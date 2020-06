Sen piti olla vain lievä yskä, mutta viikkoa myöhemmin Julie, 16, oli kuollut – heidät kaikki koronavirus vei

Jokainen tragedia on omanlaisensa.

Tässä artikkelissa kerromme kymmenen koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin kuolleen ihmisen tarinan eri puolilta maailmaa.

John Hartwall, Suomi, 75

Logistiikkayhtiö K. Hartwallin hallituksen jäsen ja entinen toimitusjohtaja John Hartwall oli yksi ensimmäisistä koronavirukseen kuolleista Suomessa.

Yhtiö tiedotti 25. maaliskuuta Hartwallin kuolleen lyhyen, mutta aggressiivisen covid-19-taudin aiheuttaman sairauden jälkeen.

Hän oli täyttänyt vain kolme viikkoa aikaisemmin 75 vuotta. Hän sai koronavirustartunnan omilla 75-vuotispäivillään, jotka pidettiin Sipoossa 6. maaliskuuta.

Hänen poikansa Jerker Hartwall on sanonut, ettei päivänsankari saanut koskaan tietää omasta tartunnastaan. Kukaan ei silloin vielä aavistanut, että koronavirusta oli jo Sipoossa.

Syntymäpäivien liki 70 vieraasta koronavirustartunnan sai vahvistetusti lähes kymmenen, mutta heitä saattoi olla enemmänkin.

John Hartwall sai kuolettavan koronavirustartunnan omissa 75-vuotissyntymäpäiväjuhlissaan.

K. Hartwall on vuonna 1932 Sipoossa perustettu perheyritys, joka tunnetaan etenkin metallirullakkojen valmistajana. Hartwallin toimitusjohtajakaudella (1986–2009) yrityksen toiminta laajeni voimakkaasti eri puolille maailmaa.

John Hartwall kuului Hartwallin vauraaseen yrittäjäsukuun. Hän asui Sipoossa, ja hänet tunnettiin kotikuntansa vahvana puolestapuhujana.

Hän perusti yhtiön entisiin toimitiloihin muun muassa taidegalleria Gumbostrand Konst & Formin, jonka toiminnassa hän oli mukana vielä jäätyään eläkkeellekin ja josta hän oli erityisen ylpeä.

Vitor Godinho, Portugali, 14

Portugalissa Ovarin kaupungissa Porton eteläpuolella asunut Vitor Godinho, 14, oli urheilusta hurjasti innostunut nuorukainen. Han pelasi futsalia Macedan kulttuuri- ja koulutuskeskuksen joukkueessa, ja häntä luonnehdittiin lahjakkaaksi junioriksi. Godinho oli myös pidetty joukkuekaveri.

” Tällä kerralla et pystynyt peittoamaan vastustajaa niin kuin teit kentällä monet kerrat. Olemme sanattomia.

Godinhon vointi heikkeni äkisti 28. maaliskuuta. Hänet kiidätettiin Santa Maria da Feiran sairaalan ensiapuun kriittisessä tilassa. Sairaalassa tehty koronavirustesti osoittautui positiiviseksi.

Häntä ei heikon kunnon vuoksi kyetty enää kuljettamaan Portoon lasten teho-osastolle, vaan hän menehtyi koronaviruksen aiheuttamaan rajuun aivokalvontulehdukseen jo seuraavana aamuna.

Vitor Godinhon osalta tauti eteni lähes räjähtävää vauhtia. Nuorukainen menehtyi jo sairaalaan viemistä seuraavana päivänä.

Godinho sairasti ihon ja nivelten tulehdustautia psoriasista, joka saattaa heikentää kehon immuunijärjestelmää ja altistaa liitännäissairauksille. Muutoin Godinho oli perusterve poika.

Godinhon kuolema oli hänen lähipiirilleen iso shokki. Godinhoa kuvailtiin muun muassa ”enkeliksi, joka ei olisi ansainnut kuolla, koska edessä olisi pitänyt olla vielä niin monia elinvuosia”.

– Tällä kerralla et pystynyt peittoamaan vastustajaa niin kuin teit kentällä monet kerrat. Olemme sanattomia. Mestari, lepää rauhassa, Godinhon seura Maceda kirjoitti riipaisevassa muistoviestissään.

