Suomessa on testattu yhteensä 251600 koronanäytettä.

Nuorten miesten koronatartuntatapaukset ovat Suomessa kasvussa.

Kesäkuussa koronatapauksia on todettu Suomessa erityisesti nuorilla ja työikäisillä. 20–29-vuotiailla miehillä todettiin kesäkuussa kaksi kertaa enemmän tartuntoja kuin saman ikäisillä naisilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi perjantain tilannekatsauksessaan, että selitys voi löytyä rakennustyömailta, joilla on viime aikoina todettu tautiryppäitä. Esimerkiksi rakennusyhtiö Lehto Groupin yhdellä rakennustyömaalla pääkaupunkiseudulla todettiin kesäkuun lopulla tautirypäs, joka on johtanut ainakin 38 ihmisen altistukseen.

Myös Turussa ulkomailta tulleiden rakennustyöntekijöiden asuntolassa todettiin tartuntoja kesäkuun lopulla.

THL:n mukaan tartunnan saaneiden keski-iän laskua voi selittää lisäksi se, että ”ikääntyneiden hoivayksikköihin liittyviä ryppäitä on havaittu aiempaa vähemmän”.

Kaiken kaikkiaan Suomessa on varmistettu 7 242 koronavirustartuntaa. Näytteitä on testattu noin 251 600. Tautiin on kuollut 329 ihmistä.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (24.–30.6.) todettiin 67 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 1,2 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (17.–23.6.) vastaavat luvut olivat 41 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 0,7 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Uusien tapausten ilmaantuvuus siis nousi hieman, mutta THL:n mukaan tuoreimman seurantajakson perusteella ei voida vielä tehdä varmoja johtopäätöksiä tapausmäärien noususta tai laskusta raportointiviiveiden takia.

Esimerkiksi toukokuussa 18.5. alkaneella viikolla todettiin 236 uutta koronatapausta ja ilmaantuvuus oli 4,3 tapausta 100 000 asukasta kohden.