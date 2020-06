Fazer harkitsee Geisha-suklaan nimen vaihtamista – ”Olemme saaneet palautetta sekä puolesta että vastaan”

Mikä 1900-luvun alussa oli eksoottista ja kiinnostavaa, näyttäytyy nykymaailmassa usein epäsopivana, Fazer twiittaa.

Fazer kertoo harkitsevansa Geisha-suklaan nimen muuttamista. Asia tuli esiin Twitterissä, kun twitterkäyttäjä kysyi, miksi Fazerilla on vielä Geisha-patukoita.

– Geisha on ollut Fazerilla käytössä n. 100 vuotta ja ymmärrämme että maailma on sinä aikana muuttunut. Mikä 1900-luvun alussa oli eksoottista ja kiinnostavaa, näyttäytyy nykymaailmassa usein epäsopivana. Otamme palautteen vakavasti ja harkitsemme parhaillamme vaihtoehtoja brändille, Fazer twiittasi.

Fazer Makeisten viestintäjohtajan Liisa Eerolan mukaan tarve Geisha-suklaan brändin uudelleentarkastelulle on tunnistettu Fazerilla jo aiemmin.

– Olemme saaneet palautetta sekä puolesta että vastaan. Twitter-keskustelussa on puhuttu paljon rasismista, mutta olemme saaneet palautetta myös kulttuuriseen omimiseen ja naisten tasa-arvoon liittyvistä asioista. Haluamme ottaa palautteen vakavasti ja tutkia, mikä olisi oikea ratkaisu.

– Suklaasta tuttu naishahmo on otettu pakkauksista jo aiemmin pois. Nykyään brändi perustuu hyvin vahvasti vaaleanpunaiseen väriin ja kukkiin.

Eerola uskookin, että brändin visuaalinen ilme säilyy, vaikka nimi muuttuisi. Vielä nimen vaihtamisesta ei kuitenkaan ole tehty mitään päätöksiä.

– Olemme saaneet myös palautetta, jossa meitä pyydetään olemaan tekemättä hätiköityjä päätöksiä. Pohdimme tarkkaan, mitä teemme asialle. Se on iso projekti.

Fazerin Geisha-suklaa ei ollut ainoa tuote, jonka brändi on herättänyt keskustelua.

Anter Yasa kysyi Valiolta Twitterissä, miksi Valion turkkilaisen jugurtin pakkauksessa esiintyvällä miehellä on fetsi päässään. Lieriömäinen ja tasakattoinen fetsi oli Turkin kansallispäähine 1830-luvulta 1920-luvulle, kunnes maan johtaja Kemal Atatürk kielsi sen käytön.

Nykyään fetsi edustaa usealle turkkilaiselle taantumuksellista menneisyyttä.

– Fetsin käyttöä tai kuvaa ylipäätään ei ole piirrosta tehdessä ymmärretty kyseenalaistaa. Näin yksinkertainen selitys siis. Suunnittelemme paraikaa uutta pakkausta, Valion edustaja vastasi.

Myöhemmin Yasa twiittasi, että kyseessä oli hänen osaltaan vitsi, eikä pakkauksessa ole hänelle mitään ongelmaa.

Myös Eskimo-jäätelön valmistaja kertoi tällä viikolla aikovansa vaihtaa suosikkituotteen nimen.

– Aihe on meillä tällä hetkellä hyvin tuoreeltaan työstössä. Meille tasa-arvo on hirvittävän tärkeää sekä se, että mikään ryhmä ei kokisi miltään osin epätasa-arvoa. Tämä on meillä vahvasti työpöydällä, Eskimo-puikkoja valmistavan Froneri Finlandin markkinointijohtaja Minna Brunberg kertoi IS:lle.