Ylen gallup: Sdp:n kannatus laski – keskustan nousi hieman

Yle julkaisi tuoreet gallupluvut.

Pääministeripuolue Sdp:n kannatus on kääntynyt laskuun, mutta se on yhä maan suosituin puolue, kertoo Ylen gallup. Sdp:n kannatus on nyt 21,9 prosenttia, kun kuukausi sitten luku oli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi.

Toiseksi suosituimpana puolueena jatkaa perussuomalaiset, jonka 18,1 prosentin kannatus pysyi täysin ennallaan.

Kolmantena 17,9 prosentilla olevan kokoomuksen kannatus vahvistui hieman, samoin kuin hallituspuolue keskustan, joka on nyt 11,4 prosentissa.

Hallituksessa vihreiden kannatus laski noin prosenttiyksikön 10,9 prosenttiin. Vasemmistoliitto petrasi suunnilleen saman verran ja nousi 8,7 prosenttiin.

Ylen Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastasi kesäkuun aikana noin 2 450 ihmistä. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.