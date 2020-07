THL:n tuore katsaus – tällainen on nyt Suomen korona­tilanne

Keskimääräistä uusien tartuntojen lukumäärää yhtä tartunnan saanutta kohden kuvaava R-luku on noussut hieman, mutta on edelleen alle yhden.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen arvion mukaan koronavirustilanne on Suomessa edelleen rauhallinen.

Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat pieniä, eikä tapausten määrässä ole todettu suurta vaihtelua kahteen edelliseen viikkoon verrattuna.

Tällä hetkellä arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 0,65–0,90. Luku on noussut hieman edellisiin viikkoihin verrattuna, mutta on edelleen alle yhden.

Tartuttavuusluku eli R-luku kuvaa keskimääräistä uusien tartuntojen lukumäärää yhtä tartunnan saanutta kohden. Lukuarvo <1 tarkoittaa sitä, että epidemia supistuu.

Tehohoidossa on ei ole tällä hetkellä yhtään koronavirusinfektioon sairastunutta potilasta hoidettavana. Vuodeosastolla potilaita on 24.

Uusia koronatapauksia on todettu eniten Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Sen sijaan neljäntoista sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu lainkaan uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson 22.6.–28.6. aikana.

THL:n mukaan laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Tämä ylittää sosiaali- ja terveys­ministeriön asettaman tavoitteen eli 10 000 näytteen päivittäisen testaus­kapasiteetin. Viimeisellä seurantaviikolla koronavirustestejä on tehty enemmän kuin edeltävällä viikolla. Positiivisten COVID-19-tapausten osuudessa testatuista näytteistä ei ole todettu suurta muutosta.

– Suomessa on tavoitteena testata edelleen kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Testiin hakeutuminen hyvin matalalla kynnyksellä on erittäin tärkeää. Testauksen avulla voidaan selvittää tartuntalähteitä ja -ketjuja ja estää jatkotartuntoja, THL:n tiedotteessa kirjoitetaan.

Koronavirustaudista parantuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 6 700, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta.