Tällainen on muurahaisten kiehtova yhteiskunta – esimerkki puolalaisesta bunkkerista kertoo, miten kovia ne ovat selviytymään

Kekomuurahaiset huolehtivat omasta yhteisöstään ja puolustavat sitä härkäpäisesti. Kekoja yhdistävät muurahaisten valtatiet, ja ravinto kiertää suusta suuhun. Puolustustaisteluissa ei tunneta armoa.

Kekomuurahaiset kipittävät pitkin pesänsä havupeitteistä pintaa Helsingin Keskuspuistossa. Ne korjaavat edellisen yön rankkasateen aiheuttamia vaurioita. Sade on piiskannut kekoa säälimättömästi, mutta korjaustyöt näyttävät olevan hyvässä vauhdissa.

Yllä olevasta videosta näet koosteen ISTV:n suorasta lähetyksestä muurahaiskeon luota.

Keko voi hyvinkin olla osa laajaa kekojen muodostamaa muurahaisvaltakuntaa, jota yhdistävät kovassa käytössä olevat kulkuväylät.

Muurahaisyhdyskunnan elinvoimaisuus rakentuu selkeiden roolien varaan. Kyseessä on eräänlainen laajennettu perheyksikkö, jonka huipulla ovat kuningattaret. Yksittäisen työläisen elämä ei ole kovinkaan merkityksellinen, mutta yhdessä muurahaiset saavat aikaan paljon.

Maan päällä erottuva keko on kunnioitettava, vaikka näemme pesästä vain osan. Se jatkuu maan alle käytävien ja kammiotilojen labyrinttina. Sateen jälkeinen aamupäivä on hyvä osoitus siitä, että muurahaiskeko on alati muutoksen kourissa. Myrskytuhot korjataan, elämä jatkuu ja eteenpäin mennään.

Katso alta, millaiselta muurahaiskeon elämä näyttää nopeutettuna.

Löytämämme keko on kymmeniä vuosia vanha, arvioi muurahaistutkija ja dosentti Heikki Helanterä Oulun yliopistosta. Helanterällä on pitkä kokemus muurahaisista.

– Satojenkin vuosien ikäisiä pesiä voi olla. Kymmeniä vuosia vanhoja kekoja löytää jo helposti. Jos tämän keon läheltä löytyy toinen samankokoinen, niin ne ovat suurella varmuudella samaa yhteisöä.

Tutkijaslangilla keot voivat muodostaa yhdessä niin sanottuja superkolonioita, eli muurahaisten jättiyhdyskuntia.

Pinnalla kipittävät työläiset ovat naaraita. Ne korjaavat kekoa ja huolehtivat siitä, että kaikilla on pesässä mahdollisimman mukavat oltavat. Ne rakentavat ja siirtävät kuningattaria, toukkia ja munia sopiviin paikkoihin vallitsevien lämpötila- ja kosteusolojen mukaan.

– Äkkiseltään voisi luulla, että kaikki muurahaiset tekevät jatkuvasti töitä. Tuolla keon sisällä on kuitenkin paljon muurahaisia, jotka eivät tee tällä hetkellä mitään kummempaa.

Yhteisön jatkuvuudesta huolehtivat kuningattaret, ja ne ovat myös kekomuurahaisten valtarakenteen huipulla. Kuningatar tekee elämässään yhden parittelulennon, jonka jälkeen se irrottaa siipensä ja käyttää jopa lentolihaksissa olevan energian lisääntymiseen. Loppuelämä voi kestää jopa 20–30 vuotta, ja se keskittyy puhtaasti munimiseen.

Koiraiden eli kuhnureiden elämä on sen sijaan lyhyt ja yhteen asiaan keskittyvä. Koiraat parittelevat ja kuolevat pois – tai toisesta näkökulmasta katsottuna jatkavat elämäänsä kuningattaren kantamina siittiöinä.

Suuret keot erottuvat maisemasta selvästi. Pieni keko voi piiloutua helposti kasvillisuuteen. Suuri osa pesästä on näkymättömissä maan alla.

Muurahaiset korjailivat yösateen jälkeisiä vaurioita.

Rakennelmana keko on paitsi yhteisö niin myös suuri lämmönsäätelyjärjestelmä.

– Esimerkiksi alkukeväällä lumien sulaessa on tyypillistä, että kuningattaret ovat jossakin pintakerroksessa lämmittelemässä ja valmistautumassa munimiseen. Myöhemmin kesällä vanhat kuningattaret ovat syvemmällä, Helanterä toteaa.

