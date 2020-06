”Nyt sitten vietetään yöelämää, kun on ollut tarve” – Helsinkiläiset kertovat, ovatko koronarajoitukset jo unohtuneet

Helsinkiläiset kertovat noudattavansa THL:n koronasuosituksia tarkasti esimerkiksi kaupassa asioidessa, mutta yöelämässä turvavälit ja varovaisuus helposti unohtuvat.

Päivisin selvin päin koronarajoitukset ja suositukset turvaväleistä jyskyttävät suomalaisilla takaraivossa, mutta yön tunteina tai muutaman oluen jälkeen rajoituksia ei enää jakseta noudattaa.

Tällaisen päätelmän voi tehdä ainakin Helsingistä, jossa Kanavarannan terassit olivat lauantai-iltana tungokseksi asti täynnä, eikä turvaväleistä ollut tietoakaan.

Myös sunnuntaina päivällä ja alkuillasta väkeä oli Helsingissä rutkasti liikenteessä, mutta turvavälejä noudatettiin melko orjallisesti. Sunnuntaina Tallinnan-risteilyllä käynyt Otto, 26, toteaakin, että alkoholi varmasti vaikuttaa siihen, miten tarkasti ihmiset noudattavat koronarajoituksia.

– Kyllä se aika paljon alkoholinkäyttöön liittyy (ettei rajoituksia noudateta). Kun ihmisille tulee rennompi mieliala, niin sen myötä rajoitukset unohtuvat, eikä niihin suhtauduta niin vakavasti.

Otto kertoi, että ainakin Tallinnan-laivalla turvavälit näyttivät monelta unohtuneen.

Otto sanoo, ettei itsekään jaksa enää vältellä muita ihmisiä jatkuvasti.

– Ehkä siihen on kyllästynyt vähän kuukausien mittaan. Mutta kaupassa ja muualla noudatan kyllä turvavälejä. Siihen auttaa se, kun niistä muistutellaan lattialla olevien tarrojen kautta koko ajan.

THL suosittelee edelleen, että ihmisten tulisi pitää ulkona liikkuessa vähintään 1–2 metrin turvaväliä muihin, pidättäytyä kättelemisestä ja olla osallistumatta yli 50 hengen tilaisuuksiin.

Oton mukaan Tallinan-laivalla turvavälisuosituksia ei juurikaan noudatettu.

– Kun maihinnousua odotettiin, porukkaa oli paljon, ja turvavälit ehkä puolen metrin luokkaa. Ja muutenkin laivalla huomasi, ettei turvavälejä noudatettu.

Silva (vas) ja Silke näkivät tänään Teppoa ensimmäistä kertaa moneen kuukauteen. Kolmikko tapasi toisensa Sompasaunalla.

Helsingin Sompasaunalla oli sunnuntaina iltapäivällä paljon väkeä, mutta saunan vieressä rannalla istuskeltiin melko väljästi. Samassa paikassa työskentelevät Silke, 30, ja Silva, 27, olivat sunnuntaina tulleet saunalle nauttimaan auringosta ja kavereista. He eivät olleet nähneet ystäväänsä Teppoa, 30, koko keväänä, ja jälleennäkeminen tuntuikin hyvältä. Halattuakin tuli, kolmikko myöntää.

Silke sanoo, ettei koronarajoituksia jaksa enää noudattaa samalla tavalla kuin aiemmin.

– Siinä kohdassa, kun kaikki tartuntakäyrät alkoivat laskea, niin kyllä siitä tuli sellainen olo, että ihan sama.

– Ja kun näkee, että kanssaihmiset käyttäytyvät samalla tavalla, niin ei edes tule huono omatunto siitä. En toki tiedä, pitäisikö tulla, Silke miettii.

Myös Munkkiniemen rannalla riitti sunnuntaina väkeä, vaikka sää oli hieman tuulinen ja pilvinen.

Teppo toteaa seuranneensa tilannetta maailmalla ja toivoo, ettei itse omalla toiminnallaan olisi etunenässä levittämässä virusta.

– Huomioin asian aina kussakin tilanteessa, mutta kyllä totta kai suhtaudun asiaan huomattavasti löyhemmin kuin vaikka kuukausi tai kaksi sitten.

Viikonloppuna Teppo kiinnitti huomiota siihen, että harva välttelee enää kättelemistä tai halaamista.

– Kun tapasin perjantaina uusia ihmisiä, niin kaikki löivät heti käden tarjolle.

Silke, Silva ja Teppo sanovat kaikki olevansa sinkkuja, ja senkin takia tuntuu tarpeelliselta lähteä ulos katselemaan ihmisiä nyt kuin heitä on liikkeellä.

– Suomen kesä on lyhyt, Silke sanoo ja nauraa.

Alba ja Annalisa toivovat, että rajoituksia ja suosituksia edelleen noudatettaisiin varsinkin siksi, että riskiryhmään kuuluvat säästyisivät tartunnalta.

18-vuotiaat kaverukset Annalisa ja Alba kertovat olleensa lauantai-iltana usean sadan ihmisen teknobileissä ulkona, mutta sanovat, etteivät silti suhtaudu koronavirukseen välinpitämättömästi. Kaupassa molemmat kertovat noudattavansa turvavälejä, ja käsidesi on ahkerassa käytössä.

– Keskiviikkona on tulossa yhdet kemut, mutta juhlien järjestäjät laittoivat viestiä siitä, että saa edellisenä iltanakin perua osallistumisensa. He sanoivat, että jos on yhtään mitään oireita, niin älkää pliis tulko. Nuoretkin huolehtivat rajoituksista kyllä, Annalisa sanoo.

– Haluan kunnioittaa jonkinlaisia rajoituksia edelleen ihan vain turvatakseni riskialttiimmat ihmiset.

Molemmat vahvistavat sen havainnon, että yöelämä on ollut Helsingissä vilkasta.

– On ollut kova puute, niin nyt sitten vietetään yöelämää, kun on ollut tarve, Annalisa sanoo.

– Ja tuntuu, että kun baarit ja klubit ovat auki, niin ihmisille tulee sellainen olo, että nyt vain mennään. Kun valtion taholta tulee sellainen tietynlainen ”lupa”, niin ihmisille tulee sellainen olo, että ok, ei hätää, nyt voidaan mennä, Alba jatkaa.

Heidän mielestään tiedottaminen koronarajoituksista ja esimerkiksi siitä, miten hyvä koronavirustilanne Suomessa nyt käytännössä on, on hieman epäselvää, ja siksi on välillä vaikea tietää, miten pitäisi toimia.

– Tuntuu niin ristiriitaiselta, kun muualla maailmassa asiat vain pahenevat koko ajan, ja täällä luvut laskevat. Täällä on jo unohdettu virus ja huokaistu helpotuksesta, vaikka oikeasti ei tiedetä, missä vaiheessa pandemiaa edes olemme, Annalisa miettii.