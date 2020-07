Puukotus koulun pihalla Raaseporissa, 17-vuotias joutui sairaalaan – paikalla paljon nuorisoa

Poliisi on ottanut kaksi henkilöä kiinni rikoksesta epäiltynä.

Raaseporissa, Billnäsin koulun pihalla tapahtui myöhään tiistaina, hieman ennen puolta yötä puukotus, jonka uhriksi joutui 17-vuotias poika. Poliisin mukaan poikaa lyötiin veitsellä ylävartalon alueelle, ja hänet kuljetettiin sairaalaan hoidettavaksi.

Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan paikalla oli tapahtumien aikaan paljon nuorisoa.

Poliisi otti tapaukseen liittyen kaksi henkilöä kiinni. He poistuivat alueelta ajoneuvolla ennen poliisin saapumista, mutta heidät saatiin kuitenkin suhteellisen nopeasti kiinni, poliisi kertoo. Vanhempi heistä on syntynyt 1960-luvulla, nuorempi on puolestaan alle 18-vuotias.

Poliisi tutkii koulun pihan tapahtumia törkeänä pahoinpitelynä, pahoinpitelynä sekä laittomana uhkauksena.

– Esitutkinta on ihan alkutekijöissään ja tutkinnallisista syistä poliisi ei tässä vaiheessa voi kommentoida tarkemmin tapahtumien kulkua, vammojen laatua tai kiinniotettuihin henkilöihin liittyviä asioita, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mats Sjöholm kertoo Länsi-Uudenmaan poliisin lähettämässä tiedotteessa.