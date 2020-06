Video vauvan viskaisusta uima-altaaseen sai suomalaisetkin vanhemmat kauhistumaan – uimaopettaja kertoo, mikä oudossa metodissa on vikana

Suomessa lähtökohdat lasten uinti- ja pelastautumistaitojen opettamiseen ovat täysin toisenlaiset kuin sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla, koulutussuunnittelija Anneli Toivonen kertoo.

TikTokissa julkaistiin viikko sitten video, jossa uimaopettaja viskasi 8-kuukautisen vauvan uima-altaaseen Yhdysvalloissa. Kyse oli uimakoulun ”vauvojen selviytymiskoulu” -nimisestä kurssista.

Video keräsi nopeasti kymmeniä miljoonia katselukertoja. Se herätti keskustelua Yhdysvaltojen lisäksi myös Suomessa.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton vauva- ja perheuinnin koulutussuunnittelija Anneli Toivonen kertoo, että TikTokin video herätti Suomessa keskustelua sekä ohjaajien että vanhempien keskuudessa.

– Joillekin vauvauinnin ohjaajille tuli kyselyä asiakkailta, että hui kauhistus ei kai Suomessa uiteta vauvoja näin.

Toivonen vakuuttaa, että täällä lähtökohdat vauvauintiin ovat täysin erilaiset kuin videon selviytymiskoulussa.

– Me lähdemme siitä, että kaikki tehdään lapsen ehdoilla.

Hän kertoo, että myös Suomessa vauvoille voidaan opettaa vesiturvallisuustaitoja, mutta tällöin vauvan oma tahto ja kehitystaso otetaan tarkasti huomioon.

– Ajatus on, ettei mitään tehdä, jos ei lapsi sitä itse halua.

Toivosen mukaan videolla näkyvä opetusmetodi on useammastakin syystä ongelmallinen.

– Siinä ei ole mitään lapsilähtöistä tai vauvan valmiuksien havainnointiin perustuvaa. 8-kuukautisella ei ole veteen heittämiseen tarvittavia valmiuksia. Silloin harjoitellaan vielä istumista ja konttaamista sekä etsitään jalkoja vartalon alle.

– Lisäksi vauva nakattiin veteen melko korkeata suhteessa hänen kokoonsa ja pään ja kehon hallintaan.

Videolla uimakouluopettaja heittää 8-kuukautisen vauvan aikuisten altaaseen noin puolen metrin korkeudelta. Tämän jälkeen opettaja hyppää itse perässä altaaseen.

– Toki ohjaaja hyppää vauvan perään, mutta ei se ole mikään puolustus eikä sekään, että harjoitus on tehty ennenkin, Toivonen huomauttaa.

Videolla näkyy kuinka vauva veteen pudottuaan nousee pintaan ja kääntyy selälleen.

– Monen silmissä vauva näyttää sitä, ettei hän välttämättä reagoi pahasti, mutta emme silti tiedä, mikä vauvan oikea fiilis on. Veikkaisin, ettei hän missään nimessä ole onnesta soikeana tällaisesta harjoituksesta.

– Kyllä se aina vähän karmii, kun näkee, ettei lapsen tahtoa huomioida, Toivonen kuvaa videon herättämiä tunteitaan.

Toisaalta hän kertoo ymmärtävänsä yhdysvaltalaisten vanhempien pelkoa.

– Tietyllä tavalla ymmärrän, että se on vastaus vanhempien hätähuutoon, kun he pelkäävät, että lapsi konttaa omaan tai naapurin altaaseen. Siellä niitä altaita on todella paljon. Ymmärrän, että tällaistakin joku siellä sitten ostaa.

Toivosen mukaan se, ettei lapsella ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa opetustilanteeseen, saattaa traumatisoida lasta.

– Näemme videoita onnistuneita tilanteita, mutta todellisuudessa emme tiedä, kuinka monen kanssa tämä onnistuu ja kuinka monta traumatisoitunutta vauvaa samasta selviytymiskoulusta lähtee.

Sen sijaan että vauva opetetaan selviytymään vedessä yksinkertaisesti nakkaamalla hänet altaaseen, vauvaa pitäisi Toivosen mukaan opettaa lisäämällä hänen omatoimisuutta asteittain.

– Suomessa esimerkiksi sukeltamista opetetaan pienillä harjoituksilla, jotka liittyvät siihen, että lapsen omatoimisuus lisääntyy. Aluksi vauvaa opetetaan kääntymään sitä reunaa kohden, mistä on lähdetty sukeltamaan tai ottaman aikuisen käsistä kiinni.

– Kun jalat löytyvät, vauvaa opetetaan laittamaan jalkoja pohjaan ja nousemaan turvallisesti pystyasentoon vedessä.