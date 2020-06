Suomalaiset saattavat kohdata ilman karanteenia kulkevia ruotsalaisia laivaristeilyillä – ”Siinä on aukko”

Suomalaisten laivojen henkilökunnat kohtaavat päivittäin ruotsalaisia risteilyturisteja.

Suomea on eristetty Ruotsista ja suomalaisia ruotsalaisista koko kevät eikä matkailun rajoituksia ole kesän korvallakaan poistettu.

Ruotsissa on perjantaihin mennessä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen 5 230 ihmistä. Tartuntoja on vahvistettu yhteensä 63 890.

Torstaina todettiin 230 uutta tartuntaa. Keskiviikkona uusia tartuntoja taas vahvistettiin 1 610.

WHO:n Euroopan aluejohtaja kertoi Hans Kluge kertoi torstaina, että 11 maassa Euroopassa tartuntojen kasvu on ollut voimakasta viimeisen kahden viikon aikana. Ruotsi kuului tähän joukkoon.

On kuitenkin ollut yksi tapa joutua tai päästä kosketuksiin ruotsalaisten kanssa.

Laivaristeily.

Ruotsalaiset ovat voineet tehdä päiväristeilyjä Tukholmasta Turkuun, kunhan eivät nouse maihin Turussa, – tai Maarianhaminassa.

Säännöllisimmin ruotsalaisia on kohdannut laivojen henkilökunta.

Tallink Siljan henkilökunnan pääluottamusmiehen Marko Laineen mukaan toiset työntekijät ovat huolissaan ruotsalaisista matkustajista, toiset eivät ole lainkaan.

Mutta myös suomalaiset risteilymatkustajat.

Tallink Siljan henkilökunnan pääluottamusmies Marko Laine sanoo tilanteen olevan kaksijakoinen.

– Se on niin kiinni yksilöstä. Toiset ovat huolissaan, toiset eivät ole lainkaan. Joku voi kokea sen (ruotsalaiset matkustajat) uhkaksi, toiset ovat tyytyväisiä, että on mahdollisuus tehdä työtä.

Laine muistuttaa, että lomautukset ovat yhä päällä yhtiössä.

– Käsittääkseni ketään ei ole pakotettu töihin.

Viking Linen pääluottamusmies Tero Palokosken ajatukset ovat samankalaisia.

– Ymmärrän, että jotkut saattavat kokea turvattomuuden tunnetta, yksittäiset ihmiset, mutta mitään isommin hälyttävää sieltä ei ole kuulunut.

Viking Linen pääluottamusmies Tero Palokosken käsityksen mukaan laivoilla tavattavat ruotsalaiset ovat olleet lähinnä työmatkalaisia.

Myös Palokoski lisää, että moni on tyytyväinen, kun voi olla töissä.

Kummankin pääluottamusmiehen käsityksen mukaan laivoilla tavattavat ruotsalaiset ovat olleet lähinnä työmatkalaisia, kuten rekkakuskeja.

Toisaalta laivoilta kantautuneiden tuoreiden tietojen mukaan ruotsalaiset ovat enenevässä määrin innostuneet päiväristeilyistä ja tunnelma on muuttunut viihteellisemmäksi.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd totesi aikaisemmin kesäkuussa Taloussanomille, ettei riski ylikansallisista koronatartunnoista ole suuri, koska valtaosa Turusta risteilylle lähtevistä Baltic Princessin asiakkaista on suomalaisia, ja vastaavasti Tukholmasta lähtevän Galaxyn asiakkaista valtaosa on ruotsalaisia.

Kansallisuuksien sekoittuminen on vähäistä.

Myös Viking Line ottaa risteilymatkustajia Turun ja Tukholman väliä ajaville aluksilleen, Amorellalle ja Viking Gracelle.

Maarianhaminassa valtaosa vaihtaa laivaa ja suuntaa kotiin.

Teette risteilyjä, joilla on mukana ruotsalaisia, Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer?

– Meillä on jonkin verran laivoilla ruotsalaisia, joilla on Suomen kansalaisuus. He saavat matkustaa Suomeen. Ja jos on tarpeellinen syy, saa myös matkustaa siten kuin Rajavartiolaitos on sen määritellyt.

Vikingin Ruotsin lipun alla ruotsalaisella miehistöllä purjehtiva Cinderella alkaa ensi viikolla tehdä 20-tunnin risteilyitä Tukholmasta Ahvenanmaalle.

– He eivät nouse pois laivasta, Boijer korostaa.

Myös Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä ajavalla Rosellalla on ollut ruotsalaisia päiväristeilijöitä.

