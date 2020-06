Kuvat: Porsche lepää rapakossa keskellä liikenneympyrää Helsingissä – musta luksusauto vaurioitui rytinässä pahoin

Pahoin vaurioitunut musta Porsche lepää kirjaimellisesti rapakossa liikenneympyrän keskellä.

Auto ajautui ulos tieltä Vihdintien suuressa liikenneympyrässä Helsingin Haagassa aamukahdeksan aikoihin tiistaina.

Se on mitä todennäköisimmin tullut Pitäjänmäen suunnasta ja päätyi sateen kasteleman liikenneympyrän keskelle vetiseen lätäkköön. Auto vaurioitui rytinässä pahoin. Irronneita kappaleita on matkan varrella.

Porsche Panamera Turbo S lepää rapakossa keskellä liikenneympyrää.

Autosta irronneita osia on matkan varrella.

Lisäksi yhden liikenneympyrässä olevan puun runko on osittain kuoriutunut. Poliisi vahvistaa IS:lle, että auto osui puuhun matkalla. Muutaman metrin päässä on kallio, jonka ympyrään syöksynyt auto niukasti vältti.

Helsingin poliisilaitos kertoi aamulla Twitterissä, että auto päätyi liikenneympyrän keskellä olevalle alueelle. Onnettomuuden syytä ei tiedetä.

Iltapäivällä Helsingin poliisin viestinnästä kerrotaan IS:lle, että kyseessä on Porsche. Kuljettaja on toimitettu onnettomuuden jälkeen hoitoon. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä.

Auto päätyi kauas ajoradasta.

Luksusauto vaurioitui pahoin.

Kyseinen auto on Porsche Panamera Turbo S. Kyseisen hybridi-mallin lähtöhinta on Porschen hinnaston mukaan uutena Suomessa on noin 209 000 euroa. Tuolla rahalla saa suorituskykyä: auton huippunopeus on 310 km/h ja se kiihtyy nollasta sataan 3,4 sekunnissa.

– Ei siinä sen kummempaa. Auto ajoi pellolle. Vesiliirto tai jotain, Helsingin pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille.

Vihdintien liikenneympyrä on Suomen suurin liikenneympyrä – halkaisijaltaan 120-metrinen.