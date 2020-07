Railakka kasvojenpesu: Vertaa kuvia vuoden takaa eiliseen.

Katajanokanluodon uusi kesäravintola avasi betonilaiturinsa, puisen terassinsa, kivisen kallionsa kaikki kolot ja luotsivahdin tupansa perjantaina.

Oheisista viime kesänä ja nyt perjantaina otetuista kuvista käy ilmi muutos, joka lyhyessä ajassa on luodolla tapahtunut.

Eli kuten jalkapallovalmentaja Antti Muurisella oli tapana tokaista: Eteenpäin on menty.

Luotsitupa antoi lauantaina tuulensuojaa siinä missä kallion kolotkin.

Avaaminen oli kutkuttava kokemus.

– Yhtään ei tiedetty mitä odottaa, tuleeko yksi ihminen, kymmenen vai sata, kertoo hyväntuulinen Mari Impola Helsingin Risteilypalveluista.

Kun päivä oli päättynyt, yhtiön vesibussi oli ajanut luodolle reilut 150 uteliasta.

Katajanokanluodon spesialiteetti eli pitsat paistetaan kiviuunissa.

Suomen alati vaihteleva kesäsää tarjosi ravintolanpitäjälle oivan mahdollisuuden arvokkaaseen ihmiskokeeseen.

Kokeita on naapurustossa tehty ennenkin. Katajaluodossa ampui merelle Koeampumalaitos, ja Harakassa keitteli liemiään Kemiallinen koelaitos.

Katajanokanluodolla päästiin perjantaina testaamaan, kuinka pitsaa, kesäjuomia ja poreilevaa tunnelmaa hakeva terassisuomalainen pärjää olosuhteissa, joissa Myrskyluodon Maija kiljuisi riemusta.

– Tuuli oli aika reipas, sellaiset 8–10 metriä sekunnissa, ja puuskat päälle, Impola kertoo ja nauraa päälle.

– Puhalsi varmaan Skotlannista asti!

Avajaisiin perjantaina osallistui myös lounatuuli, aikamoisen voimallisestikin.

Terassin kannalta tuulen lounainen tulosuunta oli koettelevin mahdollinen. Luodon ravintolatoiminta ei kuitenkaan rajaudu vain historialliseen, pikkuruiseen luotsitupaan ja alkukesästä nikkaroituun terassiin.

Koko luoto on anniskelualuetta. Apuun riensi luonto ja erityisesti sen raskain rykmentti, geologia.

– Keskellä kohoava kallio osoittautui varsin toimivaksi. Aina löytyy suojanpuolta ja koloa, mihin kaivautua, Impola kertoo.

Suomenlahden rannikolla peruskallio on monin paikoin paljaana. Se on Euroopan vanhin peruskallio, paksuudeltaan 200–300 kilometriä, ja mahdollistaa Katajanokanluodolla piknikolosuhteissa tapahtuvan lakisääteisen anniskelun.

Peruskallio kohoaa edelleen jääkauden jäljiltä, mutta sitä ei pitäisi terassilla istuessa käytännössä huomata. Kysymys on luultavimmin tunnelmasta.

– Näkyi siellä terassillakin muutamia urheita, annamme huopia, Impola lisää.

Katajanokanluodon sijainti on poikkeuksellinen. Se sijaitsee melkein keskellä laivaväylää ja melkein Helsingin keskustassa.

Tarkkaan ottaen se sijaitsee poikkeuksellisen onnistuneen voileipäkiven heiton päässä (300 m) keskustasta, Katajanokan ulkosaaristossa.

Meri ja peruskallio, ne ovat yhä paikallinen vahvuus. Kuva vuoden takaa.

Luodon rakennuksineen osti vuosi sitten Helsingin kaupungin ulosottoviraston pakkohuutokaupasta liikemies Peter Brandt. Hinta oli 375 000 euroa. Helsingin Risteilypalvelut on P.W. Brandt Oy:n vuokralainen.

Avajaisia edeltävän kuukauden aikana luodolla paukkui kirves, surisi pora ja saha soitahteli, kun paikkoja laitettiin kuntoon ja uutta rakennettiin.

Vuosi sitten yleistunnelma toi vielä mieleen laitapuolen kulkureitit.

Luotsitupa on Museoviraston suojelema. Ja pärekatto.

– Se on nyt yhtä hyvässä kunnossa kuin vuonna 1870, paremmassakin, Impola kehaisee.

Luodolle ei tule töpselistä sähköä eikä putkesta vettä. Jotta ravintola voi toimia, sen pitää olla omavarainen.

Vesi saadaan merestä käänteisosmoosilaitteella. Sinänsä vettä riittää. Sitä on joka puolella luotoa.

Sähkö tuotetaan aurinkopaneeleilla ja tarvittaessa generaattorilla.

– Huomasimme jo, että paneeleita tarvitaan lisää, ja akkuja, Impola kertoo.

Sähköt saadaan nyt aurinkopaneeleista ja generaattoreista.

Niinpä on ennenaikaista arvioida, mitä Katajanokan luodon kunnostaminen on tullut maksamaan. Tai tulee maksamaan. Paljon on kesken, osin ehkä keksimättäkin.

– Sanotaan, että ryökäleen kallista. Kenenkään ei kannata sanoa, että tämä meni (huutokaupassa) hävyttömän halvalla, Impola sanoo.

Lauantaina Katajanokanluoto oli suljettu. Syynä on sääennusteen lupaama rankaksi äityvä sade.

Ravintolan aukio-olon voi tarkistaa Helsingin Risteilypalveluiden nettisivuilta.

– Emme pyri mihinkään extremismiin, Impola sanoo.

Säätä vastaan ei ole tarkoitus potkia. Terassialalla sään kanssa on parempi kaveerata.

Sitä vastoin Impola toivoo hartaasti, etteivät asiakkaat ala kaveerata luodolla pesivien lokkien kanssa ruokkimalla niitä pitsanreunuksilla.

– Emme halua niitä syöksyilemään terassille.