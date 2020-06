Pertti kävi Thaimaassa ja sai idean – sitten Puotilan satamaan ilmestyi erikoinen rakennelma: ”Parasta on, että Marjaniemen miljonäärit ovat kateellisia”

Pertti Rajala, 85, on asunut kelluvassa kodissaan jo yhdentoista vuoden ajan.

Erikoinen näky kiinnittää Puotilan satamassa Helsingissä kesäisen kulkijan huomion. Sataman liepeillä kelluu rakennelma, josta ei heti osaa sanoa, mikä se tarkalleen on.

Kun rakennelmaa tarkastelee lähempää, alkaa siitä erottua kasvihuoneen kupua, pyöriviä tuuligeneraattoreita, pientä sivurakennusta ja asuntovaunun koppia.

Mistä ihmeestä on kyse?

Mysteerialuksen omistaa 85-vuotias Pertti Rajala. Hän on asunut kelluvassa kodissaan enemmän tai vähemmän vakituisesti jo yhdentoista vuoden ajan.

Pertin aluksen lattiassa on on muun muassa luukku, josta pääsee talvisin avantouinnille – katso yllä oleva esittelyvideo.

Kaksikerroksinen lautta koostuu ponttoonien päälle rakennetusta pohjasta, asuntovaunusta ja saunasta. Lautta pysyy paikallaan köysien avulla, jotka on kiinnitetty puuhun rannalla ja poijuun merellä.

Asuntolautta on ollut Puotilan satamassa jo yli kymmenen vuotta.

Rajala on ylpeä lautastaan.

– Se on parempi kuin mikään mummonmökki, hän sanoo.

Sijainti veden äärellä tuo mahdollisuuksia, joista voi maissa vain unelmoida. Lautassa esimerkiksi on moottorit, joilla asunnolla voi ajaa uuteen paikkaan, jos vanha alkaa kyllästyttää.

Lämpöäkään asunnosta ei puutu. Ensinnäkin Rajala on asentanut lautalle kuorma-autoissa käytettävän Vepasto-pysäköintilämmittimen, minkä lisäksi asuntovaunussa on kaasulämmitys. Kaiken päälle lautalta löytyy vielä kamiina.

Lautan katolla on Pertti Rajalan mukaan hyvä ottaa aurinkoa.

Jos kaiken tämän jälkeen kylmyys kuitenkin iskee, voi lämmittelemään mennä jompaan kumpaan lautan saunoista.

Asuntoautosta rakennetussa päärakennuksessa on isompi sauna ja lauttaan on liitetty vielä “pihasaunakin”.

Mutta mihin Rajala tarvitsee kahta saunaa?

– Kysymys on siitä, että minulla on niin iso piha, koko Suomenlahti, niin rakensin siihen vielä pihasaunan, sanoo Rajala viitaten lautalta avautuviin näkymiin merelle.

Myös pihasaunassa on oma moottori, jolla voi irtautua päälautasta ja lähteä ajelulle.

Sähköä Rajala saa lautalle asennetuista kahdestatoista aurinkopaneelista, neljästä tuuligeneraattorista sekä kolmesta aggregaatista.

– Näin kesällä voisin myydä vaikka kaupungille sähköä, minulla on liikaakin sitä, hän tokaisee.

Aikaisemmin Rajala piti kasvitarhaa lautan yläkerrassa. Siellä hän kasvatteli muun muassa mansikkaa.

Vanhoilla päivillään Rajala ei ole kuitenkaan enää jaksanut pitää kasvitarhaa yllä.

Lautta kestää Rajalan mukaan myös myrskyssä, mitä nyt pari köyttä on joskus katkennut.

Pihasauna irtoaa lautasta tarvittaessa.

Idea omasta asuinlautasta syntyi yli kymmenen vuotta sitten Thaimaassa. Rajala oli matkailemassa Thaimaan Kwai-joella ja asui matkansa aikana vastaavanlaisella lautalla.

Kokemus oli niin hyvä, että Suomeen päästyään mies päätti rakentaa itselleen samanlaisen.

Rajala rakensi lautan kahdestaan elämänkumppaninsa Valma Ovaskan kanssa. Lautta valmistui ystävän tontilla Helsingin Oulunkylässä. Rajala muistelee rakentamiseen menneen toista vuotta aikaa.