Keko voi muodostua usealla eri tavalla. Ensimmäinen ajatus on, että kuningatar lennähtää parittelulennolle ja istahtaa sitten johonkin kannon nokkaan munimaan työläisiä ja koiraita. Ympärille muodostuu pesä. Asia ei ole kuitenkaan aivan näin yksinkertainen.

– Tässä on erilaisia strategioita. Kuningattaret lähtevät tosiaan parittelulennolle, parittelevat koiraiden kanssa ja alkavat sitten katsoa sopivaa paikkaa lisääntymisen jatkamiselle. Jotkin kuningattaret tunkeutuvat toisten lajien – yleensä mustamuurahaisten pesiin. Ne käyttävät toisen lajin muurahaisia omana orjajoukkonaan. Vähitellen pesä muuttuu kekomuurahaispesäksi, Helanterä kertoo.

Muurahaiskeon tärkeä tehtävä on lämmön kerääminen.

Kuningatar voi jäädä myös omaan pesäänsä muiden kuningatarten kanssa tai siirtyä johonkin läheisistä keoista.

Väärään muurahaisyhteisöön siirtyminen voi kuitenkin olla riski kaikille muurahaisille. Muurahaiset puolustavat nimittäin omaa kotiaan hanakasti, ja tunkeutujat voivat menettää raajansa.

– Työläiset voivat myös lähteä liikkeelle ja perustaa uuden pesän. Sinne saatetaan sitten siirtää kuningattaria. Joskus keväällä voi nähdä, että työläiset kantavat polullaan kuningattaria, Helanterä täydentää.

Muurahaiskeko osoittautuu nopeasti luultua monimutkaisemmaksi, kiinnostavammaksi ja myös raaemmaksi kokonaisuudeksi.

Kekomuurahaiset ovat ajoittain näyttäneet, että ne ovat uskomattoman hyviä sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin. Esimerkiksi vuonna 2019 puolalaisesta bunkkerista löytyi kekomuurahaisten työläisistä koostunut yhteisö, joka oli pysynyt elossa ilman ulkoisia ravinnonlähteitä – syömällä toisiaan.

Epäonniset työläiset olivat pudonneet ilmastointiputkeen ja jääneet sinne jumiin. Olosuhteista huolimatta ne olivat selviytyneet. Myös tavallisissa muurahaisyhdyskuntien välisissä taisteluissa omat lajitoverit voivat päätyä ravinnoksi.

Ruoansulatus on keossa yhteinen. Läheisen puun pinnalla kulkeva polku kertoo siitä, että puussa sijaitsevat yhdyskunnalle elintärkeät kirvavarastot.

– Muurahaiset tarvitsevat muiden eläinten tavoin proteiinia ja sokereita. Kirvoista ne saavat sokeripitoista nestettä. Proteiineja muurahaiset hankkivat saalistamalla. Jokaisen muurahaisen ei tarvitse etsiä ravintoa, vaan ravintoa jaetaan suusta suuhun. Keossa on tavallaan yhteinen ruoansulatus. Ravinto kiertää tehokkaasti, Helanterä selventää.

Kekomuurahaiset ovat tavalla tai toisella tuttuja varmasti lähes jokaiselle suomalaiselle. Mitä niistä ei vielä tiedetä?

Muurahaistutkija Helanterä muistuttaa, että kuningatar ja työläinen ovat elintavoiltaan hyvin erilaisia. Kuningatar voi elää 20–30 vuotta. Se kantaa elämänsä alkupuolella siipiä, parittelee ja munii sitten miljoonia munia.

Työläinen on kuningatarta pienempi ja lyhytikäisempi. Se elää vuoden tai pari, eikä parittele tai kanna siipiä. Tässä piilee yksi muurahaistutkijoita kiinnostavista suurista kysymyksistä.

– Kuningatar ja työläinen ovat aivan erilaisia eläimiä, mutta ne ovat geneettisesti identtisiä. Geenien säätelyllä ja joustavalla käytöllä samoista rakennuspalikoista tulee erilainen organismi. Tätä ja tähän vaikuttavia asioita tutkitaan paljon.

Käytännössä tutkimus keskittyy esimerkiksi siihen, miten ravinto vaikuttaa muurahaisten asemaan.