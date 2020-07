Kesäkuu on ollut poikkeuksellisen vilkas monissa Suomen matkailukohteissa.

Koronarajoitukset pitävät suomalaiset kotimaan kamaralla, mutta lomamatkailusta ei ole tingitty.

Suomalaiset ovat lähteneet kiertämään kotimaan kohteita sankoin joukoin.

– Ihmiset tuntuvat huomanneet, mitä kaikkia elämyksiä kotimaasta löytyykään. Suomalaiset ovat kaivanneet lomailua ja innostuneisuus näkyy kaupungilla pitkälle, VisitOulun toimitusjohtaja Päivi Penttilä toteaa.

Kesäkuu onkin ollut poikkeuksellisen vilkas monissa Suomen matkailukohteissa.

– Nyt myös suomalaiset ymmärtävät sen, että Suomessa voi lomailla. Olemme menneet aiemmin minilomalle aina ulkomaille, mutta nyt sitä tehdään myös Suomessa – ja se on todella hienoa, Visit Turun myynti- ja markkinointijohtaja Satu Hirvenoja iloitsee.

Kotimaisten matkaajien määrä on kasvanut ympäri maata – myös Rovaniemellä ja Lapissa. Esimeriksi Ranuan eläinpuistossa tehtiin kesäkuussa jopa uusi kävijäennätys.

– Viime vuoteen verrattuna on ollut paikoin jopa kovaa kasvua, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo.

Vallisaari on merellistä Helsinkiä parhaimmillaan.

100 syytä matkailla Suomessa -kampanja teetti hiljattain kyselytutkimuksen, jonka tulokset alleviivaavat kotimaanmatkailun orastavaa buumia.

67 prosenttia vastaajista kertoi matkustavansa tänä kesänä Suomessa, kun vastaava luku oli maaliskuun alussa vain 57 prosenttia.

Vielä toukokuussa synkältä näyttänyt matkailutilanne on siis kääntynyt valoisammaksi hyvin nopeasti.

– Hotellien varaukset lisääntyvät Tampereella koko ajan ja ravintoloissa käy yhä enemmän porukkaa, Visit Tampereen matkailujohtaja Jari Ahjoharju tiivistää.

Kyselyn mukaan ulkomaanmatkailua hankaloittavat koronarajoitukset ovat vaikuttaneet Suomessa matkailuun 45 prosentilla. 23 prosenttia vastaajista aikoi lisätä kotimaanmatkailua poikkeustilanteen takia ja 15 prosenttia sanoi, etteivät olisi muuten matkailleet kotimaassa lainkaan.

Visit Turun Satu Hirvenoja toivoo, ettei kotimaanmatkailubuumi olisi pelkkää koronakaranteenin jälkeistä alkuhuumaa, vaan Suomi olisi varteenotettava matkakohde jatkossakin.

– Matkailubisnes on ollut perinteisesti naimisissa lomakausien kanssa vähän liiankin kanssa. Toivoisin todella, että sesonki pidentyisi mahdollisimman pitkälle syksyyn. Olemme haaveilleet siitä iät ja ajat, hän naurahtaa.

Katajanokanluoto Helsingissä avataan tänään perjantaina yleisölle ensimmäistä kertaa.

Matkailualan ammattilaiset ovat tehneet mielenkiintoisia havaintoja suomalaisten matkailukäyttäytymisen muutoksesta.

VisitOulun toimitusjohtaja Penttilä on huomannut, että suomalaisia kiinnostaa nyt erityisen paljon kaupunki- ja luontolomien yhdistelmä. Toinen huomio liittyy kotimaisten turistien yllättävään spontaaniuteen.

– Ihmiset varaavat nyt matkojaan myös tosi lyhyellä syklillä, ja päätökset reissusta tehdään parin päivän varoitusajalla. Nyt mennään selvästi fiiliksen mukaan ja jopa säätila vaikuttaa suunnitelmiin, Penttilä huomauttaa.

Asia on huomattu myös Turussa.

– Ennen suomalaiset olivat lyöneet lomasuunnitelmat lukkoon ja kauan etukäteen eikä vapaudesta uskallettu nauttia. Nyt ihmiset ovat antaneet itselleen luvan tehdä päätöksiä fiilispohjalta: piipahdetaan siellä ja piipahdetaan täällä, ja välissä käydään vain pyykkäämässä kotona, Hirvenoja kuvailee.

Matkailijoita ihailemassa Myllykosken kuohuja Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa.

Vaikka kotimaanmatkailu kiihtyy, monella paikkakunnalla ollaan edelleen jäljessä tavanomaiseen kesäsesonkiin verrattuna.

Kevään tuhojen korjaamiseen ei vilkas kesäkuu yksinään auta.

– Kaikki ei ole vieläkään hyvin koronan jäljiltä, mutta suunta on onneksi oikea. Yrittäjät ovat toki innoissaan, koska kevät oli niin hirveä, mutta liikaa ei voi hehkuttaa vieläkään, Visit Turun Hirvenoja muistuttaa.

