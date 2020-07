Kommentti: Putin pitää kiinni vallasta – hänen perintönsä haisee vereltä

Putinin perintö Venäjälle on militarismi, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Keskiviikkona on pääpäivä äänestyksessä, joka läpi mennessään mahdollistaa sen, että Vladimir+Putin+voi+halutessaan+valituttaa+itsensä+presidentiksi+vuoteen+2036+asti" class="person">Vladimir Putin voi halutessaan valituttaa itsensä presidentiksi vuoteen 2036 asti.

Vuonna 2036 Putin täyttää 84 vuotta. Hän on silloin vanhempi kuin yksikään virassa ollut neuvostojohtaja tai Venäjän tsaari.

Kansa äänestää uudesta perustuslaista, joka tosin on jo hyväksytty parlamentissa. Ei voi oikein puhua edes neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä.

Perustuslaki sisältää paljon muutakin kuin Putinin aseman. Se mahdollistaa esimerkiksi eläkkeiden tarkistamisen ylöspäin. On syitä olettaa, että kansa äänestää lain puolesta. Jos ei äänestä, on keinoja laittaa näyttämään siltä, että äänesti kuitenkin.

On ennakoitu, että Putin ei välttämättä käytä koko jatko-optiotaan. Hän on itsekin selittänyt, että tieto johtajan lähestyvästä lähdöstä voi lamaannuttaa virkakoneisto. Nyt Putin voi päättää lähtönsä päivän itse, ja valita seuraaja. Voi olla, että kukaan ei täytä hänen vaatimuksiaan.

Vanhenevien johtajien käsitys omasta korvaamattomuudestaan tuppaa yleensä vain kasvamaan, kun vuosia tulee lisää.

Nostalgiaa Neuvostoliittoon, nostalgiaa tsaarin Venäjälle

Putin on rakentanut Venäjän historian palasista erikoista yhdistelmää. Nyky-Venäjä on sekä ortodoksisen tsaarien Venäjän että ateistisen Neuvostoliiton perinteiden jatkaja. Kummastakin otetaan se mikä hyvältä näyttää.

Tsaarien Venäjä ja Neuvostoliitto olivat monessa vastakohtia, mutta niitä yhdisti militarismi. Tsaarien armeijat olivat mahtavia, mutta Trotskin ja Stalinin puna-armeija oli vielä mahtavampi.

Voitosta Suuressa isänmaallisessa sodassa on tullut koko kansakunnan selkäranka. Ikävä vain, että siellä missä sotia muistellaan, niitä usein myös käydään.

Vientituotteet: öljy, vehnä ja palkkasoturit

Venäjän talouden sanotaan usein nojaavaan vain fossiilisiin polttoaineisiin, joiden hinnan vaihtelu on ennustamatonta. Putinin aikana vientituotteita on tullut lisää: vehnä ja palkkasotilaat. Niistä vehnä on tuottoisampi, mutta palkkasotilaitakaan ei pidä aliarvioida.

Venäjä on käyttänyt heitä Ukrainassa ja Syyriassa armeijansa apuna ja sijata. Mutta venäläisillä palkkasotureilla on arvoa muuallakin. Heitä on havaittu ympäri Afrikkaa ja Venezuelaa myöten. Aina palkka ei tule Venäjän valtion kassasta vaan paikallisilta asiakkailta.

Soturien tuotantoa auttaa isänmaallinen kasvatus. Venäjällä asetaitoja opitaan usein jo lapsesta asti. Ne vain viimeistellään armeijassa. Raha houkuttaa tappamisen taitajia ulkomaille.

Sotien tie

Putin toki käyttää tarvittaessa myös vakinaista armeijaansa. Hänen valtakautensa on sotien sarja. Putinin nousu käynnistyi siitä, että hän pääministerinä käynnisti Tshetshenian murskaamisen, joka oli jäänyt Boris Jeltsiniltä tekemättä. Sitten seurasivat Georgian ja Ukrainan sodat.

Venäjän suuri sotaretki Syyriaan tuli yllätyksenä. Viime viikkoina venäläisiä sotilaskoneita on nähty sisällissotaa käyvän Libyan taivaalla.

Putinin sodat ovat kuin tsaarien sotaretket ennen maailmansotia. Tavoitteet ovat rajoitettuja, ei käydä Neuvostoliiton ideologisia uskonsotia. Maapläntti sieltä, sotasatama täältä, oikeudet öljykenttään jostain. Länsimaat eivät enää pystyisi uhraamaan sotilaitaan tällaisen vuoksi, Putin pystyy.

Neuvostoliitto kaatui koska tuhlasi varansa armeijaan ja ydinaseisiin. Putin tietää tämän ja varoo, mutta vaaraa ei voi välttää. Toisaalta Neuvostoliitolta jäänyt ydinase mahdollistaa pienemmät sodat. Venäjä on toistaiseksi ainoa maa, joka pystyy käynnistämään yhteisen täystuhon Yhdysvaltojen kanssa. Tämä antaa liikkumatilaa, jonka Putin käyttää.

Putin voi joskus luopua vallastaan tai jättää sen vasta viimeisellä henkäyksellään. Perintö haisee vereltä.