Sää jatkuu epävakaisena – luvassa kuurosateita ja paikoin ukkosta

Torstaina matalapaine väistyy Suomen pohjoispuolelle ja aamulla paikallisia sateita tulee vielä maan pohjois- ja itäosassa. Pilvisyys vaihtelee.

Lounaasta lähestyy heikko matalapaine ja kuurosateita ukkosineen tulee aluksi maan lounaisosassa, hiljalleen yötä kohti myös muualla etelä- ja keskiosassa. Länsilounainen tuuli on vielä etenkin pohjosiessa kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee.

Päivälämpötila on laajalti 16 – 20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa 14 – 8 astetta ja Pohjois-Lapissa 8 – 13 astetta.

Perjantaina matalapaine jatkaa matkaansa pohjoiseen viistäen maan länsiosaa. Pilvisyys vaihtelee ja on Lapissa paikoin runsastakin. Kuurosateita ukkosineen tulee maan keskivaiheilla, paikallisesti satelee myös etelässä.

Sateet liikkuvat vähitellen pohjoiseen ja iltaa kohti maan keskiosassa poutaantuu laajalti, yötä kohti sateet yltävät jo Pohjois-Lappiin.

Maan etelä- ja keskiosassa kohtalainen lounaistuuli on puuskaista, pohjoisessa heikko tai kohtalainen tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on lännessä 15 – 19 astetta, idässä 17 – 21 astetta, pohjoisessa enimmäkseen 13 – 18 astetta.

Lauantaina matalapaine sateineen ja ukkosineen jatkaa edelleen matkaansa pohjoiseen ja kulkee hiljalleen Lapin yli. Muualle maahan leviää lännestä jo uusia sateita ja pilvisyys runsastuu. Kohtalainen ja puuskainen tuuli on suuressa osassa maata lounaanpuoleista.

Päivälämpötila on idässä 15 – 20 astetta, lännen jo sateisilla alueilla 12 – 15 astetta, pohjoisessa lämpötila vaihtelee Kainuun noin 16 asteesta Käsivarren Lapin 7 – 12 asteeseen.