Godinho oli kuollessaan yksi Euroopan nuorimmista koronaviruksen uhreista, mutta sittemmin esimerkiksi Britanniassa virussairauteen on menehtynyt kuuden viikon ikäinen vauva.

Li Wenliang, Kiina, 34

Wuhanin keskussairaalassa työskennellyt silmälääkäri Li Wenliang alkoi viime joulukuussa kiinnittää huomioita useisiin tartuntoihin, jotka muistuttivat 2000-luvun alussa jyllännyttä sarsia. Yhteistä tapauksille oli se, että potilaat olivat vierailleet Wuhanin kalatorilla ja päätyneet karanteeniin Lin työpaikalle.

Li varoitti ensimmäisten joukossa uudesta koronaviruksesta joulukuun lopulla ja sai Kiinan viranomaiset niskaansa omatoimisuudellaan.

Viranomaiset käskivät Litä olemaan hiljaa. Viranomaiset varoittivat, että vain viralliset tahot saivat antaa tietoa tautitapauksista.

Pian tämän jälkeen Li pyydettiin paikalliselle poliisiasemalle, jossa häntä syytettiin huhujen levittämisestä. Lin oli allekirjoitettava lausunto, jossa hän tunnusti rikkomuksensa ja lupasi, ettei jatkossa ryhtyisi vastaavanlaisiin ”laittomiin tekoihin”.

Li Wenliang varoitti muita koronaviruksesta jo viime vuoden puolella mutta oli lopulta itse ensimmäisiä tautiin menehtyneiden joukossa.

Li alkoi yskiä 10. tammikuuta, ja seuraavana päivänä hänelle nousi kuume. 12. päivä tammikuuta Li hakeutui sairaalaan – hän oli tietämättään hoitanut koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Muutama päivä myöhemmin Lin tila romahti nopeasti, ja hän joutui tehohoitoon. Hän kuoli traagisesti virukseen helmikuussa sairaalassa.

Viranomaiset joutuivat myöhemmin pyytämään postuumisti anteeksi sitä, että olivat nuhdelleet Litä.

Lin vaimo oli raskaana miehensä kuollessa, eli Li ei koskaan ehtinyt nähdä 13. kesäkuuta syntynyttä poikaansa.

Donato Sabia, Italia, 56

Donato Sabia piti suurimman osan elämästään itsensä hyvässä kunnossa ja elintapansa terveellisinä ja säntillisinä. Hän oli huippuluokan yleisurheilija.

Sabia juoksi kaksi kertaa olympiafinaalissa 800 metrillä, sekä Los Angelesissa 1984 (viides) että Soulissa 1988 (seitsemäs). Euroopan hallimestaruuden hän voitti Göteborgissa maaliskuussa 1984.

”Herra 800 metriksi” kutsutun Sabian ennätys kahdella ratakierroksella oli 1.43,88 vuodelta 1984. Se on yhä Italian kautta aikain kolmanneksi paras tulos ja alle 23-vuotiaiden ennätys.

Loppu-urallaan akillesjännevaivoista kärsinyt Sabia oli kova tekijä myös 400 metrillä (ennätys 45,73) ja oli Helsingin MM-kisoissa vuonna 1983 Italian 4x400 metrin viestijoukkueen mukana viides.

Donato Sabia oli valmis vaikka juoksulakkoon pitääkseen joukkuetoveriensa puolia.

Uransa aikana Sabia tuli tunnetuksi päättäväisenä ja kanssaurheilijoiden oikeuksia puolustavana miehenä. Sabia oli muun muassa puuhamiehenä italialaisten yleisurheilijoiden lakkouhkauksessa, kun maan olympiakomitea ei ensin aikonut lähettää 4x400 metrin viestijoukkuetta Soulin olympialaisiin 1988.

Syyskuussa 1963 syntynyt Sabia lopetti vuonna 1990. Aktiiviuransa jälkeen hän toimi Italian yleisurheilun hallintotehtävissä alueellisella tasolla.

Sabia kuoli koronavirukseen 8. huhtikuuta kahden viikon sairaalahoidon jälkeen kotikaupungissaan Potenzassa. Sairaalassa Sabian tila koheni aluksi hieman, mutta sitten tapahtui kohtalokas käänne pahempaan.

