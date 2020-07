Matti Vanhanen kertoo IS:lle hyväksyneensä ostotarjouksen vain muutamaa tuntia ennen kuin taipui valtionvarainministeriksi. Ministeripesti meinasi sotkea kolmen kesäksi palkatun kesätyöntekijän suunnitelmat.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on saanut kymmenen vuotta sitten valmiina ostamansa puutalon myytyä. Vanhanen ei kauppasummaa paljasta, mutta sanoo saaneensa talosta suunnilleen saman verran kuin siitä maksoikin. Talokauppa ei vielä näy kiinteistörekisterissä. Vanhasen on aiemmin kerrottu ostaneen 250 neliön talon Nurmijärven Lepsämästä noin 400 000 eurolla.

– Vastasin tarjouspyyntöön myönteisesti muutamaa tuntia ennen kuin Katri Kulmuni yllättäen soitti, Vanhanen kertoo IS:lle.

Vanhan talon ostotarjouksen hyväksyminen ajoittuu siis keskustan kriisiviikonlopun sunnuntaille, jolloin Vanhanen taipui keskustan puheenjohtajan taivuttelusoiton jälkeen ottamaan koronan entisestään synkistämän valtiovarainministerin salkun hoidettavakseen.

Vanhasen uusi talo nousee tuttuihin maisemiin Lepsämään. Talopaketti saapuu tontille elokuun lopulla, mutta sitä ennen tehtävänä on monia hommia. Niihin Vanhanen pääsee käsiksi aloittaessaan kolmen viikon lomansa 13. heinäkuuta.

– Kesäpäiville on nyt sekä uuden talon rakentamista että vanhan talon tyhjentämistä. Väliaikainen asunto on jo vuokrattu ja varastotilaa olen etsimässä. Sekin on oma projektinsa.

Vanhanen oli ennen valtiovarainministeriksi ryhtymistä mallaillut itselleen toisenlaista kesää uuden talonsa parissa. Hänen piti toimia työnjohtajana rakennukselle heinäkuuksi pestaamilleen kolmelle nuorelle.

Heti valtiovarainministerin pestiin tartuttuaan Vanhanen ei tiennyt, miten voisi turvata nuorten työpaikat, koska ministerin tehtävissä työjohdollisiin hommiin ei liiemmälti jää aikaa.

Nyt pulmaan on löytynyt ratkaisu.

– Maanantaina sain palkattua kirvesmiehen, joka tulee johtamaan nuoria ensi maanantaista alkaen.

Nuorten kesätöiden turvaaminen on ollut Vanhaselle sydämenasia valtionvarainministerin tehtävistä huolimatta.

– Se on ollut tässä yksi vaikeimmista vastuista. Olin luvannut kolmelle nuorelle työtä ja työsopimukset oli allekirjoitettu. Heille se on mielekäs työ, josta he ovat innostuneita. Ministeripesti uhkasi sotkea kokonaan heidän heinäkuun suunnitelmansa, mutta onneksi löytyi kirvesmies, joka ottaa heidät ohjaukseensa.

Vanhanen huomauttaa, ettei heinäkuussa ole helppoa löytää kirvesmiestä. Uuden talon valmistumiseen asti Vanhanen asuu vahoilla kotinurkilla Klaukkalan puolelta löytyneessä uudehkossa kytketyssä pientalossa.

Vanhanen osti nyt myydyn talon valmiina toimiessaan perheyritysten liiton puheenjohtajana. Myös Vanhasen itserakentama pääministeriaikojen talo sijaitsi Lepsämässä. Sen Vanhanen myi ostaessaan nyt myymänsä talon kymmenen vuotta sitten.

Uusi talo nousee 1,5 hehtaarin rauhaisalle metsäpalstalle pellon laitaan. Vanhanen etsiskeli tonttia 5–6 vuotta. Talon rakentamisen piti alkaa jo viime kesänä, mutta se siirtyi terveyshuolien vuoksi eteenpäin. Vanhaselta löydettiin viime vuonna sydänleikkauksen valmisteluun liittyneissä kuvauksissa munuaissyöpä. Sydänleikkauksen lisäksi hän joutui avoleikkaukseen, jossa häneltä poistettiin toinen munuainen.

Vanhanen on kertonut IS:lle aiemmin, että talo toteutetaan mahdollisimman paljon hiiltä sitovalla tavalla. Päämateriaalina on betonin ja teräksen sijaan puu. Lämmitysjärjestelmässä yhdistetään aurinkovoimaa, maalämpöä ja tontilta saatavia klapeja. Sisätiloiltaan talo on noin 250 neliötä.

Sen sydämen muodostaa nelinurkkainen pitkälti suljettu sisäpiha. Piharakennuksiin tulee monenlaisia toimintoja: sauna, verstas, autotalli, klapintekopaikka, arkistohuone ja laavu. Vanhanen on kertonut puolisonsa Heidi Huhtamaan osallistuneen talon suunnitteluun, mutta projekti on hänen omansa.

– Tulemme jatkossakin asumaan useammalla paikkakunnalla. Tämä ei sillä tavalla ole yhteinen, vaan meillä on omat kotimme. Jatketaan eri paikoissa asumista. Minä saan city-asumista Rauman aivan ydinkeskustassa, maaseutuasumista Nurmijärvellä ja lomalla ollaan missä milloinkin, Vanhanen kuvasi viime kesänä.