Valtakunnansyyttäjän Mäenpää-kommentit saivat perussuomalaiset hermostumaan: Unohtuiko syyttömyysolettama? Näin oikeusoppineet vastaavat

Professorit Matti Tolvanen ja Jukka Kekkonen arvioivat, että valtakunnansyyttäjän puheet olivat asiallisia.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen perjantaina antamat haastattelut saivat sosiaalisen median kiehumaan. Toiviainen sanoi perjantaina Ylen haastattelussa muun muassa uskovansa, että jos perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää olisi päätynyt tuomioistuimeen, hän olisi saanut tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

– Tässä on kyse varsin tavallisesta lainvastaisesta vihapuheesta. Mitä todennäköisemmin se olisi johtanut tuomioon. Ratkaisun tekee tietysti aina lopulta tuomioistuin, Toiviainen totesi Ylelle.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoi olevansa pettynyt eduskunnan päätökseen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen ihmetteli Twitterissä perjantaina, unohtiko maan ylin syyttäjä syyttömyysolettaman.

– Onko oikein, että valtakunnansyyttäjä unohtaa syyttömyysolettaman? Ja eduskunnan perustuslakiin sisältyvän toimivallan? Rantanen ihmetteli.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho tuomitsi Toiviaisen puheet.

– Valtakunnansyyttäjä Toiviainen näyttää väittävän, että Mäenpää olisi tehnyt politiikkaa laittomin keinoin, ts. syyllistynyt rikokseen. Suomessa on syyttömyysolettama, jonka mukaan henkilö on syytön, ellei tuomioistuin ole katsonut häntä syylliseksi, Halla-aho kirjoitti Facebookissa.

– On perusteltua kysyä, käyttääkö Toiviainen asemaansa poliittiseen aktivismiin, esittääkö hän paikkansapitämättömiä väitteitä tarkoituksella vai ymmärtämättömyyttään, ja onko hän tehtäviensä tasalla, Halla-aho ihmetteli.

Jussi Halla-aho piti Toiviaisen lausuntoa ”hyvin outona”.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio puolestaan totesi Twitterissä, että ”valtakunnansyyttäjä Toiviaisen tänään esittämä julkinen väite siitä, että Mäenpää tekee ’politiikkaa laittomin keinoin’ on syytöksenä vakava”.

– Samalla Toiviainen antoi lausunnossaan ymmärtää Mäenpään syyllistyneen ”rasistiseen vihapuheeseen”. Onko Suomi oikeusvaltio? Tavio ihmetteli.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta toteaa, ettei Toiviainen hänen mielestään lausunut mitään sellaista, mikä olisi syyttömyysolettaman vastaista tai muutenkaan kyseenalaista.

– Hänhän totesi vain, että syyttämisen edellytykset olivat olemassa, ja syyttämäänhän pitää mennä vain silloin, kun syyttäjä pitää todennäköisempänä että tulee tuomio kuin että ei tule. Syyttäjän pitää pitää tuomiota aika varmana, että voi syyttää ylipäätään, Tolvanen sanoo.

– Mielestäni Raija Toiviainen kommentoi asiaa ihan asiallisesti.

Twitter-käyttäjät ovat kyselleet myös muun muassa sitä, syyllistyikö Toiviainen jopa virkarikokseen tai kunnianloukkaukseen toteamalla, että Mäenpään tapaus olisi ”mitä todennäköisimmin johtanut tuomioon”. Tolvasen mielestä ei.

– Hänhän tarkensi, että eihän se (tuomion saaminen) varmaa ole, vaan viime kädessä tuomioistuin arvioi asian. Viimeistään sillä tarkennuksella kommentti oli ihan asiallinen.

Samaa mieltä on oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen Helsingin yliopistosta.

– Toiviainen puhuu hyvin maltillisesti ja järkevästi. Ei pitäisi olla mitään erityistä syytä hermostua siitä, Kekkonen toteaa.