– Ensin laitettiin neljä isoa ponttoonia alle, sen päälle rakensin pohjan. Sen jälkeen nostettiin asuntovaunu rakennelman päälle, Rajala kertaa rakennusprosessia.

Kun lautta oli valmis, siirrettiin se nosturiautolla Puotilan satamaan, jossa se kelluu edelleen tänäkin päivänä.

Erikoiset asuinratkaisut eivät olleet Rajalalle tuntemattomia myöskään ennen asuinlautan rakentamista

– Hankin Kuhmosta kirjastoauton ja tein siitä asunnon, jossa oli saunat ja kaikki, hän kertoo.

Tässä viritelmässä Rajala asui viitisen vuotta ennen muuttoaan asuntolautalle.

Lautalle oli vaikeaa neuvotella paikkaa kaupungin kanssa. Aluksi lautta oli määrä laskea vesille Kalasatamassa.

Kaupunki ei kuitenkaan antanut tähän lupaa. Seuraavaksi Rajala anoi kaupungilta lupaa laskea lautta Herttoniemeen. Lupa oli jo varmistumassa, kun kaupunki perui sen.

Lopulta lautalle järjestyi paikka Puotilan satamasta. Sekään ei kuitenkaan sujunut ongelmitta.

– Kaupungilta sanottiin, että Helsingin kaupungilla ole paikkaa tämän tyyppiselle alukselle, Rajala muistelee.

Yle teki kiistasta jutun vuonna 2009. Jutussa kerrotaan, että liikuntavirasto harkitsi aluksi Rajalan häätämistä. Koska vesiliikennelaki kuitenkin sallii tilapäisen ankkuroinnin, eikä lautasta ollut haittaa kenellekään, annettiin Rajalan lautan jäädä Puotilaan.

Nyt kaupunki on lähestynyt Rajalaa uudestaan ja vaatinut häntä siirtämään lauttansa. Ilta-Sanomat on nähnyt asiakirjan siirtokehotuksesta.

Ilta-Sanomat kysyi kesäkuun alussa kaupungilta, saako lautalla asua.

– Vakituista osoitetta rakennelmaan ei voi saada. Jos asukas haluaa siirtää kirjansa kelluvaan asuntoon, käyttötarkoitus tulee olla hyväksytty rakennusluvalla. En usko, että kyseiselle asukkaalle sitä on myönnetty, Helsingin kaupungin alueidenkäyttö ja -valvonta yksikön päällikkö Antti Mäkinen kommentoi Ilta-Sanomille.

Rajala aikoo siirtää lauttaansa hieman sivummalle, mutta pysyä edelleen Puotilassa.

Lautta on hänen mukaansa rekisteröity veneeksi, eikä hän aiheuta häiriötä.

Asuntovaunu muodostaa lautan ytimen.

Rajala asui lautallaan yhdeksän vuotta sekä kesät että talvet. Iän karttuessa mies kuitenkin luopui talviasumisesta.

Ikä ei Rajalaa muuten paina.

– Olen 85-vuotias ja mahtavassa kunnossa. Kunnioitan fyysistä olemusta, hän sanoo.

Kunnostaan Rajala huolehtii esimerkiksi joogalla, vesijumpalla ja soutamalla.

Hän on asunut nyt vuoden lähellä sijaitsevassa palvelutalossa. Kesän Rajala aikoo kuitenkin viettää lautalla. Myös Valma on asunut kesät lautalla.

Mikä saa asumaan yli kymmenen vuotta veden päällä?

– Parasta on se, että Marjaniemen miljonäärit ovat kateellisia mulle, Rajala heittää.

Hän kuitenkin vakavoituu ja sanoo, että parasta on meren läheisyys, sillä se rauhoittaa mieltä. Lisäksi luonto on Rajalalle tärkeä ja linnut ovat hänen sydäntään lähellä.

Hän onkin tiiviissä tekemisissä lautan ympärillä uiskentelevien lintujen kanssa.

– Siinä on ollut joutsenpariskunta vuosikausia. Nyt ne tulivat tuomaan juuri poikasensa näytille. Lisäksi minulla on muutama suosikkisorsa siinä lähistöllä, jotka on tottuneet hakemaan leipää minulta, Rajala kertoo.

– Ei sen mahtavampaa olekaan kuin olla luonnossa, mutta kuitenkin lähellä kaupunkia ja palveluita, Rajala toteaa.