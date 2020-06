KHO joutui äänestämään Savonlinnan lippukiistasta: Oopperajuhlien ilmaisliput päättäjille kohtuullista vieraanvaraisuutta

Korkein hallinto-oikeus on joutunut äänestämään kiistassa, joka koski Savonlinnan kaupunginhallituksen päätöstä myöntää avustusta Oopperajuhlien kannatusyhdistykselle keväällä 2018.

Päätöksestä valittanut kaupunginhallituksen jäsen Juha Kukkonen (ps) oli sitä mieltä, että oopperaesityksiin ilmaislippuja saaneet kaupunginhallituksen jäsenet olivat esteellisiä päättämään avustuksesta. Itse Kukkonen jääväsi itsensä päätöksenteosta.

Oopperajuhlat oli luvannut antaa kaupungille ilmaislippuja oopperaesityksiin, joita vanhan käytännön mukaisesti saivat myös kaupunginvaltuutetut avec. Kaupunginhallituksen jäsenet ovat myös kaupunginvaltuutettuja. Edun arvo oli noin 340 euroa per valtuutettu.

Itä-Suomen hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen, mutta Kukkonen valitti siitä edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Maanantaina antamallaan äänestyspäätöksellä myös KHO on hylännyt valituksen.

KHO:n mielestä valtuutettujen osallistumista oopperaesitykseen väliaikatarjoiluineen oli pidettävä tavanomaisena ja kohtuullisena vieraanvaraisuutena.

Valtuutetuille tarjottua kahta yhteensä noin 300 euron oopperalippua väliaikatarjoiluineen ei KHO pitänyt arvoltaan aivan vähäisenä, mutta toisaalta se ei katsonut sitä huomattavan suureksikaan. Sen mielestä etuus ei vaikuttanut kaupunginhallituksen päätöksen objektiivisuuteen.

Eriävän mielipiteensä KHO:n päätökseen liittäneiden kahden oikeusneuvoksen mielestä valtuutetuille tarjotun etuuden arvo ei ollut vähäinen. Avustuksesta päättäessään kaupunginhallituksen jäsenet olivat tietoisia heille lahjoitettavista oopperalipuista.

– Nämä seikat ovat olleet omiaan synnyttämään ulkopuolisessa mielikuvan avustuspäätöksen ja odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn vastavuoroisuudesta, oikeusneuvokset toteavat.

Heidän mielestään luottamus kaupunginhallituksen jäsenten puolueettomuuteen vaarantui, sillä he olivat esteellisiä avustuspäätöstä tehdessään. Heidän mielestään päätös olisi tullut kumota.

Kiistaa herättänyt kaupungin avustus oopperajuhlille vuonna 2018 oli runsaat 350 000 euroa. Juhlat oli hakenut puolta miljoonaa.

Oopperajuhlat on hakenut kaupungilta myös tänä vuonna 500 000 toiminta-avustusta kuluvan kesän oopperajuhlien järjestämiseen.

Savonlinna joutuu nyt harkitsemaan, voiko se myöntää avustusta ollenkaan, koska juhlat on koronan vuoksi peruuntuneet ja avustuksen ehtona on, että se on käytettävä haettuun tarkoitukseen tänä vuonna.

Kaupungin elinkeinojaosto käsittelee asiaa jo kolmannen kerran keskiviikkona.