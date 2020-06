Helsingin liikuntajohtaja Hietaniemen hukkumissumasta: Rantapelastajat ovat pelastaneet tänä kesänä jo usean hengen – ”Uimataidottomuus on lisääntynyt”

Hietaniemessä hukkui juhannuspäivänä poliisin mukaan aikuinen nuorehko mies, minkä jälkeen kuolonuhreja on tullut kaksi lisää.

Vaaratilanteita Hietaniemessä on syntynyt, kun uimataidottomat ovat kahlanneet syvemmälle ja vastaan on tullut äkillisiä syvänteitä pohjassa.

Helsingin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen pitää kamalana, että Hietaniemen uimarannalla hukkui sunnuntaina jo kolmas ihminen reilun viikon sisään.

– Tämä on erittäin traagista ja erittäin harvinaista. Ennen Pikkukosken tapahtumaa 13 vuoden aikana valvottuna aikana valvotulla alueena on tapahtunut vain yksi aikuisen ihmisen hukkuminen. Nyt niitä on tapahtunut useita.

Poliisi sai tiedon hukkumisesta Hietaniemessä viiden jälkeen sunnuntai-iltana. Loikkanen kertoo, että rantapelastajia oli tuolloin töissä täysi miehitys eli viisi henkeä. Tänä kesänä pelastajia on Helsingin rannoilla aiempaa enemmän. 12 rannalla on valvonta, ja Hietaniemen suositulla rannalla pelastajat ovat paikalla aamukymmenestä iltakahdeksaan saakka.

Perjantai-iltana kello 23:n jälkeen samaisella uimarannalla hukkui uimataidoton mies. Sen lisäksi mies hukkui juhannuspäivänä iltakuudelta rannalla.

Poliisi selvittää hukkumisten syyt. Kuva juhannuspäivän tragediasta Hietaniemestä.

Loikkanen ei itse vielä tiedä viikonlopun onnettomuuksien tarkkoja taustoja. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua.

– Kun meille selviää, mitä siellä on tapahtunut, niin varmasti pystymme paremmin arvioimaan, tarvitaanko jotakin erityisiä toimenpiteitä, että voidaan ennaltaehkäistä traagisia tapahtumia.

Loikkanen kertoo, että seuraavana toimenpiteenä Hietaniemen uimarannalle aiotaan laittaa kylttejä, jotka varoittavat vedenpohjan muutoksista syvemmälle kahlatessa eri kielillä.

– Koska vesi muokkaa koko ajan pohjaa, siellä saattaa olla yhtäkkiä syvänne, johon jalat eivät ulotu enää pohjaa ja joka aiheuttaa sitten vaaratilanteita. Vaikuttaa siltä.

– Se on semmoinen asia, joka on ainakin aiheuttanut vaaratilanteita ja ehkä mahdollisesti näitä onnettomuuksia.

Hänen mukaansa juuri uimataidottomat ovat kahlanneet syvemmälle.

– Ei ole semmoista paikkaa, jossa voisi kahlata turvallisesti vaikka niin, että pää ulottuu pintaan. Aina pitäisi mennä rannan suuntaisesti ja uimataidottomien pysyä matalassa vedessä.

Hän toivoo, että kyltit ehkäisevät onnettomuuksia.

– Tämä alkukesä on kyllä ollut ihan kamalaa.

– Kaikki keinot täytyy käyttää, että nämä loppuisivat nyt tähän, eikä enempää enää tulisi.

Rantapelastajat ovat pelastaneet Loikkasen mukaan alkukesästä jo monen hengen.

Rantapelastajat ovat Loikkasen mukaan pelastaneet alkukesästä monien hengen. Jokainen onnettomuus ja läheltä piti -tilanne raportoidaan Tukesiin eli Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon.

Hietaniemen tapausten lisäksi alkukesästä Pikkukosken rannalla on hukkunut 6-vuotias lapsi ja keski-ikäinen mies hukkunut Tapaninvainion valvomattomalla rannalla. Viidestä kuolemantapauksesta kolme on tapahtunut valvotulla rannalla valvonta-aikaan.

Loikkanen uskoo, että alkukesän onnettomuudet johtuvat uimataidottomuuden kasvusta. Luonnonvesissä omia voimia ei osata arvioida oikein.

– Arvioni on, että uimataidottomuus on lisääntynyt. Saattaa hyvinkin olla, että maahanmuuttajien joukossa on paljon uimataidottomuutta, mutta kyllä ihan kantasuomalaisissakin luotetaan liikaa omaan uintitaitoon ja jaksamiseen ja kuvitellaan, että jaksetaan uida huomattavasti pidempiä matkoja, kuin mitä todellisuudessa pystytään, ja sitten joudutaan veden varaan ja tulee näitä onnettomuuksia.

– Tämä on mielestäni todella huolestuttavaa. Otetaan turhia riskejä.

Hänen mukaansa peruskoulussa uintiopetusta on melko vähän, joten jos vanhemmat eivät lisäksi vie lapsia uimaan, taito voi jäädä vaillinaiseksi.

Hietanimen uimaranta on ollut kaupunkilaisten suosiossa viime vuosisadan alusta saakka. Kuva vuodelta 1962.

Turvallisinta on hänen mukaansa joka tapauksessa uida valvonta-aikana valvotulla alueella, joka merkitään veteen lipuilla. Loikkanen kertoo, että Hietaniemen kolmesta hukkumisesta yksi on tapahtunut valvotetun alueen ulkopuolella.

– Jokaisen pitää muistaa oma vastuu omasta turvallisuudesta ja ymmärtää, että vaikka vesi on aivan ihana elementti, se voi olla vaarallinen.

Auringon ja meren palvojat ovat pakkautuneet Hietaniemen rannalla kesäkuun hellepäivinä.

Vanhempien täytyy valvoa lapsiaan koko ajan ja olla käsivarren mitan päässä veteen. Päihtyneenä veteen ei ole asiaa.

Loikkasen mukaan kuuma alkukesä on täyttänyt Helsingin rannat. Lisäksi korona-aikana ulkona rannalla oleminen tuntuu turvalliselta ajanviettotavalta.