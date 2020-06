Sosiaalisessa mediassa levinnyt video vauvauinnin kurssilta sai IS:n lukijat jakamaan omia kokemuksiaan uimaopetuksesta.

Nettipalvelu TikTokissa viikko sitten julkaistu video vauvauinnin kurssilta jakaa mielipiteitä. Videolla näkyy, kuinka uimaopettaja viskaa 8-kuukautisen vauvan noin puolen metrin korkeudelta aikuisten uima-altaaseen Yhdysvalloissa.

Video herätti Ilta-Sanomien lukijoiden keskuudessa kiivasta keskustelua. Osa lukijoista vastusti opetusmetodia jyrkästi.

– Minusta näytti aika kamalalta! Toivotaan, ettei muut ota oppia. Vauvauinti on kivaa, mutta en suosittele ketään heittämään lastaan altaaseen, kommentoi eräs lukija.

– Ei noin saa vauvaa heittää veteen! Aivan varmasti kyseisen lapsen muistijälkeen jää jonkinasteinen trauma tuollaisesta, jatkoi toinen.

– Tuolla tavalla anoppini opetti mieheni uimaan, heittämällä laiturilta veteen. Mieheni ei vieläkään, nyt 70-vuotiaana, uskalla mennä järvi- tai meriveteen.

Osa lukijoista sen sijaan puolsi kyseistä opetusmetodia.

– Lapsemme oli karvan päälle 1-vuotias, kun aloimme käydä uimahallissa. Lapsi nautti sydämensä pohjasta. Jotkut aikuiset kauhistelivat, kun sitten hommaa kokeiltuani aloin "heittää" hänet sylistäni lastenaltaan syvään päätyyn. Lapsi potki itsensä pinnalle ja nauroi, olisi voinut jatkaa sitä vaikka kuinka kauan. Vieraiden katseista huolimatta emme lopettaneet, koska lapsi ilmiselvästi nautti touhusta. Lapsestamme tuli hyvä uimari, joka edelleen aikuisena viihtyy hyvin siinä hommassa, niin luonnonvesissä kuin uimahallissakin, yksi lukijoista kirjoitti.

– Meidän molemmat pojat kävivät Suomessa vauvauinnissa 2000–2007. Vesiturvallisuus pääpainopisteenä ja yhtenä harjoituksena altaan reunalta toisen vanhemman pudottamana, sukelluksen kautta toisen syliin. Hyvä harjoitus ja tuossa ei ole mitään vaaraa vauvalle, jopa päinvastoin, kertoi toinen.

– Kaveri Hailuodosta kertoi isänsä uimakoulutuksesta. Kun he tulivat veneellä rantaa kohti niin pennut heitettiin mereen ennen rantaa. Aikansa räpiköityään kun he rupesivat uppoamaan, nosti ukko pennut veneeseen. Sama toistui päivittäin niin kauan kunnes pennut oppivat uimaan. Kamu sanoi, ettei hänelle traumoja jäänyt. Oppi uimaan melko nopeasti ja kai se siellä saaressa on pentujen hyvä osata uida.

Videolla näkyy, kuinka pudottuaan altaaseen vauva nousee pintaan ja kellahtaa selälleen.

Videon kommenteista selviää, että katsojien reaktiot vaihtelevat järkytyksestä huvittuneisuuteen. Suosio kiri myös TikTokin ulkopuolelle. Video on kantautunut ympäriinsä meeminä eli netti-ilmiönä muun muassa viestipalvelu Twitterissä, jossa lukuisat uudelleenjulkaisut ovat saaneet kymmeniä miljoonia katselukertoja.