Sabian 80-vuotias isä oli kuollut koronavirukseen vain muutama päivä ennen kuin Sabia itse joutui sairaalaan.

Sabiaa jäivät suremaan vaimo ja kaksi tytärtä.

Henri Kichka, Belgia, 94

Henri Kichka syntyi vuonna 1926 puolanjuutalaiseen perheeseen Brysselissä. Hänen vanhempansa olivat paenneet Itä-Euroopan juutalaisvihaa länteen ja alkaneet rakentaa uutta elämää.

Saksa miehitti Belgian 1940, ja pari vuotta myöhemmin Kichka ja hänen isänsä lähetettiin pakkotyöleirille. Kichkan äiti ja kaksi siskoa joutuivat Auschwitzin keskitysleirille. Perheen naisjäsenet surmattiin pian kaasukammiossa, ja Kichkan isä menehtyi Buchenwaldin keskitysleirillä juuri ennen toisen maailmansodan päättymistä 1945.

” Mikroskooppisen pieni koronavirus onnistui siinä, missä koko natsiarmeija epäonnistui.

Kichka oli perheestä ainoa, joka jäi natsien holokaustista henkiin. Hän oli harvoja Buchenwaldista hengissä selvinneitä. Hän lukeutui myös Belgian viimeisiin natsien hirmuteoista selvinneisiin. Vapautuessaan Kichka sairasti tuberkuloosia ja painoi vain 39 kiloa. Belgiaan päästyään hän vietti sairaalassa 16 kuukautta.

Henri Kichka osallistui aktiivisesti toisen maailmansodan päättymisen muistotilaisuuksiin.

Vuosien hiljaisuuden jälkeen Kichka alkoi lopulta kertoa kokemuksistaan ja ryhtyi 1980-luvulla pitämään luentoja belgialaisissa kouluissa, jotta sota-ajan rikokset eivät unohtuisi. Hän oli myös mukana Auschwitziin suuntautuneilla luokkaretkillä. Hän kirjoitti omaelämäkerran kokemuksistaan 2005.

Kichka kuoli koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin brysseliläisessä palvelutalossa 25. huhtikuuta.

– Mikroskooppisen pieni koronavirus onnistui siinä, missä koko natsiarmeija epäonnistui. Isäni selvisi kuolemanmarssista, mutta tänään hänen elämänmarssinsa päättyi, Kichkan poika Michel Kichka kertoi Facebookissa julkaisemassaan muistokirjoituksessa.

Wallace Roney, USA, 59

Tunnettu jazztrumpetisti Wallace Roney menehtyi koronaviruksen aiheuttamaan infektiotautiin juuri ennen keskipäivää 31. maaliskuuta St. Josephsin yliopistollisessa sairaalassa New Jerseyssä. Roney oli kuollessaan 59-vuotias.

Roney oli jazzlegendojen Dizzy Gillespien, Clark Terryn, Duke Ellingtonin ja Miles Daviesin oppilas.

Jo 15-vuotiaana ensilevytyksensä tehnyt Roney on soittanut yli 250 levyllä ja on esiintynyt muiden muassa Gillespien, Chick Corean ja Herbie Hancockin kanssa. Pääasiassa hän soitti Art Blakeyn johtamassa Jazz Messengerissä ja Tony Williamsin kvintetissä.

Wallace Roney esiintyi maailmanlaajuisesti Porista Indonesiaan. Kuvassa Roney Java Jazz -festivaalilla Indonesian Jakartassa 2013.

Roney on todennut, että Daviesin oppi avasi hänelle ovet ”maailmankaikkeuteen”. Hän toi jazzin kehitykseen myös oman panoksensa. New York Timesin musiikkikriitikko Stanley Crouch kirjoitti syyskuussa 2000, että ”Roneyn musiikki ruumiillistaa jazzin olemuksen”.

Roney oli mukana voittamassa musiikkipalkinto Grammya parhaan instrumentaalisen esityksen sarjassa vuonna 1994 A Tribute to Miles -albumilla.

Roneyn oppilaat ovat muistelleet häntä tinkimättömäksi käskyttäjäksi, joka pani aina soittamaan uudelleen, kunnes kappale sujui.

Wallace Rooney on esiintynyt myös Suomessa. Hän vieraili Pori Jazzeilla vuonna 2012.

