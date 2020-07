Kun helsinkiläinen Iina palasi Riian-risteilyltä, näky oli korona-ajalle hurja – Tallink miettii ongelmaan ratkaisua

Turvavälit unohtuivat suomalaisilta Riian-matkustajilta.

Helsinkiläinen Iina, 28, oli neljän hengen tuttavaporukalla Tallink Siljan liikennöimällä Riian-risteilyllä.

Seurue majoittui Silja Serenade -laivalla hytissä, josta oli suora näkymä Promenade-kannelle.

Iinan IS:lle lähettämässä videossa näkyy, kun ihmismassa odottaa pääsyä laivasta terminaaliin.

Turvavälit ja korona-ajan rajoitukset vaikuttavat videon perusteella unohtuneen täysin.

Tallink Silja: 75 prosenttia kapasiteetista käytössä

Iina kuvasi videon tänä aamuna, kun Serenade palasi Riiasta Helsingin Olympia-terminaaliin.

– Lähdimme risteilylle samasta terminaalista torstaina kello 16. Terminaali oli jo silloin aivan täynnä ihmisiä sekä sisältä että ulkoa. Hurjaltahan se näytti, hän kertoi.

Tallink Siljan nettisivujen mukaan laivaan mahtuu 2 852 matkustajaa.

– Ostimme risteilyn noin kuukausi sitten, ja sanottiin, että vain puolet laivan kapasiteetista täytetään. En tiedä, onko asiaan sen jälkeen tullut muutos, kun rajoituksia on purettu, ehkä risteilyt sitten myydäänkin viimeistä paikkaa myöden täyteen, Iina kertoi.

– Laiva oli todella, todella täynnä kaiken ikäisiä matkustajia. Esimerkiksi meidän seurueestamme kukaan ei muista olleensa koskaan aiemmin risteilyllä, jolla olisi ollut yhtä paljon ihmisiä.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd vahvistaa IS:lle, että matkustajamäärärajoitus on tällä hetkellä 75 prosenttia. Se tarkoittaa, että Serenaden Riian-risteilyille myydään noin 2 000 matkustajapaikkaa.

Varustamon keinot vähissä

– Arvioimme jo ennalta, että laivaan nousut ja laivasta poistumiset ovat niitä kohtia, joihin ruuhkia muodostuu, vaikkakin paikallaan vietetään suhteellisen lyhyt aika, ja jono liikkuu eteenpäin, Nöjd sanoi.

Nöjdin mukaan matkustajia kehotetaan kuulutuksissa odottamaan rauhassa laivaan pääsyä ja laivasta poistumista.

Tallink Silja ei ole kuitenkaan katsonut tarpeelliseksi lähteä hajauttamaan matkustajajoukkoja.

– Jos matkustaja itse ei halua odottaa väljemmässä tilassa, se on hänen oma päätöksensä ja valintansa. Olemme toki miettineet keinoja, joiden avulla asioita voisi tehdä toisin.

Yksi ratkaisu voisi olla laivaan siirtymisen ja laivasta poistumisen porrastaminen kellonajoittain. Sekään ei välttämättä muuttaisi tilannetta:

– Suomalainen tulee aina puoli tuntia aiemmin paikalle, Nöjd sanoi.

”On aika erikoista, että ihmiset ovat jo nyt unohtaneet kaiken”

Tänään kotiin palannut Iina kertoi ymmärtävänsä hyvin, että ihmisillä on kova into päästä matkalle kuukausia kestäneiden rajoitusten jälkeen.

– Samasta syystä mekin lähdimme matkalle. On silti aika erikoista, että ihmiset tuntuvat jo nyt unohtaneen menneistä kuukausista kaiken, esimerkiksi turvaväleistä ja muista hygieniarajoituksista huolehtimisen.

Vaikka Iinan seurueeseen kuuluneet ovat nuoria eivätkä kuulu riskiryhmiin, tilanne huolestutti.

– Siinä matkan aikana joukolla mietimme, että herran jestas, mikä viruslinko koko laiva mahtaakaan olla. Toivon mukaan pysymme kaikki terveinä, Iina kertoi.

Marika Nöjd pahoitteli Iinan seurueen kokemusta.

– On erittäin ikävää, jos heistä on tuntunut siltä, että tuossa tilanteessa on ollut vaaran paikka. Mietimme todella koko ajan, miten saisimme porrastettua ihmisten liikkumista paremmin, hän korosti.