Koronarajoitusten vaikutukset näkyvät kenties eniten Helsingissä, jossa suurin osa turismin tuotoista koostuu työmatkailusta ja ulkomaisista turisteista.

Myös Oulussa Pohjois-Ruotsista saapuvien turistien puuttuminen on tehnyt ison loven paikallisten matkailuyrittäjien lompakkoon.

– Kotimainen kysyntä ei missään nimessä pysty korvaamaan ulkomaisten turistien ja työperäisen matkustamisen puuttumista, mutta ilmapiiri on silti positiivisen innostunut. Yrittäjät pyrkivät nyt kehittämään palveluita, jotka houkuttelevat suomalaisia, Helsinki Marketingin matkailuneuvonnasta vastaava Mari Somero kertoo.

Pääkaupungin katukuva on vilkastunut rajoitusten höllennyttyä ja kelien parannuttua. Merelliset kohteet kiinnostavat, ja Someron mukaan etenkin paikalliset ovat innostuneet lähimatkailusta ilahduttavan paljon.

– Olemme huomanneet, että helsinkiläiset ovat löytäneet oman kotikaupunkinsa uudelleen. He ovat lähteneet kesän myötä kovasti liikkeelle ja haluavat kokea Helsinkiä entistä monipuolisemmin.

Ihmisiä nauttimassa aurinkoisesta säästä Aurajoen rannalla.

Ennätyksiä rikotaan Saariston suositulla rengasreitillä

Saariston suositun rengasreitin varrella Nauvossa on huomattu, että kotimaanmatkailu vetää.

Nauvossa huoltoasemaa pitävä Kasper Båge sanoo, että ihmiset ovat toden totta ottaneet kotimaanmatkailun omakseen tänä kesänä.

– Täällä ei ole koskaan esimerkiksi juhannuksena ollut niin paljon ihmisiä kuin nyt. Ilmeisesti mökkivaraukset ovat kaikki olleet täynnä, ja täällä on ollut paljon sellaisiakin ihmisiä, joilla ei edes ole mökkiä tällä seudulla, Båge sanoi.

Niemisen perhe kuului juuri tällaisiin päivämatkailijoihin. Nauvon satamassa lossia odottaneet Leila ja Ilkka Nieminen olivat poikiensa Emilin ja Eliaksen kanssa lähteneet lähimatkalle parinkymmenen kilometrin päässä sijaitsevasta Kaarinasta.

– Suomi on kaunis kesällä. Pelkästään lossimatka on lapsille elämys, Leila Nieminen sanoi.

– Matkailemme vain kotimaassa, totta kai, Ilkka Nieminen täydensi.

Turkulaiset Tuomas Harri ja Anna Lehmuskoski olivat lähteneet viettämään yksivuotishääpäiväänsä hetken mielijohteesta Korpoströmiin.

– Lähimatkailu on siitä kivaa, että voi aika spontaanistikin lähteä. Voi päätyä paikkoihin, joihin ei edes suunnittelemalla päätyisi, Harri kuvaili.

– Lentomatkailua pitäisi yleensäkin vähentää, ja Suomesta löytyy paljon kaikkea mielenkiintoista, Lehmuskoski mietti.

Båge sanoo, että yleisesti ottaen auto- ja polkupyörämatkaajia on näkynyt katukuvassa enemmän kuin aikaisempina kesinä.

– Keskustan alueella on vaikea löytää parkkipaikkoja. Luultavasti väkeä on tullut muualtakin kuin perinteisistä paikoista kuten Turun ja Helsingin seudulta. En tosin ole paljon jutellut matkailijoiden kanssa, koska ei se tässä näy niin paljon. Jos haluaa tulla Turun saaristoon, niin huoltoasema ei ole ensimmäinen paikka, jossa ihmiset käyvät, Båge naurahtaa.

Båge sanoo, että Nauvossa on ollut myös joitakin ulkomaalaisia matkailijoita.

– Yksi saksalainen sanoi, että kun oli mahdollisuus tulla, niin hän lähti ensimmäisellä lennolla, jolla oli mahdollisuus tulla.

– Lisäksi täällä on jonkin verran ruotsalaisia tai Ruotsissa asuvia. Moni ruotsalainen käyttäytyy siten, että aivan kuin he olisivat immuuneja koronavirukselle. Ja sitten ovat rekkakuskit... Kun rekkakuskit tulevat Ruotsista, he eivät välitä karanteeneista pätkääkään, Båge paheksuu.

Båge arvelee, että matkailijamäärän lisäys on kesäkuun lämpimän ja aurinkoisen sään sekä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen yhteisvaikutusta. Kesäkuussa Suomessa kirjattiin peräti 21 hellepäivää.

– Sitä on vähän vaikea sanoa, johtuuko lisäys tästä poikkeustilanteesta vai upeista säistä. Saaristoon on varmasti mukava tulla, jos on 28 astetta lämmintä ja aurinko paistaa.

