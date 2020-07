Poliisi tarkentaa epäiltyjen määrää Salon sairaalan murhatutkinnassa – osaa henkilökunnasta kuulusteltu useammin kuin kerran

Poliisi epäilee, että Salon sairaalassa on murhattu naispotilas vappuna 2017 nukutuslääkkeen yliannostuksella.

Täysi-ikäisen nuoren naispotilaan epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi Salon sairaalassa vappuna 2017.

Poliisi epäilee, että täysi-ikäinen nuori naispotilas on joutunut murhatuksi nukutuslääkkeen yliannostuksesta Salon sairaalassa vappuna 2017.

Poliisin mukaan epäiltynä on henkilöitä, jotka ovat olleet tapahtuma-aikaan paikalla sairaalassa.

Poliisi on saanut rajattua epäiltyjen määrän ”noin yhden käden sormilla laskettavaan määrään”.

– Olemme tehneet erinäisiä selvityksiä ja perustarkastuksia yhdessä sairaalan kanssa. En halua yksityiskohtaisesti kertoa, mitä selvityksiä on tehty, tapauksen tutkinnanjohtaja Juha Kainonen Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoi Ilta-Sanomille torstai-iltana.

Ainakin sairaalan sähköisen kulunvalvonnan ja työvuorolistojen perusteella on todennäköisesti ollut mahdollisuus selvittää, ketkä sairaalan työntekijöistä ovat olleet kyseisellä osastolla epäillyn murhan tekohetkellä.

Esimerkiksi elektroninen kulunvalvonta on hyvin yleistä sairaalan eri tiloissa. Jos kulunvalvonta on ajantasalla, se jättää sähköisen kädenjäljen, kuka on avannut mitäkin ovia milloinkin.

Osa epäillyistä on sairaalan hoitohenkilökuntaa. Kainonen ei tutkinnallisista syistä kerro epäiltyjen tarkemmasta siteestä uhriin eikä sitä, epäilläänkö jonkun toteuttaneen teon yksin vai onko se mahdollisesti tehty yhteistuumin.

Poliisi on kesän aikana kuulustellut epäiltyjä hoitohenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä, osaa useamminkin kuin kerran.

– He ovat olleet yhteistyökykyisiä, ja heidän käytöksessään ei ole ollut moitteen sijaa. Sellainen olo meille on kuitenkin jäänyt, että meille ei ole ihan kaikkea kerrottu, Kainonen kertoi aiemmin.

Kainonen tarkentaa, että osa epäiltyjen kuulustelulausunnoista on ollut ristiriidassa muun näytön ja poliisin omien tutkimusten kanssa. Epäiltyjen kuulusteluja jatketaan edelleen.

Kainonen sanoo, että muun muassa kesälomien takia tapauksen esitutkinta valmistuu aikaisintaan syksyllä.

– Kyllä tässä töitä vielä riittää. En halua antaa arviota, koska se valmistuu, mutta ei esitutkinta ihan vielä loppusuoralla ole. Tapaus ei ole syyteharkintaan siirtymässä ihan lähiaikoina, vaikka syyttäjän kanssa tiivistä yhteistyötä on esitutkinnan aikana tehtykin, Kainonen sanoi.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet rikosepäilyt. Kukaan epäillyistä ei myöskään ole ollut pidätettynä tai vangittuna.

Rikosepäilyt alkoivat nousta alkuvuodesta 2018, kun sairaalassa kuolleen naispotilaan oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa selvisi, että nainen oli saanut tappavan määrän propofoli-nimistä nukutuslääkettä.

Potilaalle ei ollut sairaalassa tehty sellaisia hoitotoimia, joissa nukutuslääkettä olisi tarvittu.

Tapausta tutkitaan epäiltynä murhana, koska uhri oli poliisin mukaan puolustuskyvyttömässä tilassa.

Kainonen sanoo, että poliisi ei ollut aikeissa tiedottaa murhaepäilystä vielä esitutkinnan tässä vaiheessa. Murhaepäily nousi julkiseen tietoisuuteen aiheesta ensimmäisenä kertoneen Helsingin Sanomien artikkelin jälkeen.

– Tiedotuksella on oma paikkansa, ja olisimme tulleet tiedotteen kanssa ulos vähän myöhemmin. Eräs toimittaja oli jotain kautta saanut rikostutkinnan tietoonsa, ja päätimme kertoa siitä sitten heti, Kainonen sanoi.