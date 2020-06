Länsi-Pohjan alueen koronatilanne muuttunut "ratkaisevasti vakavammaksi" – lääkäreiltä painokas viesti

Tartuntaketjujen selvityksessä lääkäreille on ilmennyt, että useamman tapauksen taustalla on lyhyt ostosmatka Ruotsin puolelle.

Tilanne huolestuttaa lääkäreitä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen johtavat lääkärit pitävät alueen epidemiauhkaa vakavana. Lääkärit katsovat, että kuukauden rauhallisen jakson jälkeen tilanne on muuttunut ratkaisevasti vakavammaksi. Alueen lääkärit kertovat asiasta lehdistötiedotteella.

Kahdeksan lääkärin allekirjoittamassa tiedotteessa kerrotaan, että viimeisen kahden viikon aikana alueella on todettu muutamia koronavirustartuntoja. Kuitenkin jo muutama sairastunut on ehtinyt altistaa jopa viisikymmentä lähikontaktia.

Tartuntaketjujen selvityksessä on ilmennyt, että useamman tapauksen taustalla on lyhyt ostosmatka Ruotsin puolelle.

Vielä ei tiedetä, kuinka moni altistuneista sairastuu. Lääkäreiden mukaan sairastumispotentiaali on kuitenkin merkittävä.

Tämä huolestuttaa alueen johtavia lääkäreitä.

– Emme ole samaa mieltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Lapin sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden, saati eräiden Lapin kuntien virkamiesten kanssa siitä, että Ruotsin rajamatkailun rajoittaminen olisi merkityksetön länsirajan ja Meri-Lapin epidemian torjunnassa, johtavat lääkärit toteavat.

Tiedotteen mukaan sairastuneita ja taudin oireettomia kantajia on heti rajan takana ja ostoksilla pistäytyminen on iso riski.

Lääkäreiden mukaan Norrbottenissa on raportoitu tänään 28 uutta tartuntaa, viidessä päivässä yli 200 ja nyt siis yhteensä 1177 on sairastunut. Sairaaloissa on 22 koronapotilasta, joista kahdeksan tehohoidossa. Altistuneita on satoja ja osa heistä tulee sairastumaan ja voivat oireettominakin levittää tautia.

– Virus siis kukoistaa heti rajan takana, tiedotteessa lukee.

Johtavat lääkärit suosittelevat painokkaasti, että kaikki pistäytymiset ja ostosreissut lopetetaan siksi, kunnes tilanne Ruotsissa rauhoittuu.

