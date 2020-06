Ylitornion johtavalta lääkäriltä synkkä ennustus: Länsi-Pohjasta leviää muualle Suomeen toinen korona-aalto – ”Se on vääjäämätön totuus”

Ylitornion johtava lääkäri Kari Askonen on huolissaan Länsi-Pohjan alueen koronatautitilanteesta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtavien lääkäreiden näkemykset alueen heikentyneen koronatautitilanteen vaikutuksista eroavat toisistaan.

Lääkärit julkaisivat perjantaina yhteisen tiedotteen, jonka mukaan epidemiatilanne on muuttunut sairaanhoitopiirissä ratkaisevasti vakavammaksi. Viikkoja kestäneen rauhallisen jakson jälkeen sairaanhoitopiirin alueella on todettu taas muutamia uusia tautitapauksia.

Erityisen huolestuttavaa lääkäreiden mukaan on se, että sairastuneet ehtivät altistaa taudille yhteensä kymmeniä muita ihmisiä.

Ylitornion johtava lääkäri Kari Askonen pitää selvänä, ettei suuntaa voi enää kääntää.

– Tästä lähtee liikkeelle toinen korona-aalto koko Suomeen. Se on vääjäämätön totuus. Pohjoisen ihmiset lähtevät etelään reissuun, ja tauti leviää taas sinne.

– Biologit miettivät, että toinen aalto saapuisi, kun tulee syksy ja kylmä. Ihmisten liikkuvuus ja poistetut rajoitukset ovat kuitenkin paljon haitallisempi asia. Kun valtio lopetti poikkeuslain, niin suurin osa varsinkin nuoremmista ja keski-ikäisistä ajatteli, että nyt alkoivat tavalliset ajat.

Askosen mukaan ihmisten muuttunut käyttäytyminen näkyy juuri altistuneiden määrässä.

Ylitornion johtavan lääkärin Kari Askosen mukaan ihmiset ovat jo liian välinpitämättömiä koronaviruksen suhteen.

– Epidemian alussa altistuneita oli yhtä tapausta kohden yleensä vain muutamia. Nyt niitä on yli 10 tai jopa yli 20. Ihmiset levittäytyvät taas moneen suuntaan ja tapaavat paljon ihmisiä.

Tiedotteessaan lääkärit kertovat, että Länsi-Pohjan heikentynyt tilanne johtuu muun muassa lisääntyneestä Ruotsin rajamatkailusta. Lääkäreiden mukaan useamman tapauksen taustalla on lyhyt ostosmatka Ruotsin puolelle.

Askonen ei usko, että lääkäreiden kannanotto ja varoitus riittäisivät hillitsemään ihmisten matkahaluja.

– Ihmiset ovat liian välinpitämättömiä. Suositukset eivät tehoa riskikäyttäytyjiin. Jotkut suomalaiset käyttävät härskisti hyväkseen sitä, että Suomesta saa poistua ja tulla takaisin vapaasti.

Askonen tarkentaa tarkoittavansa erityisesti ihmisiä, jotka suuntaavat Ruotsiin nuuskan ja edullisempien tuotteiden perässä.

– Nykyiset keinomme eivät riitä. Ruotsiin pitäisi päästää vain työmatkalaisia työnantajalta saadun lupalapun kanssa.

– Myös se voisi auttaa, jos valtio antaisi oikeuden tehdä toimenpiteitä ja asettaa rajoituksia maakuntatasolla. Silloin ei tarvitsisi koko Suomen pysähtyä. Mutta se vaatisi tietysti pikaista lainsäädäntömuutosta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Petra Portaankorva suhtautuu tilanteeseen maltillisemmin.

– En lähtisi tässä vaiheessa vielä esittämään niin jyrkkiä arvioita. Meillä on todettu kaksi tartuntaketjua, ja aika näyttää miten tilanne etenee. Teemme kaikkemme, jotta ketjut saataisiin katkaistua ja yritämme vaikuttaa siihen, että ihmiset käyttäytymisellään ehkäisisivät uusien ketjujen syntymistä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Petra Portaankorva luottaa hallituksen kykyyn päättää tarvittavista toimenpiteistä ja rajoituksista.

Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko lääkäreiden kannanotolla lopulta vaikutusta ihmisten käytökseen.

– Sitä on vaikea ennustaa. Toiveemme on, että sillä on vaikutusta, kun terveydenhuoltoviranomaiset ilmaisevat huolensa siitä, että ihmiset ovat unohtaneet koronaviruksen olemassaolon. Mikäli ohjeita noudatetaan, niin tilanne saadaan toivottavasti rauhoitettua. Meidän pitää seurata tätä nyt päivä kerrallaan.

Portaankorva luottaa hallituksen kykyyn päättää tarvittavista toimenpiteistä ja rajoituksista.

– On tärkeää, että Länsi-Pohjan tilanne tulee valtakunnan tasolla tietoon ja viranomaiset yhdessä harkitsevat toimenpiteiden tarpeellisuutta. Ymmärrän, että tässä on monia puolia. On terveysnäkökulma, lakinäkökulma ja osaltaan myös talousnäkökulma.

– Uskon, että hallitus on perusteellisesti puntaroinut rajoituksista luopumista. Ja rajoitusten purkamisesta huolimatta taustalla ovat yhä viranomaisten ohjeistukset ja kehotus varovaisuuteen.