Roney jäi leskeksi vuonna 2017. Avioliitossa pianisti Geri Allenin kanssa syntyi kaksi tytärtä ja yksi poika. Myöhemmin Roney avioitui uudelleen.

Ahmed Radhi, Irak, 56

Ahmed Radhi on Irakin kuuluisimpia ja juhlituimpia urheilupersoonia. Radhi on Irakin jalkapallomaajoukkueen entinen tähtipelaaja, joka on tehnyt Irakin jalkapallohistorian ainoan MM-kisamaalin. Se tapahtui vuoden 1986 Meksikon MM-lopputurnauksessa 1–2-tappiossa Belgiaa vastaan.

Hyökkääjä johti Irakin kahteen Persianlahden alueen mestaruuteen (vuosina 1984 ja 1988), ja hänet on kertaalleen valittu Aasian vuoden parhaaksi jalkapalloilijaksi. Hän teki 121 maaottelussa kovat 62 maalia.

Radhi menehtyi koronaviruksen aiheuttamiin hengitysvaikeuksiin aikaisin sunnuntaina 21. kesäkuuta. Radhi kuoli vain muutamaa tuntia ennen kuin hänen piti lentää Jordaniaan saamaan hoitoa.

Peliuransa jälkeen Ahmed Radhi kokeili taitojaan politiikan kentällä.

Radhi oli hakeutunut sairaalahoitoon Bagdadissa 13. kesäkuuta sen jälkeen, kun hän oli saanut koronavirustestissä positiivisen tuloksen. Hänet oli kuitenkin kotiutettu sairaalasta torstaina 18. kesäkuuta, kun hänen vointinsa oli kohentunut.

Kolmen tyttären ja yhden pojan isän kunto kuitenkin romahti muutama tunti sairaalasta pääsyn jälkeen, ja hänet kiidätettiin takaisin sairaalaan. Mitään ei ollut kuitenkaan enää tehtävissä.

Radhi pakeni Irakista vuonna 2006 maan väkivaltaisuuksia ja asettui asumaan Jordanian pääkaupunkiin Ammaniin. Hän kuitenkin palasi Irakiin 2007 ja oli hetken aikaan edustajana maan parlamentissakin.

Hän ei kuitenkaan tullut valituksi parlamenttiin vuoden 2014 eikä 2018 vaaleissa.

Mark Blum, USA, 69

Hollywood-tähti Mark Blum kuoli sairaalassa New Yorkissa 25. maaliskuuta viikko sen jälkeen, kun hän oli saanut positiivisen koronavirustuloksen.

Blum sairasti vaimonsa Janet Zarishin mukaan astmaa ja kuului täten koronaviruksen riskiryhmään.

Zarish on kertonut, ettei pari ollut matkustellut ja että he olivat noudattaneet annettuja liikkumisrajoituksia ja -ohjeita taudin leviämisen estämiseksi.

Blum ja Zarish olivat naimisissa yli 15 vuoden ajan.

Mark Blum sairasti astmaa ja oli täten riskiryhmäläinen.

Blum muistetaan erityisesti Madonnan vastanäyttelijänä Missä olet Susan? -elokuvasta ja Krokotiilimiehestä.

– Tämä on todella traagista, ja sydämeni särkyy hänen, hänen perheensä ja rakastettujensa takia. Muistan hänet hauskana, lämpöisenä, rakastavana ja ammattimaisena, kun teimme yhdessä Missä olet Susan? -elokuvaa 1985, Madonna kirjoitti Instagram-tilillään.

Blum näytteli myös lukuisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa, kuten NYPD Bluessa ja Kovassa laissa. Blum tuli tutuksi myös New Yorkin teatterilavoilta.

Juutalaisperheen poika vietti lapsuutensa New Jerseyssä ja valmistui Pennsylvanian yliopistosta 1970-luvun alussa. Näyttelemisen hän aloitti 1970-luvulla.

Blum oli aktiivinen myös näyttelijöiden ja ruututyöntekijöiden omassa ammattiliitossa SAG:ssä.

