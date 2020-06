Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä viime viikon uudet tartunnat ovat yksinomaan Ruotsista ja Itä-Euroopasta.

Rakennusyhtiö Lehto Groupin yhdellä rakennustyömaalla pääkaupunkiseudulla on raportoitu kahden viime viikon aikana yhteensä kaksitoista tartuntatapausta.

Noin kuukausi sitten Lehto Groupin toisella työmaalla todettiin koronatartunta kahdella työntekijällä.

– Tuolloin virus oli erittäin suurella todennäköisyydellä Virosta. Mutta näitä uusia tapauksia en pysty varmuudella vielä kytkemään siihen, kertoo yhtiön henkilöstöjohtaja Kaarle Törrönen.

– Tartunnan saaneet on asetettu karanteeniin, mutta altistuneista emme ole vielä saaneet jäljityksen perusteella tehtävää listausta.

Juuri Lehto Groupin laajempi tartuntarypäs selittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkärin Asko Järvisen mukaan Helsingin tartuntatapauksista merkittävän osan.

– Mukana tässä tapauksessa on ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, mutta tartunnanlähdettä en pääse HUSista näkemään. Helsingin kaupungin epidemiologinen toiminta on selvittänyt tapausta, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan Uudellamaalla on 22.–28. kesäkuuta löytynyt Huslabin testeissä 20 tartuntatapausta, joista puolet on Helsingistä.

Valtaosassa pääkaupunkiseudun tapauksia ei Järvisen mukaan ole kyetty löytämään mitään yhteistä selittäjää, eli tartuntaketjuja ei tällä hetkellä täysin tunneta.

Husin ylilääkäri Asko Järvinen.

– Yksittäiset tapaukset ovat eri kunnista pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta. Tämä tarkoittaa, että meillä edelleen esiintyy tautia jossain määrin. Tärkeintä olisikin, että ihmiset hakeutuisivat testeihin, jotta saadaan estettyä taudin leviäminen.

Kotoperäiset uudet koronatapaukset on useimmissa sairaanhoitopiirissä kuitenkin saatu mallikkaasti kuriin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi eilen sunnuntaina, että Suomessa ei todettu vuorokauden aikana yhtään uutta koronavirustartuntaa. Tänään maanantaina THL kertoi 11 uudesta tautitapauksesta.

Rajojen hiljalleen avauduttua koronavirusta on kuitenkin alkanut saapumaan Suomeen myös rajojen yli ulkomailta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan kaikki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella viimeisen viikon aikana todetut kymmenen tartuntaa ovat johdettavissa ulkomaille.

Yksi tartunnoista on Pietilän mukaan tullut Ruotsista. Loput yhdeksän todettiin viikon aikana ulkomaisten työntekijöiden asuntolassa Turussa, ja tartunnan saaneet ovat kotoisin Itä-Euroopasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Turkulaisen asuntolan yhdeksästä ulkomaisten työntekijöiden tartuntatapauksesta viisi on työskennellyt Turun telakalla verkostoyrityksessä. Loput neljä ovat työskennelleet samassa työpaikassa muualla.

Tartunnat ovat Pietilän mukaan tapahtuneet asuntolan tiloissa, joissa asuu yhteensä 22 ihmistä. Kaikki asuntolan asukkaat on testattu, tartunnan saaneet on asetettu eristykseen, ja 13 tartunnalle altistunutta karanteeniin.

Pietilän mielestä sen riski, että turkulaisen asuntolan tartuntaryppäästä lähtisi liikkeelle useampia ketjuja, on kuitenkin varsin pieni.

– Olemme päässeet ketjuun kiinni varsin varhaisessa vaiheessa. Mutta eihän sitä koskaan varmuudella voi tietää. Tämä on ainakin hyvä muistutus siitä, että ei tämä epidemia täydellisesti ohi ole.

Pietilä uskoo, että vastaavia ulkomailta tulevia tartuntaryppäitä tullaan näkemään Suomessa matkailun lisääntyessä enemmänkin.

– Se on lohdullista, että nämä on johdettavissa ulkomaille. Mutta ei pitäisi nyt tuudittautua siihen, että koko ongelma on ohitse. Maailmanlaajuisestihan epidemia edelleen vaikeutuu ja pidän todennäköisenä, että matkailun myötä meille tulee varmasti muitakin tällaisia ryppäitä, Pietilä sanoo.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen johtavat lääkärit kuvailivat viime viikon lopulla alueen epidemiauhkaa vakavaksi. Viimeisten viikkojen aikana alueella on todettu pitkän tauon jälkeen taas kolme uutta koronavirustartuntaa, joista useamman taustalla on lyhyt ostosmatka Ruotsin puolelle.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkärin Petra Portaankorvan mukaan uusia tartuntoja ei ole havaittu, mutta altistuneiden joukko on laaja.

Johtavat lääkärit suosittelevatkin, että kaikki pistäytymiset ja ostosreissut lopetetaan, kunnes tilanne Ruotsissa rauhoittuu.