– Hän on virkamies, mutta hänellä on aivan sama oikeus ilmaista mielipiteensä kuin muillakin. Luin hyvin tarkkaan hänen haastattelunsa, ja hän ei ole missään sanonut varmuudella, mikä tämän prosessin lopputulos olisi, jos se tulisi tuomioistuimeen. Hän ei ole mitenkään loukannut syyttömyysolettamaa, joka on hyvin tärkeä periaate.

Kekkonen itsekin olisi periaatteessa toivonut, että syytesuoja olisi purettu.

– Oikeusvaltio on niin hieno ja arvokas asia, että jos syytesuoja olisi murrettu ja asia olisi tullut tuomioistuimen ratkaistavaksi, niin olisipa tulos sitten ollut tuomio tai ei, niin oikeusvaltio olisi voittanut, Kekkonen sanoo.

– Olennaistahan on se, että olisi ollut hyvä, jos tuomioistuin olisi voinut harkita asian syytesuojan estämättä. Tämä nimenomaan vetää eduskuntaan rajan sillä tavalla, että tämän verran nyt ainakin voi sanoa. Sanomisena se on joka tapauksessa törkeä ja ansaitsi tulla tutkituksi kiihottamisena kansanryhmää vastaan.

Kekkonen uskoo, ettei perjantain äänestystulos ainakaan lisää kansanedustajien itsesensuuria.

– Päinvastoin, tämä innostaa heitä puhumaan, koska he tietävät, että heillä on aina se kuudesosan selkänoja siellä, Kekkonen sanoo viitaten siihen, että eduskunnan 5/6 enemmistön täytyy olla syyttämisluvan kannalla, jotta syytesuoja voidaan purkaa.

Tolvanen toteaa, että jos Mäenpää olisi tuomittu puheistaan, hänet olisi todennäköisesti tuomittu sakkorangaistukseen.

– Jos olisi ollut rikos, josta olisi ollut ehkä vankeutta tulossa, niin uskoisin, että eduskunnan ratkaisu olisi ollut toinen, Tolvanen arvioi.

Myös Päivi Räsänen (kd) ihmetteli valtakunnansyyttäjän lausuntoja.

Twitterissä on myös kiinnitetty huomioita Toiviaisen lausuntoon, jossa hän ilmaisi olevansa pettynyt eduskunnan äänestyksen lopputulokseen.

– Siitä saa sen käsityksen, että äänestyksessä vähemmistössä olleet viestittivät hyväksyttävämpää suhtautumista rasistiseen vihapuheeseen, Toiviainen sanoi Ylelle.

Muun muassa kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen kyseli Twitterissä, että ”onko asiallista, että valtakunnansyyttäjä moittii eduskunnan päätöstä ja leimaa rasisteiksi syytesuojaa puolustaneita kansanedustajia?”

– Kieltäydyn tästä leimasta ehdottomasti, Räsänen kirjoitti.

Kekkonen on kommentoinut Räsäsen twiittiä toteamalla, ettei Toiviainen leimaa ketään rasistiksi.

– Sen sijaan hän pitää valitettavana rasistista puhetta ja sitä, ettei asiaa tutkita tuomioistuimessa.

Vuosi sitten eduskunnassa pitämässään puheessa Juha Mäenpää rinnasti vieraslajit ja turvapaikanhakijat, ja hänen lausunnostaan aloitettiin esitutkinta. Esitutkinnan jälkeen poliisi katsoi, että Mäenpään on syytä epäillä syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, joten poliisi toimitti asian syyttäjälle syyteharkintaan.

Syytteen nostamisesta päättää valtakunnansyyttäjä, mutta hänen on pyydettävä päätökselleen eduskunnan suostumus, sillä kyseessä on mielipide, jonka kansanedustaja on lausunut valtiopäivillä.

Eduskunta äänesti perjantaina Mäenpään syytesuojan purkamisesta. Lupaa purkamiseen ei tullut. Syytesuojan murtaminen meni nurin äänin 54 vastaan ja 121 puolesta. Jotta syytesuoja olisi voitu poistaa, sen kannalla olisi pitänyt olla viiden kuudesosan enemmistö.