Julie Alliot, Ranska, 16

Kaikki alkoi lievästä yskästä, jota hoidettiin alkuun yskänlääkkeellä. Sen jälkeen yskä muuttui hakkaavaksi ja limaiseksi, Julie Alliot alkoi tuntea kireyttä keuhkoissaan ja kärsi hengenahdistuksesta.

Vanhemmat veivät tyttärensä paikalliseen sairaalaan Etelä-Pariisissa, jolloin lääkäri totesi aleneman hapensaannissa. Alliot’n keuhkot kuvattiin, mutta kuvat eivät alkuun näyttäneet mitenkään hälyttäviltä.

Seuraavana yönä Alliot’n hengitysvaikeudet pahenivat. Alliot siirrettiin kiireellisesti lastensairaalaan Pariisiin. Siellä tehtiin kaksi koronavirustestiä, joista toinen osoittautui myöhemmin positiiviseksi.

Miedosti alkanut tauti paheni hyvin nopeasti. Tehohoitokaan ei lopulta pelastanut tyttöä, ja Alliot’n keuhkot antoivat periksi. Alliot kuoli sairaalassa 24. maaliskuuta viikko ensimmäisten yskäoireiden jälkeen.

Hänestä tuli koronaviruskriisin siihen asti nuorin ranskalaisuhri. Kuolema tuli niin yllättäen ja nopeasti, että vanhemmat ehtivät sairaalaan vasta, kun oli jo myöhäistä.

Julien ruumis piti eristää nopeasti, ja hänen vaatteensa ja henkilökohtaiset tavaransa poltettiin. Äiti sai mukaansa sairaalasta vain tyttärensä kaulaketjun ja rannekorun.

Lukiota käynyt Alliot oli perusterve, eikä hänellä tiedetty olevan piileviä sairauksia. Alliot’n menehtyminen nosti Ranskassa ison huomion siihen, että koronavirus ei ole vaarallinen pelkästään ikäihmisille ja muille riskiryhmäläisille.

Tanssista ja laulusta pitänyttä Alliot’ta luonnehdittiin hyvin sosiaaliseksi, hauskaksi, rakastavaksi ja toiset huomioon ottavaksi persoonaksi, josta pitivät kaikki.

Hilda Churchill, Britannia, 108

Hilda Churchill on yksi vanhimmista koronavirukseen menehtyneistä ihmisistä ellei peräti vanhin. Churchill kuoli koronavirukseen kahdeksan päivää ennen kuin olisi täyttänyt 109 vuotta.

Churchill menehtyi hoitokodissa Salfordissa vain muutama tunti koronatartunnan toteamisen jälkeen. Oireet olivat alkaneet neljä päivää aikaisemmin.

Churchill oli syntynyt vuonna 1911, vuosi ennen Titanicin uppoamista ja kolme vuotta ennen ensimmäisen maailmansodan alkua. Seitsemän vuotta Churchillin syntymän jälkeen kaikkien aikojen tuhoisin influenssapandemia, espanjantauti, alkoi levitä maailmalla.

Espanjantauti riehui vuosina 1918–1920, siihen sairastui arviolta 500 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti ja se aiheutti eri arvioiden mukaan noin 30–100 miljoonan ihmisen kuoleman. Suomessakin espanjantautiin menehtyi noin 25 000 henkeä.

Anthony Churchill sanoi brittilehdille, että viimeiseksi jääneellä vierailullaan hän jutteli isoäitinsä Hildan kanssa koronaviruksesta ja siitä, että he eivät ehkä näkisi kovin pian uudestaan.

Myös Churchillin perhe sairastui espanjantautiin, mutta Hilda selvisi siitä.

– Hän sanoi, että koronavirus on hyvin samankaltainen kuin espanjantauti, mutta hänen lapsuudessaan ei lennetty lentokoneilla, ja siitä huolimatta tauti onnistui leviämään ympäri maailman, lapsenlapsi Anthony Churchill kertoi Guardianille.

Anthony Churchill arveli isoäitinsä pitkän iän salaisuudeksi geenit ja kovan työnteon. Hilda selvisi 108-vuotiaaksi saakka omillaan ja muutti hoitokotiin vasta kymmenen kuukautta ennen kuolemaansa.

Churchillillä oli jälkeläisiä neljässä polvessa: 4 lasta, 11 lastenlasta, 12 lastenlastenlasta ja 3 lastenlastenlastenlasta.