– Markkinointimme Ruotsissa keskittyy myymään risteilyitä näihin kahteen laivaan. Pyrimme, että Cinderellalla olisi pelkästään ruotsalaisia.

– Paitsi jos joku hyppää mukaan Ahvenanmaalta, mutta silloin hän joutuu karanteeniin, kun tulee takaisin.

Vikingin Helsinki–Tukholma-reittiä ei ole vielä avattu uudelleen.

Vikingin Helsinki–Tukholma-reittiä ei ole vielä avattu uudelleen. Mariella on sieltä siirretty Tallinnan reitille, ja Gabriella alkaa tehdä risteilyitä Helsingistä Maarianhaminaan.

– Se on uusi tuote. Mietimme koko ajan, miten saisimme henkilökuntaa takaisin töihin ja liikenteen käyntiin. Kesän myynti on varteen otettava yhtiön tulokseen.

Boijer korostaa yhtiönsä saaneen juuri turvallisuussertifikaatin covid-työstä.

– Tämä on ollut iso työ meille ja hyvin tärkeä asia. Olemme maailmassa ensimmäinen varustamo, jolle tämä on myönnetty.

– Jos joku ei noudata määräyksiä, henkilökunta kertoo kyllä, mitä ne ovat. Laivoja ei oteta täyteen, ja ihmiset istuvat paljon ulkokansilla.

– Ruokaa voi tilata hyttiin, buffet toimii vähän eri tavalla kuin yleensä ja tarjotaan pöytiin. Infopisteissä ja tax free -kassoilla on pleksit eikä oteta liikaa ihmisiä sisään. Ja kun lähdetään laivasta pois, kuulutetaan, että mennään pienissä erissä.

Paljonko teillä on ollut ruotsalaisia päiväristeilijöitä?

– En osaa sanoa lukuja. Jonkin verran. Huomattavasti vähemmän kuin suomalaisia ja nyt Cinderellan alettua liikennöimään vielä vähemmän.

– Juhannuksena ehkä vähän enemmän. Verrattuna suomalaisiin hyvin vähän.

Ruotsalaisilla on koko ajan ollut mahdollista matkustaa laivoillanne, jos ei ole tullut maihin Suomessa?

– On voinut varata matkan, mutta me emme ole (tähän asti) markkinoineet matkoja lainkaan, koska Ruotsissa on ollut suositus olla matkustamatta ollenkaan.

– Ei meillä ole isompia määriä ollut, en ole ainakaan kuullut, ja jos on ollut, he eivät silloin ole noudattaneet oman maansa suosituksia.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijerin mukaan ketään yhtiön työntekijää ei pakoteta töihin.

– Tietysti on ollut muita ”ruotsalaisia” eli suomalaisia, jotka ovat puhuneet riikinruotsia. Se on vaikea sanoa, kuka on mihinkin menossa.

– Markkinoimme (nyt) päiväristeilyjä suomalaisille Turusta (piknik-matkoja), joissa vaihdetaan laivaa Ahvenanmaalla.

– Laivoilla voi olla reittimatkustajia Ruotsista, joilla on Suomen kansalaisuus, mutta he joutuvat sitten karanteeniin, kun tulevat Suomeen.

Ne suomalaiset, jotka kohtaavat laivoillanne ruotsalaisia päiväristeilijöitä, eivät kuitenkaan mene karanteeniin, kun palaavat Suomeen?

– Jos on ollut risteilyllä?

Niin, kohtaamisia suomalaisten ja ruotsalaisten kesken laivoilla?

– Voihan siellä olla, mutta voihan ruotsalaisia kohdata vaikka ostoskeskuksessa.

Silloin he ovat tulleet Suomeen karanteenin kautta, mutta laivoilla voidaan kohdata ilman karanteeneja?

– Kyllä, siinä on aukko, mutta juuri siksi meillä on tarkat säännöt ja seuraamme tarkasti, että niitä noudatetaan.

– Ja mitä tulee henkilökuntaan Turun laivoissa, olemme keskustelleet paljon ja heille on hankittu muun muassa pleksilaseja suojaksi. Ketään ei pakoteta töihin.

Boijer korostaa, että tilaa on paljon.

– Gracella oli tällä viikolla muutamia satoja ihmisiä, kun sinne mahtuu 2 800.

– Ja ruotsalaiset ostavat yleensä risteilyn niin, että vaihtavat laivaa Maarianhaminassa ja Turusta lähteneet suomalaiset tekevät saman, ja siellä käytetään eri käytäviä. Tällä hetkellä ruotsalaiset suosivat Cinderellaa. Se myy hyvin.

– Eli summa summarum, laivalla voi kohdata ruotsalaisen, mutta hän on luultavimmin työn puolesta matkustava.