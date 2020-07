Sairaalajohtaja Salon epäillystä potilasmurhasta: Propofoliin pääsy ”kohtuullisen monella” henkilökunnan jäsenellä

Tapaus ei vaikuta sairaalan toimintaan.

Turun yliopistollisessa keskussairaassa (Tyks) ei tiedetä, työskentelevätkö Salon sairaalassa tapahtuneesta epäillystä murhasta epäillyt sairaalan henkilökunnan jäsenet edelleen sairaalassa.

– Ei voi varmuudella sanoa, etteikö sairaalassa edelleen työskentelisi epäiltyjä henkilöitä. Emme tiedä tarkkaan, ketä on epäiltynä. Emme tiedä ketä epäillään mistäkin ja ketä on kuulusteltu missäkin ominaisuudessa. Tiedämme ainoastaan, että on haastateltu ihmisiä. Emme voi siksi kommentoida, se on poliisin asia, sanoo Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Salon sairaala on osa Tyksiä.

Virolainen korostaa, että sairaalassa ollaan oltu koko ajan tietoisia poliisin tutkimuksista tapaukseen liittyen, mutta sairaalassa ei tiedetä tutkimuksen yksityiskohtia eikä kokonaisuutta.

Poliisi epäilee, että täysi-ikäinen nuori naispotilas on joutunut murhatuksi Salon sairaalassa vappuna 2017.

Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaalajohtaja Petri Virolainen

Poliisin mukaan epäiltynä on henkilöitä, jotka ovat olleet tapahtuma-aikaan paikalla sairaalassa. Poliisi on tämän kesän aikana kuulustellut epäiltyjä hoitohenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä, osaa useamminkin kuin kerran.

Tapausta tutkitaan epäiltynä murhana, koska uhri oli poliisin mukaan puolustuskyvyttömässä tilassa.

Poliisi epäilee, että epäilty henkirikos on tehty propofoli-nimisellä nukutuslääkkeellä. Poliisi on kertonut, että potilaan menehtyminen johtui nukutuslääkkeen yliannostuksesta. Potilaalle ei ollut sairaalassa tehty sellaisia hoitotoimia, joissa nukutuslääkettä olisi tarvittu.

Virolainen kertoo, että propofoliin on koko Tyksin henkilökunnasta pääsy ”kohtuullisen monella”.

Hän ei tiedä, kuinka moni henkilö Salon sairaalassa pääsee käsiksi propofoliin, koska henkilöstö liikkuu eri yksiköiden välillä ja Salossa voi työskennellä periaatteessa kuka tahansa Tyksin hoitaja tai lääkäri.

Lääkkeen käyttöä valvotaan Virolaisen mukaan kansallisen ohjeistuksen mukaan.

– Siitä on hyvin tarkat ohjeistukset, kuka pääsee käsiksi mihinkin lääkkeisiin. Lääkekaappiin pääsevät yleensä ne henkilöt, joilla on vuorossa siihen oikeus. Lääkkeitä on eri yksiköissä käyttötarpeiden mukaan.

Virolaisen tietoon ei ole kantautunut, että sairaalan asiakkailta tai potilaiden omaisilta olisi tullut yhteydenottoja sairaalalle epäiltyyn henkirikokseen liittyen.

Tapaus ei Virolaisen mukaan vaikuta sairaalan toimintaan.

– Varmasti tällainen asia aiheuttaa siellä henkilöstössä huolta ja epätietoisuutta, mutta kyllä sairaala varmasti kohtuullisen normaalisti toimii.