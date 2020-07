Suomi on Duolingon mukaan ollut kaikkien aikojen toivotuin kieli.

Kielten opiskeluun tarkoitettu Duolingo-sovellus lisäsi keskiviikkona valikoimaansa suomen kielen.

Vain neljässä päivässä suomen kieltä oli aloittanut opiskelemaan jo 50 000 ihmistä, ja tällä hetkellä suomen kielen opiskelijoita löytyy jo 58 700.

Sunnuntaina iltapäivällä, kun 50 000 opiskelijan rajapyykki meni rikki, 38 prosenttia Duolingon suomen kielen opiskelijoista oli Suomesta. 15 prosenttia löytyi Yhdysvalloista, 7 prosenttia Isosta-Britanniasta ja 4 prosenttia Saksasta. Näiden jälkeen suomea opiskeltiin eniten Venäjällä (3%) ja Intiassa (3%), Kanadassa (2%), Ruotsissa (2%), Australiassa (2%) ja Hollannissa (2%).

Loput 24 prosenttia suomen kielen opiskelijoista tulevat 155 muusta maasta. Duolingon markkinointipäällikkö Colin Watkins kertoo Ilta-Sanomille, että esimerkiksi Jemenistä, Guadeloupen saarelta Karibianmereltä, Länsi-Afrikan Beninistä, Kaakkois-Aasiassa sijaitsevasta Brunein valtiosta sekä Tadzikistanista löytyy kustakin yksi suomen kielen opiskelija.

Very finnish problems -sivusto julkaisi Facebook- ja Twitter-seinällään taulukon, jonka myös Duolingo jakoi uudelleen seinällään. Taulukosta näkyy, missä päin maailmaa suomea opiskellaan.

Suomi ei suinkaan ole amerikkalaissovellus Duolingon suosituimpia kieliä vaan itse asiassa tällä hetkellä kaikkein vähiten suosituin. Toiseksi vähiten suositulla kielellä navajolla on noin 287 000 oppijaa. Jopa Star Trekistä tutulla klingonilla on yli 300 000 oppijaa.

Silti suomen kieli on Duolingon mukaan ollut kaikkien aikojen toivotuin kieli. Suosituimmat kielet Duolingossa ovat espanja, ranska, saksa, japani ja italia.

Suomen kieli on Duolingossa vasta niin sanotussa beta-vaiheessa, ja käyttäjät ovatkin jo raportoineet sovelluksesta löytyvistä erilaisista virheistä. Myös Duolingon oudot opetuslauseet ovat herättäneet hilpeyttä sosiaalisessa mediassa.

Käyttäjät ovat muun muassa kertoneet, että Duolingon eräässä tehtävässä täytyy kääntää englanniksi lause: ”Onko norjalainen kissa viikinki?” Myös ”Onko viikinki kissa?” -lause tulee kääntää englanniksi.

Eräässä tehtävässä täytyy valita, mikä seuraavista vaihtoehdoista on oikein: 1) Terassi on tuolla. On aika juoda perunasalaattia, 2) Terassi on tuolla. On aika juoda olutta vai 3) Pasta on tuolla. On aika juoda olutta.

Instagramissa julkaistun kuvan mukaan Duolingo opettaa suomea myös pyytämällä käyttäjää kääntämään suomeksi lauseen ”this song grooves like a moose” eli ”tämä biisi svengaa kuin hirvi”.

Twitterissä eräs suomen kielen opiskelija pähkäili, missä tilanteessa tarvitaan toteamusta ”minulla on nälkä ja makkara on tuossa”. Myös englanniksi käännettävä lause ”suomalainen mies hymyilee, koska metsä on niin hiljainen”, on naurattanut Twitterissä.

Tässä tehtävässä pitää kääntää englanniksi lause ”minä seuraan poroa”.

Watkins kertoo, että samalla kun suomen kieli lisättiin Duolingo-sovellukseen, suomalaiset aloittivat ahkerasti muiden kielten opiskelun. Suomalaisten Duolingo-opiskelijoiden määrä kasvoi tiistaina 23. kesäkuuta peräti 58 prosentilla. Suomalaiset opiskelevat Duolingossa ahkerasti muun muassa espanjaa, ruotsia, ranskaa, saksaa ja japania.

Supersuosittu amerikkalaissovellus Duolingo joutui viime vuonna tietosuojajupakan keskelle, kun sen Android-sovelluksen havaittiin välittävän käyttäjätietoja Facebookille. Duolingo oli yksi kymmenistä sovelluksista, joiden arvioitiin näin tekevän. Duolingo vastasi kohuun poistamalla sovelluksestaan kytköksen Facebookiin.

Duolingon kurssit tehdään pääasiassa vapaaehtoisten voimin ja sovellus on ilmainen.