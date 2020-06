Kahluualtaalla Espoossa viikon ajan useaan otteeseen olleella henkilöllä todettiin koronatartunta – muita käyttäjiä kehotetaan tarkkailemaan, ilmestyykö oireita

Altaalla oli viime viikolla lämpimän sään vuoksi runsaasti väkeä, lähinnä lähialueiden lapsiperheitä.

Espoon Tapiolan kahluualtaalla viime viikolla oleilleella henkilöllä on todettu koronatartunta, kertoo Espoon kaupunki tiedotteessaan.

Kaupungin terveyspalveluiden johtajan Sanna Svahnin mukaan henkilö on oleillut kahluualtaalla viime viikolla 22.-28. kesäkuuta. Tartuntariskiä ei hänen mukaansa voi varmuudella rajata yhteen yksittäiseen päivään tai kellonaikaan.

– Kyseinen henkilö on vieraillut altaalla useampana päivänä. Meidän tartuntatautiyksikkömme on tätä tapausta selvittänyt ja on arvioitu, että mahdollinen altistuminen kattaa koko viikon.

– Kyseessähän on julkinen ja avoin tila, joten meillä ei ole tarkkaa tietoa paikalla vierailleista ihmisistä. Mutta varmasti ihmisiä on ollut paljon, kun on ollut hienot kelit.

Kahluuallasta ei pidetä tartuntavaarallisena paikkana, mutta sairastuneen kanssa samaan aikaan altaalla olleet ovat saattaneet altistua taudille. Svahnin mukaan altaan vesi on kuitenkin kloorattu.

Kahluualtaan käyttäjiä kehotetaan kuitenkin tarkkailemaan mahdollisten koronavirustautiin sopivien oireiden kehittymistä. Niitä ovat kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju/makuaistin menetys tai ripuli/vatsakipu ilman muuta ilmeistä syytä.

Svahn peräänkuuluttaa myös koronatestaamisen tärkeyttä.

– Edelleenkin tautia on liikenteessä, ja olisi tärkeää, että mahdolliset tartuntatapaukset löydettäisiin. Eli herkästi jos oireita tulee, niin mentäisiin heti testeihin. Ja myös käsihygienia on edelleen tärkeää.