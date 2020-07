Torikorttelien kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer ei usko, että vanhalle hautausmaalle pystytetyllä terassilla ja avajaispäivän hurjilla sääolosuhteilla on yhteys toisiinsa.

Kauan odotetun Senaatintorin jättiterassin avajaispäivää kuohuttivat ajoittain voimakkaat sadekuurot.

Tuopilliselle pyörälenkin yhteydessä poikennut mellunmäkeläinen Leif Grip kertoo kesäkansan villiintyneen yhden maissa, kun vartijat saapuivat sulkemaan tuulen riepottelemat aurinkovarjot. Samassa rytäkässä taivaalta purkautui ärhäkkä sadekuuro.

– Kyllä siinä vaiheessa vanhat mummot lähtivät, paikalla kuvia ottanut mies kertoo.

Osa asiakkaista oli varustautunut sääolosuhteisiin etukäteen. Suljetut aurinkovarjot korvattiin omilla sateenvarjoilla, joiden alla ruokailu ja juominen jatkuivat sääolosuhteista huolimatta.

Tutustumisretkellään Grip kertoo kiinnittäneensä huomiota tasokkaalta vaikuttaneeseen pitsauuniin.

– Se oli varmaan suoraan Italiasta tuotu. Mutta kuka nyt haluaa pitsaa syödä, kun taivaalta tihkuu vettä?

Terassielämä jatkui sateen keskelläkin sateenvarjojen suojassa.

Jättiterassille ruokaa tarjoilevan Ravintola Loopin toiminnanjohtaja Mirka Korkia-aho kertoo Ilta-Sanomille, etteivät sadekuurot vastoin säätiedotuksiin pohjautuvia ennakko-odotuksia pilanneet avajaispäivää alkuunkaan.

Toiminnanjohtajan mukaan yhdeltä puhjenneen kuuron aikana osa sateenvarjottomista asiakkaista suojautui kastumiselta siirtymällä ravintolamökkien katosten alle.

– Päivä sujui aivan erinomaisesti, ja varsinkin lounasaikaan oli paljonkin vilinää. Asiakasmäärään olimme oikein tyytyväisiä, Korkia-aho sanoo.

Samoilla linjoilla on avajaispäivää seurannut Torikorttelien kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.

– Pakko sanoa, että meni paremmin kuin olisin ikinä uskaltanut toivoa, vaikka tänään on ollut esillä koko Suomen kesän sääkirjo. Ravintoloitsijat ovat olleet hyvin tyytyväisiä.

Gripiltä terassi saa kehuja lokkien torjuntaa varten pystytetyistä siimoista. Sen sijaan ympäröivien bajamajojen lähistöllä pörräilevä löyhkä ei ollut miehen mieleen.

– En oikein ymmärrä, miksi niitä sinne kannettiin.

Kesäkuussa joensuulainen pastori Kaarina Karhapää kritisoi Helsingin Sanomien mielipidepalstalla oluenjuontipaikan sijaintia vuosina 1640–1790 käytössä olleen hautausmaan päällä. Kun Helsingistä tuli pääkaupunki vuonna 1812, hautausmaa siirrettiin Vanhaan kirkkopuistoon, mutta vainajat jätettiin uuden torialueen alle.

– Hautojen pyhyys säilyy aina eikä se pääty koskaan. Sellaiselle paikalle ei juopottelu sovi, Karhapää kirjoitti.

Grip kertoo pohtineensa Karhapään arviota kuullessaan Senaatintorilla toissapäivänä kirkonkellojen soittoa. Sopimattomana hän ei juontipaikkaa kuitenkaan pidä.

– Kyllä ihmiset minun mielestäni saavat siinä kaljaa juoda siinä missä Ruttopuistossakin. Ei haittaa, vaikka makaisin itse haudassa alla.

Poikansa kanssa pyöräretkellä ollut Leif Grip päätti tutustua jättiterassiin huurteisen oluttuopin verran.

Joensuulaispastorin kommentista kertomansa mukaan hätkähtänyt kauppapaikkajohtaja Bauer ei usko, että vainajien päälle pystytetyllä terassilla ja avajaispäivän hurjilla sääolosuhteilla on yhteys toisiinsa.

– Toivoisin, että ei ole, Bauer nauraa.

Helsingin kaupungin mukaan uunituoreella jättiterassilla on yhteensä 480 asiakaspaikkaa. Terassin muodostavat 16 helsinkiläistä ravintolaa. Osana koronatalkoita alueelle on pystytetty 12 käsienpesupistettä. Tartuntoja ehkäisevät turvavälit on huomioitu paikka-asetelmissa.