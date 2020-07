Ruotsalaiset purjehtijat hämmentävät Ahvenanmaalla – Rajavalvonnassa on huviveneen mentävä aukko

Sisärajavalvonta on poistunut Schengen-maiden välisestä huvialusliikenteestä 15.6. alkaen.

Ilta-Sanomien lukija kertoo olleensa Ahvenanmaalla purjehtimassa viime viikolla ja viikonloppuna ja hämmästyneensä siitä, miten paljon ruotsalaisia Ahvenanmaalla näkyi.

– Itäsatamassa tai Maarianhaminassa ei näkynyt ruotsalaisia, mutta kun tulimme Eckeröstä takaisin viime sunnuntaina, niin näimme muun muassa ennen Länsisatamaa purjeveneen, jossa oli Ruotsin lippu ja joka lipui merivartioston laivan ohitse.

– Katsoimme, että mahtaako merivartioston laiva mennä kyselemään ruotsalaisilta jotain ja puuttua asiaan, mutta ei mitään, lukija hämmästelee.

Hän kertoo nähneensä kyseisessä purjeveneessä olleiden ruotsalaisten nousseen satamassa maihin. Samassa laiturissa oli myös muita ruotsalaisten veneitä. Ilta-Sanomat on saanut myös muita vinkkejä koskien ruotsalaisten purjehtimista Ahvenanmaalla.

Länsi-Suomen merivartioston kenttäjohtaja Benny Paulsson kertoo, että vaikka Suomen sisärajat onkin suljettu ruotsalaisilta, rajoituksissa on huviveneiden mentävä aukko. Ruotsista saa siis tulla huviveneellä Suomeen.

– Huviveneellä myös ruotsalaiset saavat liikkua saaristossa, Paulsson vahvistaa.

Ja saa tulla maihin?

– Joo, ei sitä pysty mitenkään valvomaan, että missä he käyvät maissa. Siihen ei riitä resurssit, että niitä voitaisiin valvoa.

Rajavartiolaitoksen ohjeistuksessa todetaankin seuraavaa: ”Schengen-maiden välinen huvialusliikenne on rajavalvonnan näkökulmasta rajoituksetta mahdollista, eikä huviveneillä ole velvollisuutta saapua rajatarkastukseen. Merialueen lisäksi huviveneellä on mahdollista saapua maahan myös Suomen ja Ruotsin välisellä jokirajalla (Tornionjoki, Muonionjoki).”

Ahvenanmaan Länsisatamasta kerrotaan, että ruotsalaisia veneilijöitä ja veneilijöitä ylipäätään on ollut nyt harvinaisen vähän.

– Juuri nyt satamassa on yksi tai kaksi ruotsalaista venettä. Luulen, että ruotsalaiset eivät tiedä, että he voivat tulla tänne ja toisaalta suomalaiset eivät välttämättä ole kovin innoissaan siitä, että ruotsalaisia tulee tänne, satamassa työskentelevä Melker Lundberg arvelee.

– Jotkut ahvenanmaalaiset tietenkin toivovat, että ruotsalaisiakin turisteja tulisi, koska se olisi tärkeää turismibisneksen kannalta, mutta saamme kyllä joka päivä suomalaisilta tiedusteluita siitä, saavatko ruotsalaiset tulla tänne. Monet ovat peloissaan koronatilanteesta.

Lundberg sanoo, että Länsisatamassa odotettiin, että ruotsalaisturisteja olisi tullut paljon enemmän kuin mitä heitä on tähän mennessä näkynyt.

Nyt veneilijöitä on ylipäätään Lundbergin arvion mukaan vain noin 40–50 prosenttia tavanomaisesta. Huviveneliikenne Ahvenanmaalla on romahtanut.

– Tämä on iso muutos. Mutta toivomme, että suomalaisia veneilijöitä tulisi tänne nyt, kun kesälomat pyörivät.

Suomessa sisärajaliikenteen rajatarkastuksista Turun, Vaasan ja Ahvenanmaan satamissa vastaava Länsi-Suomen merivartiosto.

Länsi-Suomen merivartioston perjantaina julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että Turun, Vaasan ja Ahvenanmaan satamissa on huomattu matkustaja-alusten henkilöliikenteen lisääntyvän ja aiheuttavan maahantulon estämistapauksia, kun maahantuloedellytykset Suomeen saapumiselle eivät täyty.

Se, että Länsi-Suomen merivartiosto on estänyt maahantulon, on johtunut viime aikoina enimmäkseen siitä, että Ruotsin kansalaisia tai Ruotsissa lomamatkalla olevia muiden maiden kansalaisia on pyrkinyt tulemaan lomalle Ruotsista Suomeen.

– Länsi-Suomen merivartiosto muistuttaa, että matkustusrajoitukset koskevat muun muassa Ruotsista tai Ruotsin kautta saapuvia matkustajia. Heidän osaltaan maahantuloon tarvitaan pätevä syy, kuten esimerkiksi työmatka, kiinteistön omistaminen Suomessa tai läheiset perhesuhteet, tiedotteessa todetaan.