Suosikkikohteet ja salatut helmet ympäri Suomen

Oulun seutu

Klassikot: Hailuoto on eläväinen saari, jossa on silmänkantamattomiin dyynihiekkarantoja, idyllisiä kalastajakyliä, lintubongaajien unelmapaikkoja sekä kulttuuria. Kalajoki on monipuolinen merellinen lomakohde, jossa valittavana on yli 10000 majoituspaikkaa, parikymmentä ravintolaa ja kahvilaa sekä valtava valikoima tekemistä. Syöte on erinomainen kesäkohde Suomen eteläisimmillä tunturialueella keskellä upeaa kansallispuistoa. Tänä kesänä uutuutena myös Bike Park.

Salatut helmet: Liminganlahti on erityisesti tunnettu linnuistaan, mutta tänä kesänä siellä nautitaan luonnon helmassa myös luksustelttailusta mansikoiden ja kuohuviinin kera. Rokua Geopark on UNESCO Global Geopark -kohde, jossa tarjolla ainutlaatuisen vaihtelevaa luontoa; korkeita dyynejä ja upeita hiekkarantoja, syviä suppia, laajoja suoalueita sekä valkean jäkälän peitossa olevia kangasmetsiä. Oulujoen iglut. Keskellä Oulun kaupunkia löytyy ihastuttava Oulujoki, josta voi tänä kesänä nauttia aivan uudella tavalla yöpyen joki-igluissa sekä pulahtaa uimaan Oulujokeen.

Rokua Geopark.

Tampere

Klassikot: Särkänniemi. Muumimuseo. Pyynikinharju ja Pyynikin näkötorni

Salatut helmet: Finlaysonin kattokävely. Mahdollisuus kävellä katolla Finlaysonin tehdasalueella oppaan johdattamana ja turvavaljaissa. Samalla voi katsella ympärille avautuvaa Tampereen keskustaa kattojen yltä. Suomen saunapääkaupunki. Tampereelta löytyy nelisenkymmentä yleistä saunaa esimerkiksi Pyhäjärven ja Näsijärven rannoilta. Keskustasta Laukontorilta löytyy myös modernimpi saunaravintola Kuuma. Pispalasta taas löytyy Suomen vanhin edelleen käytössä oleva yleinen sauna, Rajaportin sauna. Kintulammi on retkeily- ja luonnonsuojelualue, joka sijaitsee noin 20 kilometriä Tampereen keskustasta.

Särkänniemen sisäänkäynti ja Näsinneula Tampereella.

Rovaniemi

Klassikot: Joulupukin pajakylä. Tiedekeskus Arktikum – portti paikalliseen historiaan ja arktiseen luontoon. Ranuan eläinpuisto. Ounasvaaran retkeily- ja lähiliikuntaympäristö.

Salatut helmet: Rovaniemen ravintolakenttä on nykyään hyvin vilkas ja monipuolinen. Esimerkkeinä ravintolat Kauppayhtiö, Nabo-kasvisravintola, Cafe & Bar 21. Napapiirin retkeilyalue on parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä Rovaniemeltä. Kaunis koskimaisema ja helppokulkuista vaellusreittejä. Koivusaaren luontopolku on aivan kaupungin keskustan liepeillä sijaitseva 2,5 kilometriä pitkä luontopolku Ounasjoen suistosaaressa.

Tiedekeskus Arktikum tulvivan Kemijoen rannalla Rovaniemellä kesäkuun alussa.

Turun seutu

Klassikot: Turun saaristo. Turun linna. Naantali. Aurinkoisen Naantalin viehätys syntyy idyllisestä vanhasta kaupungista, meren läheisyydestä ja saaristosta.

Salatut helmet: Aurajoen Låna-veneet. Sähkökäyttöisten piknikveneiden kyydistä kokee ja näkee Turun uudesta perspektiivistä. Flowpark Turku on Suomen suurin seikkailupuisto, joka sopii kaikenikäisille vauhdikkaita aktiviteettejä kaipaaville. Hevosturnajaiset järjestetään Turun Linnan puistossa 20–23.8. Näyttävien, historiallisten taistelulajien suomenmestaruuskilpailut ovat viihdyttävää katseltavaa ja turnajaistunnelma levittäytyy koko Turun Linnan alueelle markkinoiden muodossa.

Turun linna on Turun seudun todellinen klassikkokohde.

Helsinki

Klassikot: Suomenlinna. Korkeasaari. Linnanmäki.

Salatut helmet: Vallisaari on merellistä Helsinkiä parhaimmillaan. Varkain suosiotaan kasvattanut rosoisen kaunis saari on nousemassa jo klassikoiden joukkoon. Katajannokan luoto avataan perjantaina yleisölle ensimmäistä kertaa. Somalta saarelta löytyy terasseja, hyvää ruokaa ja hengästyttävät maisemat niin kaupungin suuntaan kuin merellekin.