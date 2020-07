Poliisin uusi liikennevirhemaksun käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä on lähtenyt toimimaan huonosti automaattisen nopeusvalvonnan osalta.

Ongelmien takia poliisi on pystynyt lähettämään vain murto-osan kesäkuun liikennevirhemaksuista autoilijoille, ja nekin sisältävät väärän kellonajan ylinopeuden tapahtuma-ajasta. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen kertoo Ylelle, että ajoneuvokohtaisia liikennevirhemaksuja on lähetetty 4 000 kappaletta ja niissä kaikissa on väärä kellonaika.

Järjestelmä on ongelmien vuoksi pystynyt lähettämään vain murto-osan ylinopeussakoista ja huomautuksista. Poliisin mukaan mitkään ylinopeussakot eivät silti jää käsittelemättä, vaan kyse on tilapäisestä tukoksesta.

Ihalaisen mukaan vaikeudet johtuvat siitä, että uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön kiireessä kesäkuun alussa, kun uusi tieliikennelaki tuli voimaan ja järjestelmän kehitys oli siinä vaiheessa vielä kesken. Hän toivoo, että viat saadaan pian korjattua, mutta ei lupaa mitään päivämäärää vikojen korjaantumiselle.