Sähkölinjoja korjaavat Henry ja Antti saivat ensimmäisen ilmoituksen kello 22 – sitten tilanne ”räjähti käsiin”

Kymmenen vuotta sähkölinjoja korjannut Antti Lindholm ei muista aiemmin nähneensä tällaista kesää töissä.

Kuhmon Shellin pihamaalla seisoo Eltel Networks Pohjoisen huoltoauto.

Verkon korjaajat eivät kuitenkaan istu sisällä kahvilla, vaan nauttivat pikaisesti autossa aamupalaa ja lounasta. Ja odottelevat lisää tarvikkeita.

– Kaikki se tavara, mikä oli mukana illalla liikkeelle lähtiessä on jo linjoihin hakattu. Nyt odotamme tänne tulevaa autoa, josta toivon mukaan saamme täydennystä, tiimipäällikkö Henry Eskelinen kertoo.

Vaikka tuuli oli yöllä todella hurjaa, niin kaksikko on paiskinut töitä läpi yön. Sama työtahti on kaikkialla maassa myrskyn jälkiä korjattaessa

–Tyypillisiä vikoja täällä ovat puu linjassa ja lankoja poikki. 90 prosenttia vioista johtuu näistä, Henry Eskelinen (oik.) pohtii. Antti Lindholmin mielestä tärkeintä on saada ihmisten sähköt toimimaan.

– Illalla kymmeneltä tuli meille ensimmäinen vikailmoitus ja siitä se räjähti käsiin. Vikoja on koko Kuhmon alueella. Viime viikolla olimme torstai-illasta sunnuntaihin auttamassa Kajaaniin ja Sotkamoon iskeneen myrskyn jälkien korjauksessa, Eskelinen jatkaa.

– Ja sama meno jatkuu, tokaisee vänkärin paikalla istuva verkostoasentaja Antti Lindholm.

Viime torstain Uuno-myrsky oli kaatuneiden puiden määrässä mitattuna selkeästi rajumpi. Kun metsää kaatui mattona, niin tuhot kaatuneiden puiden alle jääneissä sähkölinjoissa olivat paikoin totaaliset.

– Tyypillisiä vikoja täällä ovat puu linjassa ja lankoja poikki. 90 prosenttia vioista johtuu näistä. Sotkamon suunnalla meni viikolla muuntoasemia ja pylväitä, Henry Eskelinen vertailee.

– Jostain syystä täällä on myrsky kaatanut paljon ohuempaa puuta. Se kyllä voi johtua siitä, että metsistä on jo kaikki tukit hakattu ja sahattu tuossa viereisellä sahalla.

Valtaosa nykyaikaisista maatiloista hoitaa sähkökatkojen aikaiset paussit aggregaateilla. Suurin osa haja-asutusalueella asuvista ei-maatiloista on kuitenkin verkosta saatavan sähkön varassa.

Kaikkiaan verkkoyhtiö Kajaven alueella Kainuussa oli sähköt poikki myrskyn seurauksena noin 7000 taloudesta.

– Sehän tässä on tärkeintä että saadaan asiakkaille sähköt. Ihmiset eivät tänä päivänä kovin kauaa ilman sähköä pärjää. Monet valittavat sitä, ettei vettä saada, kun pumput eivät toimi. Myös pakastimet huolettaa, Lindholm kertoo.

Joka tapauksessa poikkeuksellisen lämmin kesäsää sai seuraajakseen poikkeuksellisen rajut juhannuksen jälkeiset myrskyt.

– Minä olen kymmenen vuotta ollut näissä hommissa, eikä koskaan ole tämmöistä kesää ollut. Onhan näitä myrskyjä toki ollut, mutta yleensä ne on syyskesästä. Se hyvä puoli tässä on, että on valoisaa, Eskelinen etsii positiivista sanottavaa myrskyistä.

Ja korjaustöitä riittää. Vaikka sähköt toviksi saadaan, niin vierestä voi taipua uusi puu katkaisemaan sähkön kulun.

– Näyttää olevan se sama paikka taas pimeänä, manaa päätettä näpräävä Lindholm.

– Sittenpä meillä on tiedossa mihin seuraavaksi mennään, huokaa Eskelinen.

