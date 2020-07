Osa sairaalamurhasta epäillyistä työskentelee yhä Salossa samassa sairaalassa – Tyksillä ei ole perusteita estää työskentelyä epäilyvaiheessa, sanoo sairaalajohtaja

Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen ei näe ristiriitaa sairaalan ja poliisin viestinnässä.

Julkisuuteen nousi torstaina, että Salon sairaalassa vuonna 2017 kuolleen nuoren naispotilaan kuolinsyy oli nukutuslääke propofolin yliannostus. Naispotilaalle ei ollut sairaalassa tehty sellaisia hoitotoimia, jossa propofolia olisi käytetty.

Poliisi tutkii kuolemaa epäiltynä murhana, ja sillä on tällä hetkellä ”noin yhden käden sormilla laskettava määrä” epäiltyjä. Teosta epäillään henkilöitä, jotka ovat olleet tapahtuma-aikaan sairaalassa. Poliisi on saanut rajattua määrän ”noin yhden käden sormilla laskettavaan määrään.” Epäiltynä on sairaalan henkilökuntaa. Epäiltyjen joukossa ei ole kuitenkaan lääkäreitä, poliisi vahvistaa IS:lle.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet itseensä kohdistetut rikosepäilyt.

IS:n tietojen mukaan osa epäillyistä on edelleen töissä Salon sairaalassa, osa on vaihtanut työpaikkaa. Myöskään sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ei ole puuttunut yhdenkään sairaalan henkilökunnan ammatinharjoittamisoikeuksiin ainakaan toistaiseksi rikosepäilyn tiimoilta.

HUSin ylilääkäri, anestesialääkäri Irma Jousela sanoi perjantaina IS:lle, että propofoli on ainoastaan anestesialääkärien käyttöön, ja esimerkiksi terveyskeskuslääkäri ei voi määrätä sitä potilaalle millään verukkeella.

Jousela povaakin, että Salon sairaalassa jonkun osallisen on pitänyt olla leikkaussalissa töissä tai muutoin varastaa lääke leikkaussalipuolelta.

Jousela sanoi myös, ettei propofolia voi mitenkään vahingossa antaa potilaalle eikä varsinkaan ihmishengen vievää yliannostusta.

Terveydenhoitoalan ammattitaitoa tarvitaan myös siinä, että propofoli annostellaan lähes poikkeuksetta tiputuksen kautta suoraan verenkiertoon.

Poliisi ei perjantaina raottanut sitä, epäilläänkö teosta myös sairaalan ulkopuolisia henkilöitä.

– En pysty siihen ottamaan tarkemmin kantaa, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juha Kainonen sanoi perjantaina.

Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaalajohtaja Petri Virolainen myöntää, että pääsy nukutuslääke propofoliin käsiksi ja aineen mahdollinen käyttäminen surmaamistarkoituksessa onnistuisivat sairaalan henkilöstöön kuuluvalta helpommin kuin sairaalan ulkopuolisilta henkilöiltä.

– Onhan se selvää, että sellainen onnistuisi terveydenhuoltohenkilöstöltä todennäköisesti helpommin, mutta melkein kaikkihan on tässä maailmassa mahdollista, Virolainen kuvaa.

Eläkkeellä olevan anestesiologian professori Per Rosenberg kirjoitti vuonna 2011 ilmestyneessä artikkelissaan, että propofolia voidaan ottaa myös suun kautta, mutta suoliston kautta propofolia imeytyy verenkiertoon hyvin vähän.

Rosenbergin mukaan hiirillä testattuna 300 milligramman annos kiloa kohti ei aiheuttanut vielä anestesiaa. Laskelman mukaan 70 kiloa painavalla henkilöllä 21 grammaa propofolia ei vielä riittäisi anestesiatilaan.

Petri Virolainen on todennut jo aiemmin, että propofoliin on koko Tyksin henkilökunnasta pääsy ”kohtuullisen monella”. Hän ei tiedä, kuinka moni henkilö Salon sairaalassa pääsee käsiksi propofoliin, koska henkilöstö liikkuu eri yksiköiden välillä ja Salossa voi työskennellä periaatteessa kuka tahansa Tyksin hoitaja tai lääkäri.

– Kun henkilöstö vaihtuu, niin teoriassa aika monella on ollut mahdollisuus päästä lääkekaapeille. Yhtä työvuoroa kohti määrä on tietysti paljon pienempi, Virolainen kuvaa.

Virolainen sanoi jo aiemmin IS:lle, että lääkkeen käyttöä valvotaan kansallisen ohjeistuksen mukaan ja että on olemassa hyvin tarkat ohjeistukset, kuka pääsee käsiksi mihinkin lääkkeisiin.

Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen sanoo, ettei sairaalalla ole perusteita rajoittaa kenenkään työntekoa vielä epäilyvaiheessa.

Virolainen ei näe ristiriitaa poliisin ja Tyksin oman tiedotuksen välillä. Poliisi on kertonut ilmoittaneensa murhasta epäiltyjen työntekijöiden nimet Tyksiin, mutta Virolainen on toistuvasti sanonut, että heillä ei ole varmaa tietoa epäillyistä ja heidän epäillyistä rikoksistaan.

– En tiedä kaikkia niitä henkilöitä, joita poliisi on kuullut. Enkä sitä, missä roolissa kaikkia heitä on mahdollisesti kuultu. Poliisi ei voi eikä saa kertoa meillekään kaikkea, Virolainen toistaa.

Virolaisen sanoma jättää auki sen, tietääkö Virolainen epäillyn hoitohenkilökunnan osalta kaikkien nimet. Kysyttäessä hän ei halunnut tarkentaa sanomaansa.

Virolainen ei näe siinä mitään ihmeellistä, että epäiltynä olevat henkilöt voivat jatkaa töitään normaalisti. Virolainen painottaa, ettei Tyksillä ole perusteita estää henkilöä tekemästä töitä vielä epäilyvaiheessa.

– Se on eri asia sitten, jos tapauksessa nostetaan aikanaan syytteitä, Virolainen sanoi.

Virolainen muistuttaa siitäkin, että epäillystä murhahetkestä on kulunut aikaa kolme vuotta ja kaksi kuukautta.

– Salon sairaalassa ei ole ollut ainoatakaan poikkeavaa tapahtumaa tässä välissä. Poliisikin on todennut, että se pitää tapahtunutta täysin yksittäisenä tapahtumana.