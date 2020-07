Vaarallinen ammoniakkivuoto Valion Turengin tehtaalla – ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ikkunat

Janakkalassa sijaitsevassa Turengissa on myrkyllistä kaasua ilmassa.

Hieman kello 12 jälkeen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoi Ilta-Sanomille, että vuoto on saatu tukittua.

Janakkalan kunnassa Turengissa Valion tehtaalla on tapahtunut ammoniakkivuoto, jonka vuoksi ilmaan on päässyt terveydelle vaarallista kaasua. Tapailan alueelle on annettu vaaratiedote.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos kehottaa ihmisiä pysymään sisätiloissa sekä sulkemaan ovet, ikkunat ja ilmastointi. Ihmisiä kehotetaan odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Valion tehtaalla Turengissa valmistetaan lastenruokia ja pitkään säilyviä UHT-tuotteita. Tehtaalla on noin 120 työntekijää, kertoo STT.

Hieman kello 12 jälkeen päivystävä palomestari Paavo Löyttyniemi kertoi Ilta-Sanomille, että vuoto on saatu tukittua ja pelastuslaitos on poistumassa paikalta.

Vuoto johtui laiterikosta.

Löyttyniemen mukaan kukaan ei loukkaantunut tilanteessa eikä ilmeisesti altistunut ammoniakkikaasulle. Tehtaan työntekijät poistuivat rakennuksesta vuodon tultua ilmi, mutta Löyttyniemi kertoo, että he pääsevät jatkamaan töitä vielä tämän päivän aikana.

Sitä, kuinka suuri vuoto on kyseessä, on palomestarin mukaan vaikea arvioida.

– Kyllä se jonkinlainen oli, kun hajuhaitta tuli tehtaan ulkoalueillekin. Mutta määrää on vaikea arvioida.

Siihen saakka, että toisin ilmoitetaan, ihmisiä kehotetaan pysyttelemään sisällä ikkunat suljettuina.

Ammoniakki on pistävänhajuinen kaasu, joka ärsyttää hengitysteitä. Lyhytkin altistut ammoniakkikaasulle voi olla hengenvaarallinen.