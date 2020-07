Tältä hukkuva ihminen voi näyttää vedessä – asiantuntija kertoo, kuinka hädässä olevan uimarin tunnistaa

Suomessa on tänä vuonna hukkunut jo yli 60 ihmistä. Hukkuva ihminen ei välttämättä huuda, mutta näyttää siltä kuin yrittäisi kiivetä näkymättömiä tikkaita pitkin ylöspäin.

Ihmisen hukkuminen on yllättävän huomaamaton tapahtuma. Se käy nopeasti ja usein täysin hiljaisesti.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) koulutussuunnittelija Anne Hiltunen onkin todennut, ettei hukkuminen näytä ”miltään Baywatch-meiningiltä, jossa ihminen huutaa ja huitoo käsillään”.

Grafiikasta näkee, miltä hukkuminen näyttää.

Selkeä hukkumisen merkki on se, että ihmisen molemmat kädet nousevat vedenpinnan yläpuolelle – ikään kuin hän yrittäisi kiivetä näkymättömiä tikkaita pitkin ylöspäin. Hukkuva ihminen myös pomppii veden pinnalle haukkomaan happea.

Kun keskittyminen ja voimat menevät hapen ottamiseen, ihminen ei välttämättä pysty huutamaan apua.

Katso otsikon alla olevasta ruudusta havainnollistava simulaatiovideo siitä, miltä hukkuminen voi näyttää. Video on tehty vuonna 2016.

Suomessa on tänä vuonna hukkunut jo 63 ihmistä. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n tilastoista käy ilmi, että hukkuneita on nyt 19 enemmän viime vuonna kesäkuun loppuun mennessä. Viime vuonna Suomessa hukkui kaikkiaan 90 ihmistä.

Hukkumiset eivät ole tapahtuneet ainoastaan kesäaikaan. Leudon talven takia jäät olivat heikot, joten poikkeuksellisen moni on hukkunut tänä vuonna jäiden läpi. Tähän mennessä 19 ihmistä on hukkunut jäihin, 11 vesi­liikenteessä, 9 uidessa ja 19 tuntemattomasta syystä. Lisäksi sukeltaessa on hukkunut yksi suomalainen, putoamisen yhteydessä yksi ja ulkomailla kolme.

Hukkuneista miehiä on 49, naisia 7 ja tuntemattomaksi merkittyjä 7.

Hukkumistilastot ovat 2000-luvulla kehittyneet pääasiassa suotuisaan suuntaan. Vielä vuosina 2000–2009 Suomessa hukkui keskimäärin 170 ihmistä vuodessa. Vuosina 2010–2019 keskiarvo oli 113 ihmistä vuodessa.

SUH:n viestintäasiantuntija Niko Nieminen totesi kuitenkin Ilta-Sanomille aiemmin kesällä, että tilastojen valossa vaikuttaa siltä, että tänä vuonna hukkuneita saattaa tulla yli sata ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014.

Vuonna 2008, kun heinäkuu oli harvinaisen lämmin, joka päivä hukkui ainakin yksi suomalainen, kertoo SUH:n Anne Hiltunen.

– Lämpimät vedet ja helteet lisäävät hukkumisia, Hiltunen toteaa.

Hukkuvaa pelastaessa tulee käyttää jotakin apuvälinettä, mieluiten kelluvaa sellaista.

Hiltusen mielestä olisi hyvä, että joku aina katsoisi toisen perään, kun ollaan veneilemässä tai uimassa.

– Aika usein käy niin, että ollaan vaikka saunassa ja käydään välillä pulahtamassa tai uimassa pieni matka. Toinen on saunassa ja alkaa ihmetellä, että minnekäs se kumppani tai kaveri jäikään. Näitä tapahtuu kesäisin.

On syytä muistaa, että yli kolmannes suomalaisista on uimataidottomia. Ja vaikka osaisikin uida taitavasti, vedessä voi silti iskeä esimerkiksi kramppi.

Koska hukkuminen ei näytä hukkumiselta, Hiltunen toivoo, että ihmiset puuttuisivat tilanteisiin mieluummin ”liian” hanakasti kuin olettaisivat, että toinen vain leikkii tai että joku esimerkiksi valvoo uimassa olevaa lasta.

Jos huomaa toisen olevan hädässä, kannattaa noudattaa niin sanottua ”H-RAP”-sääntöä. Se tarkoittaa, että on (H) hälytettävä tai huudettava apua, (R) rauhoituttava ja yritettävä rauhoittaa pelastettavaa kertomalla, että apu on tulossa, (A) etsittävä käsiinsä jokin apuväline ja (P) pelastettava hukkuva. Paras apuväline kelluu, joten hyviä välineitä ovat esimerkiksi ämpäri, pelastusrengas, lötköpötkö, iso limsapullo tai kanisteri.

Omia pelastustaitoja ei kuitenkaan kannata yliarvioida. Pelastettavaa lähestyessä tulee aina pitää pelastusväline itsensä ja pelastettavan välissä, jotta hukkuva ei tartu pelastajaan ja saa aikaan sitä, että hukkuneita on pian kaksi.

Jos henkilö tarvitsee elvytystä, ohjeet siihen löytyvät muun muassa Punaisen ristin sivuilta.