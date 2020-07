Kommentti: Politiikassa alkaa taas uusi aika – Marinille tuli raja vastaan, Ohisalon hermot ovat kovilla

Uutta aikaa leimaavat kansainvälinen koronalama ja huoli taudin uudelleen leviämisestä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Ylen uuden kannatusmittauksen mukaan Sanna Marinin demarien kannatuksen kasvu on pysähtynyt puolen vuoden nousun jälkeen. Se notkahti 1,3 prosenttiyksikköä.

Tämä osuu yksiin koronarajoitusten purkamisen kanssa. Kevään pelon kuukausina Marinista tuli majakka, jonka valoon hakeuduttiin. Nyt akuutein kriisitunnelma on ohi, ja myös rajoitusten tuomia harmeja mietitään.

Marin ei ole samalla tavalla joka päivä televisiossa kiihkeästi tietoja ja päätöksiä odottavien kansalaisten edessä. Se näkyy kannatuksessa.

Toisaalta demarien pitkä kannatusnousu alkoi jo syksyllä, kun Marinista tuli pääministeri. Koronakriisi joudutti sitä.

Nyt suomalaisessa politiikassa ollaan jälleen siirtymässä uuteen aikaan. Sitä leimaavat kansainvälinen koronalama ja sittenkin jatkuva huoli taudin uudesta leviämisestä.

Tästä harmaasta ja huolten täyttämästä ajasta tulee Marinille uusi testi. Hän ei ole ainoa, joka sen kohtaa. Politiikka voi muuttua yhtä paljon kuin 1990-luvun suuren laman aikoihin. Suuntaa emme vielä tiedä.

Ohisalon ahdinko

Musta pekka jäi tässä mittauksessa Maria Ohisalon vihreille. Heidän kannatuksensa oli 10,9 prosenttia. Notkahdusta oli prosenttiyksikkö.

Kun Ohisalo valittiin puheenjohtajaksi takana olivat hyvin menneet eduskuntavaalit ja vuosi sitten vihreiden kannatus Ylen mittauksessa oli yli 14 prosenttia.

Sisäministeri Ohisalo on jäänyt pääministeri Marinin varjoon koronakuukausina. Vielä syksyllä ilmastonmuutos oli iso teema Suomessakin. Sitten tuli korona ja todistettiin jälleen se, että ihmisten päähän mahtuu vain yksi asia kerrallaan.

Vihreiden usko Ohisaloon oli kova, kun hänestä tuli puolueen puheenjohtaja vuosi sitten. Nyt se voi jo hiukan rapista.

Ohisalo on ryhtynyt vastaiskuun. Siihen liittyy feminismin korostaminen, mutta ennen kaikkea paluu ilmastonmuutokseen.

Viikonloppuna Iltalehdessä Ohisalo vaati hallitukselta oikeita ilmastopäätöksiä syksyllä. Hänen mukaansa vihreät eivät olisi ”hallituksessa, joka ei ottaisi ilmastonmuutoksen torjumista vakavasti.”

Hallituksesta lähdöllä leikittely on kaksiteräinen juttu. Tiukka linja innostaa ympäristötietoisia peruskannattajia. Toisaalta osa pitkän linjan vihreistäkin on kovasti tykästynyt Marinin hallitukseen ja ihmettelee, missä vihreiden paikka on jos ei siinä?

Vihreiden hallituksesta lähtö tasoittaisi tietä perussuomalaisten ja kokoomuksen akselin varaan rakentuvalle uudelle hallitukselle. Se on melkoinen mörkö vihreille.

Nyt Li Anderssonin vasemmistoliiton kannatus nousi. Vasemman laidan vihreille se on vaihtoehto, jota ei kannattaisi tehdä liian houkuttelevaksi.

Vihreiden päävastus hallituksen sisällä on keskusta, jonka kannatus myös nousi hiukan Ylen mittauksessa. Ei voi sanoa muuta kuin, että Vanhasessa vara parempi. Uudesta valtiovarainministeristä, vanhasta pääministeristä tuli hetkessä keskustan hallituspolitiikan kasvot.

Monelle puolueen vanhalle kannattajalle Matti Vanhasen kasvot ovat rauhoittavat.

Kokoomus turhautuu

Ylen mittauksessa perussuomalaisten ja kokoomuksen kannatus pysyi liki ennallaan. Perussuomalaiset on kestänyt hyvin viime viikkojen kohut: Ano Turtiaisen erottamisen eduskuntaryhmästä ja puolueen ajatuspajan mystis-misogynistisen kirjahankkeen.

Juha Mäenpään syytesuojan käsittely eduskunnassa saattoi julkisuudessa kääntyä jopa puolueen voitoksi. Osalle sen kannattajista tällainen on ihan mannaa.

Kokoomus on aina vaan perussuomalaisia jäljessä ja sekös harmittaa.

Kokoomus tuntee olonsa epämukavaksi oppositiossa, jonka pääpuolue se ei edes ole.

Puheenjohtaja Petteri Orpo on viime kuukausina vakiinnuttanut asemansa. Mahdolliset haastajat ovat vetäytyneet koloihinsa uutta tilaisuutta odottamaan. Sellaisia tulee, jos puolue ei saa fokusta kohdalleen. Nyt se näyttää puuhailevan vähän sitä sun tätä ja keräilevän halpoja irtopisteitä sieltä sun täältä.

Sellainen ei riitä. Oikein mihinkään.