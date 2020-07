Tässä on yleisin syy elatusavun maksamatta jättämiseen – Kela maksoi viime vuonna elatus­velvollisten puolesta yli 200 miljoonaa euroa elatustukea

Suurin osa vanhemmista maksaa elatusavun ajallaan ja ongelmitta

Valtaosa elatusvelvollisista maksaa elatusavun ajallaan ja ongelmitta. Jos elatusvelvollinen jättää elatusavun kokonaan maksamatta, lapsen elatuksesta huolehtivalla vanhemmalla on mahdollisuus saada elatustukea Kelasta. Viime vuonna Kela maksoi elatusvelvollisten puolesta 208,6 miljoonaa euroa elatustukea, kertoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen.

Helsingin kaupungin perheoikeudellisten asioiden päällikön Katja Niemelän mukaan on tärkeää, että elatusapu vastaa elatusvelvollisen maksukykyä ja on näin ollen myös mahdollista hoitaa asianmukaisesti. Yleisin syy elatusavun maksamatta jättämiseen on maksukyvyttömyys.

– Elatussopimusten määräaikainen muuttaminen esimerkiksi työttömyyden tai lomautuksen takia on yleistä. On kuitenkin tärkeä muistaa, ettei elatusapua voida muuttaa taannehtivasti, Niemelä kertoo.

Viime aikoina elatussopimusten määräaikaisia muutoksia on tehty paljon koronatilanteen vuoksi.

Jos vanhempi on puutteellisen maksukykynsä takia velvollinen maksamaan vain osan lakisääteisestä elatusavusta, Kela maksaa loppuosan elatustukena.

Asiat etenevät harvoin tuomioistuimeen

Niemelän mukaan suurin osa vanhemmista sopii elatusavusta sopimusteitse lapsen asuinkunnan lastenvalvojan avustuksella. Vanhemmilla on oikeus sopia elatusavusta keskenään ilman viranomaisia, mutta tällainen suullinen tai kirjallinenkaan sopimus ei ole täytäntöönpanokelpoinen. Sillä ei siis voida hakea elatustukea Kelasta tai periä elatusapua ulosottoteitse. Jotta sopimus on täytäntöönpanokelpoinen, sen tulee olla lastenvalvojan laatima ja vahvistama.

Niemelä kertoo, että pieni osa vanhemmista ei pääse elatusavusta sopuun edes lastenvalvojan avustuksella. Tällaisissa tilanteissa elatusapupäätöstä on mahdollista hakea tuomioistuimesta.

– Jos asia viedään tuomioistuimeen asti, on taustalla usein riitoja, Niemelä sanoo.

Lapsi asuu yleensä toisen vanhemman luona

Aholaisen mukaan tyypillisin elatusaputilanne on sellainen, jossa lapsi asuu toisen vanhemman luona pääsääntöisesti ja lasta harvemmin näkevä vanhempi maksaa lapsesta elatusapua. Kaikki etävanhemmat eivät silti maksa elatusapua, sillä elatusapu on aina yhteydessä vanhemman maksukykyyn ja lapsen elatuksen tarpeeseen.

– Vanhemmat voivat esimerkiksi sopia, että etävanhempi huolehtii lapsen elatuksesta muulla tavalla, Aholainen kertoo.

Aholaisen mukaan melko yleistä on myös se, että lapsi asuu kummankin vanhemman luona yhtä paljon, mutta toinen vanhemmista tienaa selvästi enemmän ja on siksi velvollinen maksamaan vähemmän tienaavalle vanhemmalle elatusapua.

Elatusapuvelvollisuus voi syntyä myös silloin, jos lapsen vanhemmat asuvat samassa taloudessa, mutta toinen vanhemmista ei osallistu millään tavoin lapsen elatukseen. Tällaiset elatusaputilanteet ovat kuitenkin erittäin harvinaisia.