 Espoo

6 Eurajoki

7 Forssa

47 Hämeenlinna

12 Hausjärvi

5 Heinola

2748 Helsinki

11 Hollola

65 Hyvinkää

10 Ii

20 Iisalmi

6 Inkoo

10 Jämsä

12 Janakkala

119 Järvenpää

12 Joensuu

108 Jyväskylä

17 Kaarina

28 Kajaani

14 Kangasala

36 Kauniainen

60 Kemi

7 Keminmaa

6 Kempele

76 Kerava

82 Kirkkonummi

27 Kittilä

33 Kiuruvesi

8 Kokkola

18 Kolari

6 Koski Tl

16 Kotka

24 Kouvola

8 Kuhmo

62 Kuopio

8 Kurikka

72 Lahti

9 Laitila

18 Lappeenranta

7 Lempäälä

5 Lieto

57 Lohja

24 Loimaa

5 Loppi

17 Loviisa

17 Maarianhamina

25 Mäntsälä

12 Masku

36 Mikkeli

10 Muurame

5 Mynämäki

6 Naantali

5 Nivala

16 Nokia

72 Nurmijärvi

9 Orimattila

9 Orivesi

94 Oulu

5 Paltamo

7 Parainen

5 Pietarsaari

11 Pirkkala

22 Pori

12 Pornainen

63 Porvoo

28 Raasepori

16 Rauma

12 Reisjärvi

22 Riihimäki

23 Rovaniemi

52 Salo

15 Sastamala

12 Savonlinna

27 Seinäjoki

76 Sipoo

11 Siuntio

23 Sotkamo

143 Tampere

51 Tornio

198 Turku

66 Tuusula

9 Uusikaupunki

42 Vaasa

14 Valkeakoski

888 Vantaa

5 Varkaus

5 Veteli

32 Vihti

29 Ylitornio

16 Ylöjärvi