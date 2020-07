Eteläsavolaisilla Anssilla ja Arilla takana muutaman tunnin yöunet –”Saattaa olla, että aamuyölle jälkiä raivaillaan”

Kännyköiden häiriöt ovat monelle sähkökatkoja suurempi huolenaihe.

Savonlinnan Savonrannan Lapinlahden kylällä yksin asuva eläkeläinen Maija Paakkunainen ei ollut Etelä-Savon sähkölinjoja rusikoineesta Päivö-myrskystä ollenkaan huolissaan.

– Mikä minulla tässä oli ollessa. Istuin sisällä ja katselin ikkunasta. Vettä olin sähkökatkoksen vuoksi varannut. Jääkaappia en edes avannut, kertoi Paakkunainen elostaan myrskyn silmässä kotitalonsa rappusilla keskiviikkona.

Paakkunaisella ei sinänsä ollutkaan suurta hätää, sillä hänellä sähkökatkos kesti vain viisi tuntia. Sähköt palautuivat tiistaina illalla ennen puolta yötä.

Savonrannan Lapinlahdella asuva Maija Paakkunainen kertoi katsellessaan Päivö-myrskyä kotitalonsa ikkunasta.

Toisin oli monilla muilla Savonrannan syrjäkylillä asuvilla. Esimerkiksi naapurikylässä Hankavaarassa sähköä saatiin seinästä vasta keskiviikkona iltapäivällä. Se oli poikki liki 20 tuntia.

Sähkökatkoksiin Savonrannalla on totuttu. Karjatiloilla on aggregaatit, sillä lehmät pitää lypsää tuli verkosta sähköä tai ei. Kesällä sähkökatkoksista selvitään helpommin kuin talvella, mutta niistäkin Savonrannalla kokemusta.

– Minulla on hyvät naapurit. Jos sähköt ovat poikki vähänkään kauemmin, niin kohta kysyvät, että tarvitsenko apua. Tuovat tarvittaessa minullekin aggregaatin lainaan, Paakkunainen kertoi.

Käyhköjen tilalla Paakkunaisen naapurissa maatilan varavoimana on oma aggregaatti.

– Ei täällä muuten pärjää. Lypsy vaatii sähköä. Sähköä enemmän täällä kannetaankin huolta puhelimien toiminnasta pitkien sähkökatkosten aikana. Kännykät ovat mykkiä ja netti ei toimi, kun tukiasemilta loppuu virta. Hätätapaukissa voi olla tosi kysymyksessä, Jari Käyhkö kertoo.

Päivö-myrskyn jälkeiseen aamuun herätessään Käyhkön kännykkä ei taaskaan tavoittanut kenttää ollenkaan.

– Piti mennä kilometrien päähän Rönkönvaaran maantielle. Sieltä löytyi kenttää. Helpompi on ajaa maantielle kuin lähteä kiipeämään niin korkealle paikalle, että puhelin toimii.

Savonrannalla toistuviin sähkökatkoksiin on totuttu.

Sähkökatkoksia enemmän Jari Käyhköä huolestuttaa puhelimien toimintahäiriöt pitkien sähkökatkosten aikana.

Käyhkön mukaan parannusta aikaisempaan on se, että nyt katkokset eivät enää kestä vuorokausitolkulla. Mutta herkille sähkölaitteille lyhyetkin katkokset eivät tee hyvää, etenkään jos sähkö pätkii yhtenään.

Parannusta sähkönjakeluun on saatu, mutta sillä on ollut hintansa. Sähkön siirto on Etelä-Savossa maan kalleimmasta päästä, ja saman joutuvat maksamaan kaikki asuinpaikastaan riippumatta.

– Sähkö ei ole kallista, mutta sen siirto on. Maksuihin nähden sähkön toimitusvarmuus pitäisi olla huomattavasti nykyistäkin parempi. Tai sitten meillä syrjässä asuvilla pitäisi maksut olla pienempiä.

Järvi-Suomen Energian sähkölinjojen rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan Elveran asentajat Anssi ja Ari Silvennoinen olivat Savonrannan Hankavaarassa raivaamassa Päivö-myrskyn jälkiä keskiviikkona iltapäivällä.

Anssilla oli takanaan neljän ja Arilla kolmen tunnin yöunet, mutta silmät kirkkaina miehet kuitenkin pelastustyötään tekivät.

– Työtä on riittänyt ja sitä riittää vielä pitkälle iltaan. Saattaa olla, että aamuyölle näitä jälkiä vielä raivaillaan, miehet tuumivat.

Savonrannan Hankavaaran tien varteen on rakenteilla uusi, paremmin myrskytuulia kestävä sähkölinja, mutta Päivö-myrskyyn se ei ennättänyt.

Järvi-Suomen Energian kunnossapitopäällikkö Juuso Ruottinen vahvisti miesten arvion.

Iltapäivällä Etelä-Savossa oli vielä sähköittä noin 700 taloutta, mutta suurin osa niistä saa Ruottisen mukaan sähköt keskiviikon aikana.

– Joitain kaikkein haasteellisimpia saarikohteita Rantasalmella ja Kerimäellä jää varmaankin vielä torstaille, mutta niiden vaikutuspiirissä on vain muutamia kymmeniä kiinteistöjä, pääasiassa kesämökkejä.

Etelä-Savossa oli Päivö-myrskyn jäljiltä enimmillään noin 20 000 taloutta vailla sähköjä. Vaikein tilanne oli Mikkelin ja Savonlinnan itäpuolisilla alueilla.

Vikoja ovat olleet korjaamassa kaikki Elveran noin 60 työssä olevaa asentajaa. Lomalaisia ei tähän hätään ole tarvinnut töihin kutsua.