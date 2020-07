Saderintama etenee kohti pohjoista – yhdessä paikassa mitattu jo yli 10 millimetrin sademäärä

Maan eteläosissa sateet alkavat väistyä huomiseen mennessä.

Lauantaina lounaasta alkanut saderintama jatkaa etenemistä kohti maan pohjoisosia. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo kertoi iltakuuden aikaan, että saderintama oli etenemässä kaakosta kohti luodetta. Voimakkaita sateita on yöllä luvassa etenkin maan pohjoisosiin.

– Eli saderintama tulee suunnilleen Pohjois-Karjalasta Oulua kohti. Sateita on luvassa vielä etelässäkin yölle.

Lauantaina vesisateita on ollut runsaasti etenkin maan länsiosissa. Suurimmat sademäärät on toistaiseksi mitattu Pohjanmaalla.

– Kokkolassa on mitattu 11,2 millimetrin sademäärä. Se on ainoa, missä on mitattu yli 10 millimetriä.

Sinisalon mukaan suuria sademääriä on mitattu myös muualla länsirannikolla. Maan itäosissa sademäärät ovat toistaiseksi jääneet alle viiteen millimetriin. Myös pohjoisosissa on lauantain aikana mitattu vähäisiä sademääriä.

– Toki voimakkaimmat sateet ovat vasta sinne päin siirtymässä, Sinisalo totesi illansuussa.

Sunnuntaina saderintamasta riittää sateita etenkin maan pohjoisosiin, mutta eteläisemmissä osissa maata sää alkaa poutaantua.

Sateisuus ja tuulisuus jatkuvat ennusteiden mukaan myös alkuviikolla.

– Maanantaille on luvassa mahdollisesti myös ukkospuuskia, mutta ennusteissa on epävarmuutta vielä, Sinisalo kertoo.