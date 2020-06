Valio aikoo poistaa fetsin turkkilaisen jugurtin pakkauksesta

Fetsin käyttöä tai kuvaa ylipäätään ei ole piirrosta tehdessä ymmärretty kyseenalaistaa, Valion edustaja kertoo. Myös Musta Pekka -ruokakerman nimi muutetaan.

Valio aikoo uudistaa turkkilaisen jugurtin pakkauksen. Asia tuli esiin Twitterissä, jossa Valion edustaja vastasi kommenttiin pakkauksen ulkoasusta.

Nykyisessä pakkauksessa esiintyy mies, jolla on päässään lieriömäinen ja tasakattoinen päähine fetsi. Fetsi oli Turkin kansallispäähine 1830-luvulta 1920-luvulle, kunnes maan johtaja Kemal Atatürk kielsi sen käytön.

Nykyään fetsi edustaa usealle turkkilaiselle taantumuksellista menneisyyttä.

Nykyisessä pakkauksessa esiintyy mies, jolla on päässään lieriömäinen ja tasakattoinen päähine fetsi.

Twitterissä kysyttiin, miksi pakkauksessa esiintyvällä miehellä on fetsi päässään, vaikkei niitä ole käytetty sitten Atatürkin.

– Fetsin käyttöä tai kuvaa ylipäätään ei ole piirrosta tehdessä ymmärretty kyseenalaistaa. Näin yksinkertainen selitys siis. Suunnittelemme paraikaa uutta pakkausta, Valion edustaja twiittasi torstaina.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Kysymyksen esittänyt Anter Yasa twiittasi myöhemmin, että kyseessä oli hänen osaltaan vitsi, eikä pakkauksessa ole hänelle mitään ongelmaa.

Asiaa oli aiemmin tiedustellut Valiolta toinenkin henkilö.

Kasvanut keskustelu rasismista on saanut useat yritykset miettimään tuotteitaan uudelleen. Ilta-Sanomat uutisoi alkuviikosta, että esimerkiksi Eskimo-jäätelön valmistaja aikoo vaihtaa suosikkituotteen nimen.

– Aihe on meillä tällä hetkellä hyvin tuoreeltaan työstössä. Meille tasa-arvo on hirvittävän tärkeää sekä se, että mikään ryhmä ei kokisi miltään osin epätasa-arvoa. Tämä on meillä vahvasti työpöydällä, Eskimo-puikkoja valmistavan Froneri Finlandin markkinointijohtaja Minna Brunberg kertoi IS:lle.

Myös riisiyhtiö Uncle Ben’s aikoo poistaa kuvan tummaihoisesta miehestä, jota brändi on käyttänyt tuotteissaan 1940-luvulta asti. Yhtiö saattaa vaihtaa myös nimensä.

Valion brändi- ja vastuullisuusjohtajan Hanna Hiekkamiehen mukaan tarve turkkilaisen jugurtin pakkauksen uudistamiselle havaittiin jo ennen kuin keskustelu rasismista nousi pinnalle.

– Olemme tehneet ihmisoikeusvaikutusten arviointia viimeisen vuoden aikana. Olimme tunnistaneet tilanteen jo aiemmin, mutta emme ole ehtineet muuttaa turkkilaisen jugurtin designia, Hiekkamies sanoo IS:lle.

– Turkkilainen jugurtti on aikanaan tehty Bulgarian jugurtin jatkoksi. Ne ovat osa samaa sarjaa. Me arvioimme koko sarjan kerralla, Hiekkamies kertoo.

Hän kertoo, että uudet pakkaukset tulevat myyntiin syksyn aikana. Muihin Valion tuotteiden pakkauksiin ei ole tiedossa muutoksia.

– Valiolla oli aiemmin Musta Pekka -niminen juusto, joka poistuikin markkinoilta jo jokunen vuosi sitten. Meillä on ollut edelleen sen makuinen ruokakerma, ja sen nimi muuttuu. Design ei kuitenkaan vaihdu, Hiekkamies sanoo.

Hän kertoo, että Valio aikoo jatkossa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen.

– Jatkossa tulemme varmasti tarkastelemaan systemaattisemmin sitä, mitä kuva merkitsee eri näkökulmista eri taustaisille ihmisille. Keskustelu aiheesta on tuonut meille näkyväksi sen, että tulkintoja on monenlaisia.

Juttua täydennetty klo 11.48 Anter Yasan myöhemmällä tviitillä sekä Valion kommenteilla.