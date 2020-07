Anton Monti edustaa mielellään puolisonsa Anni Sinnemäen rinnalla – ”Ei voi valita, näyttääkö vain hyviä tai huonoja asioita”

Italialais-suomalainen Anton Monti on tietokirjailija ja Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäen puoliso.

Kun Anton Monti ja Anni Sinnemäki pysähtyivät keskustelemaan kymmenen vuotta sitten, palat loksahtivat paikoilleen.

Anton Monti hullaantui Anni Sinnemäen älyyn, kun he jäivät keskustelemaan ensi kertaa pidemmin. He olivat tavanneet jo kymmenen vuotta aiemmin, jolloin molemmat olivat parisuhteessa. Sinnemäki oli tuttu myös sanomalehtien sivuilta ja yhteisten tuttavien kautta, mutta kahdenkeskisessä keskustelussa esiin tuli uusia sävyjä.

– Kävi ilmi, että olemme molemmat sinkkuja, ja pyysin sitten Annia treffeille, Monti muistelee.

Silloinen työministeri ja vihreiden puheenjohtaja lämpeni ajatukselle, ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin Monti, 56, ja Sinnemäki, 46, asuvat yhdessä Helsingin Katajanokalla juuri kahdeksan vuotta täyttäneen Rufus-poikansa kanssa. Suhde syveni vauhdilla. Keväällä 2012 juhlittiin häitä, ja kesällä syntyi Rufus.

Tuore hääpari yhdessä Linnan juhlissa 2012.

Rufuksella on 22 vuotta vanhempaan isosiskoon Siiriin lämpimät välit. Sinnemäki sai esikoisensa 16-vuotiaana, Montille taas Rufus on ensimmäinen lapsi.

Italialais-suomalainen Monti on tietokirjailija, joka työskentelee kotoa käsin. Hän on erikoistunut Italian poliittiseen historiaan. Arjessa hän vastaa ruoanlaitosta ja viettää paljon aikaa Rufuksen kanssa.

– Se on ihanaa.

Helsingin apulaispormestarina työskentelevän Sinnemäen työpäivät voivat taas venyä arkisin pitkiksi.

– Tahdomme pitää kodin kotina ja rakentaa yhteisiä hetkiä kiireen keskelle. Illalla syödään yhdessä. Tykkään tehdä italialaista ruokaa, ja ehkä katson sivusilmällä italialaista tv-ohjelmaa, Monti kertoo.

Viikonloppuisin yhteistä aikaa on enemmän. Yhdessä pariskunta on muun muassa juossut puolimaratonin ja hiihtänyt paljon. Matkailu on myös rakas harrastus.

Monti on jännittänyt vaimonsa rinnalla esimerkiksi vaalivalvojaisissa. Kuvassa vihreiden kuntavaalivalvojaiset Helsingin Tavastia-klubilla huhtikuussa 2017.

Pariskunnan ensimmäinen matka Italiaan 2010 oli Sinnemäen ensikosketus maahan. Sittemmin maata on reissattu ristiin ja rastiin. Rufuksen Italian-isoäiti asuu Roomassa. Pari viimeistä kertaa perhe on matkustanut Italiaan junalla.

– Ympäristöaspektin lisäksi pidän siitä, että näkee, kun maat ja Eurooppa muuttuvat. Se muistuttaa myös lapsuuden pitkistä junamatkoista Italiaan.

” Ympäristöaspektin lisäksi pidän siitä, että näkee, kun maat ja Eurooppa muuttuvat.

Helsingissä 1964 syntynyt Monti asui Roomassa viisivuotiaasta 19-vuotiaaksi. Suomessa hän toimi globalisaatioaktivistina ja autokauppiaana ennen uraansa tietokirjailijana. Viime vuosina Monti on julkaissut muun muassa kirjat Mustat vuodet – Uusfasismi Italiassa 1945–2016, 1968. Vallankumouksen vuosi ja Minne menet, Italia?

Pariskunta näyttäytyi Emma-gaalassa yhdessä helmikuussa.

Tällä hetkellä hän on Etelä-Italian Calabriassa tekemässä haastatteluja tulevaan kirjaansa.

– Täällä on nyt tosi kuuma, jo 40 astetta, Monti kertoo puhelimitse aamupäivällä.

– Täällä etelässä korona ei iskenyt kovin pahasti. Kaupoissa ja muuten sisätiloissa ihmisillä näkee kyllä maskeja, ja tietty pelko on läsnä.

Perhe liittyy myöhemmin seuraan lomailemaan, minkä lisäksi kesää on tarkoitus viettää Suomessa.

Julkisuus itsessään ei ole uusi asia, Monti kertoo, mutta ykkösrivin poliitikko on julkisuudessa eri tavalla läsnä kuin asiantuntijana haastatteluja antava tietokirjailija.

– Alkuvaiheessa oli kiinnostusta siitä, kenen kanssa Anni seurustelee. Se on mielestäni ihan luonnollista, se kuuluu pakettiin. Julkisuudessa ollaan, eikä voi valita, näyttääkö vain hyviä tai huonoja asioita, hän sanoo.

Erilaisissa tapahtumissa Monti edustaa mielellään vaimonsa rinnalla, mutta vaalityöhön hän ei ryhdy. Puoluepolitiikan ulkopuolella pysytteleminen tuntuu Montista oikealta. Kotona politiikasta kyllä puhutaan. Hän kuvailee itseään pragmaattiseksi.

– Olen itsekin yhteiskunnasta ja politiikasta kiinnostunut, joten se on luonnollista. Mutta emme mene niinkään spesifeihin ja konkreettisiin asioihin, vaan puhumme pitkistä linjoista. Myös Rufuksella on paljon mielipiteitä.

” Myös Rufuksella on paljon mielipiteitä.

Valtakunnanpolitiikasta Helsingin kaupungin johtoon siirtyminen 2015 näkyi kotona hieman säännöllisempänä työaikana.

– Anni on paljasjalkainen helsinkiläinen. Hän suhtautuu rakkaudella Helsinkiin ja työhönsä, Monti sanoo.

Helsingin ohella Italia on puheenaiheena myös usein, ja Sinnemäki on Montille tärkeä oikolukija ja kommentoija.