Ahvenanmaalla nousi huoli – tuovatko Ruotsista kesäksi kotiin palaavat opiskelijat koronan saarelle?

Ahvenanmaan koronavirustilanne on pysynyt rauhallisena koko ajan. Nyt jännitetään, miten Ruotsista kesäksi kotiin palaavien opiskelijoiden kanssa käy.

Moni ahvenanmaalaisnuori opiskelee Ruotsissa ja palaa kesäksi kotiin.

Moni ahvenanmaalainen nuori opiskelee Ruotsissa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa. Opiskelu Ruotsissa on tämän lukuvuoden osalta päättynyt tai päättymäisillään, ja moni nuori palaa kesäksi kotiin Ruotsista.

Ahvenanmaalla on noussut huoli siitä, tuovatko opiskelijat tietämättään mukanaan Ruotsista hyvin epätoivotun vieraan, koronaviruksen. Ruotsi on tällä hetkellä yksi Euroopan pahimmista koronakeskuksista.

– Kaikki, jotka ovat jo tulleet, ovat ymmärtäneet karanteenisuositukset erittäin hyvin. Kaikki ovat tehneet ohjeiden ja suositusten mukaan. Hyvin monella on kesämökki Ahvenanmaalla, ja nuoret ovat olleet sitten siellä karanteenissa kaksi viikkoa, terveydenhoitaja Hanna Bergman Ahvenanmaan terveydenhuollosta Maarianhaminasta kertoo.

Ahvenanmaan koronatilanne on Bergmanin mukaan pysynyt rauhallisena koko pandemian ajan. Maakunnassa on vahvistettu nyt 19 koronavirustartuntaa.

Ahvenanmaan tartuntailmaantuvuusluku (tartuntojen määrä/100 000 asukasta) on 63,6, mikä on Suomen maakunnista viidenneksi suurin. Uudellamaalla, Länsi-Pohjassa, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa on ollut suhteessa asukasmäärään enemmän tartuntoja.

– Olemme testanneet 1 653 henkilöä, joista 19:llä on ollut positiivinen testitulos. Tartunnoissa ei ole ollut mitään piikkiä, ne ovat olleet yksittäisiä tautitapauksia. Pari-kolme viikkoa sitten tuli pari tartuntaa peräkkäin, siinä kaikki, Bergman sanoo.

Bergman myös huomauttaa, että alkanut laiva- ja matkustajaliikenne Maarianhaminan satamassa ei ole näkynyt maakunnan tartuntatilastossa millään tavalla.