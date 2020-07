Alaikäisten seksuaalisesta häirinnästä epäilty vangittiin Helsingissä

34-vuotiasta miestä epäillään asiattomasta koskettelusta, ehdottelusta ja videokuvaamisesta Helsingin Kannelmäessä.

Alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäilty mies määrättiin lauantaina vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa, kertoo rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista. 34-vuotiaan miehen epäillään häirinneen ja ahdistelleen alaikäisiä tyttöjä sekä aikuisia naisia Helsingin Kannelmäessä.

Rikosten epäillään tapahtuneen viime syksyn ja tämän vuoden aikana. Poliisi otti epäillyn kiinni torstaina.

Poliisin tutkittavana on parhaillaan neljä eri tekoa, joista kahdessa rikosnimikkeenä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja kahdessa sen yritys. Poliisin tiedossa olevat uhrit ovat yli 10-vuotiaita lapsia.

Rikostarkastaja Kosken mukaan tiedossa olevissa tapauksissa on ollut asiatonta koskettelua, ehdottelua ja videokuvaamista. Tapahtumat eivät ole Kosken mukaan olleet lähellä raiskausrikoksia, mutta täyttävät seksuaalisen hyväksikäytön tai sen yrityksen tunnusmerkit.

Koski kertoo, että poliisi on saanut muutamia uusia yhteydenottoja sen jälkeen, kun rikosepäilyistä perjantaina kerrottiin julkisuuteen. Näitä mahdollisia uusia rikosepäilyjä ei Kosken mukaan kuitenkaan ole vielä ehditty selvittää tarkemmin.

Viimeisin poliisin tutkinnassa oleva teko on tapahtunut kesäkuun puolivälissä. Poliisi jatkaa sen selvittämistä, onko uhreja mahdollisesti enemmän.

Kosken mukaan epäilty on poliisille entuudestaan tuttu, mutta aiempaa rikostaustaa hänellä ei ole. Poliisi kertoi aiemmin, että rikoksista epäilty on pienikokoinen mies, jolla on tuuhea musta tukka ja tuuhea musta parta. Hän on yrittänyt keskustella uhrien kanssa huonolla suomen ja englannin kielellä.