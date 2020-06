Uimarit pöyristyivät epäillystä hukuttamisyrityksestä Vantaan Kuusijärvellä – kuvat uimarannan laiturista paljastavat karun faktan

Kuusijärven uimaranta on Vantaan suosituimpia uimapaikkoja.

Poliisi epäilee, että Kuusijärven uimarannalla Vantaalla yritettiin hukuttaa alle 15-vuotias nuori maanantai-iltana.

Vantaan Kuusijärven uimaranta pullisteli torstain helteessä auringonottajia ja uimareita. Iloista menoa ja riemukasta polskintaa seuratessa oli vaikea kuvitella, että samassa paikassa oli maanantai-iltana eletty aivan toisenlaisissa tunnelmissa.

Poliisin mukaan joukko nuoria yritti hukuttaa alle 15-vuotiaan nuoren maanantai-iltana Kuusijärvellä. Epäilty hukuttamisyritys tapahtui illalla kello 20:n jälkeen, kun uimavalvonta uimarannalla oli jo päättynyt.

Poliisi kertoi tiedotteessa, että joukko nuoria oli painanut ensin alle 15-vuotiaan nuoren veden alle, mutta nuori oli päässyt pakoon ja pakeni laiturin alle. Sen jälkeen joukko nuoria ahdisti nuoren laiturin alle ja pomppi laiturin päällä.

Ponttoonien varassa kelluvat laiturit painuvat jo muutaman ihmisen painosta aivan veteen kiinni, jolloin laiturin alla olevalle ei jää happea hengittää.

IS:n valokuvaajan ottama valokuva kertoo selvästi, että ponttonien varassa kelluva laituri painuu ihmismassan painosta aivan vedenpintaan kiinni, jolloin laiturin alla olevalle ei jää happea hengittää.

Tilanne oli päättynyt vasta sivullisen väliintuloon. Laiturin alla olleen nuoren voimat olivat siinä vaiheessa jo loppumispisteessä.

Alustavien tietojen mukaan epäillään, että laiturin päällä olleet nuoret pyrkivät siihen, ettei laiturin alle joutunut nuori pääsisi pois laiturin alta. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä.

Kuusijärven uimarannalla on laituria yli 150 metriä.

– Ihan kauheata! Ei pysty käsittämään, miten pystyy tekemään mitään tuollaista, rannalla ollut Tessa Bayar kauhisteli.

Poliisi ei ole tarkentanut, oliko kyse kaveriporukasta, jonka yksi jäsen koki kovia vai kohdistuiko epäilty hukuttamisyritys kaveriporukan ulkopuoliseen nuoreen.

Bayar piti todennäköisempänä, että kyse on yhdestä kaveriporukasta.

– On todella hirveää, jos kaverit kääntyvät yhtä vastaan. Voi vain kuvitella nuoren hädän, kun kukaan ei auta. Hyvä, että joku ulkopuolinen lopulta puuttui tilanteeseen. Jos samaa porukkaa ollaan, niin toisista täytyy pitää huolta, Bayar painotti.

– Nuorilla ei varmaan ole ollut ymmärrystä, mihin tuollainen olisi voinut johtaa. Se on ollut ehkä hauskaa aluksi, mutta leikki on sitten mennyt liian pitkälle, Bayarin ystävätär Heini Kankaro lisäsi.

Atte Honkonen epäili, että nuorten joukossa on tyhmyys tiivistynyt eikä tilanteen vakavuutta ja vaarallisuutta ole tunnistettu.

Kuusijärvellä usein uimassa käyvä Atte Honkonen ei ole koskaan kuullut tai nähnyt mitään vastaavaa.

– Täällä näkee usein nuorten juoksevan laitureilla ja tönivän toisiaan veteen. Niin olen tehnyt nuorena itsekin, mutta se, että aletaan painaa toista veden alle... Se ei kuulosta kivalta, Honkonen mietti.

Honkonen pitää tapausta malliesimerkkinä tutusta sananlaskusta: joukossa tyhmyys tiivistyy.

– Kun porukalla menee touhu yli, niin hommassa ei ole enää mitään tolkkua. Siinä tulee sellainen porukkaefekti: kun mopo karkaa käsistä, se karkaa sitten kunnolla, Honkonen mietti.

Kuusijärvelle jää uimavalvonnan päättymisen jälkeenkin satoja uimareita. Rannan tuntumassa aurinkoa ottanut Kisu Räisänen mietti, että nuorten touhu on sivullisten silmään saattanut näyttää vain riehakkaalta leikiltä.

Jenni (vas.) ja Kisu Räisänen nauttivat torstain helteestä Kuusijärvellä. Räisänen muistuttaa vanhempien velvollisuudesta opettaa lapsilleen kunnon käytöstavat.

– Ulkopuoliset eivät ole ehkä tohtineet mennä puuttumaan, jos se on näyttänyt leikiltä, Räisänen pohti.

Räisäsen ystävä Jenni korosti, että olisi hyvä, jos uimarannoilla olisi järjestyksenvalvontaa vielä senkin jälkeen, kun varsinainen uimavalvonta päättyy.

Räisänen muistutti, että käyttäytymismallit lähtevät jo kotioloista.

– Vanhempien pitäisi opettaa lapsiaan. Se on vanhempien tehtävä, ei lapsi itse tajua, että hän voi vaikka tappaa toisen.

– Voin kertoa yhden esimerkin vapaasta kasvatuksesta. Mummoni asuu Keiteleellä, ja kerran kaupassa ollessaan joku lapsi oli töninyt häntä ostoskärryillä jaloille. Mummoni oli sanonut, että voitko lopettaa, tuo sattuu.

Kuusijärven uimarannalle jää paljon uimareita sen jälkeenkin, kun virallinen uimavalvonta päättyy kello 20.

– Lapsi oli töninyt toisen kerran ja uuden sanomisen jälkeen vielä kolmannenkin. Lapsen äiti oli ollut koko ajan puhelimella eikä ollut reagoinut mitenkään. Kolmannen tönäisyn jälkeen mummoni oli ottanut ostoskoristaan piimäpurkin ja kaatanut sen äidin päälle ja poistunut kaupasta todeten, että minäkin olen saanut vapaan kasvatuksen. Eli kyllä vanhempien tehtävä on opettaa lapsiaan, Räisänen sanoi.

Kuusijärven uimavalvojat Juuli Miettinen ja Annika Tietz sanovat, että he joutuvat puuttumaan nuorison liian riehakkaaseen käytökseen käytännössä päivittäin.

– Se on sellaista tönimistä ja toisen veteen työntämistä. Siinä pitää olla itsekin tarkkana, milloin se on vielä hauskaa leikkiä ja milloin alkaa mennä yli. Hyvät tavat on hyvä pitää mielessä uimarannallakin, Miettinen puntaroi.

Tietzin mukaan nuoriso kyllä pääosin uskoo, kun liian rajusta menosta käy huomauttamassa.

– Vaikka kyllä niitä suunsoittajiakin välillä on liikkeellä, Tietz hymähti.

Kaksikko pitää järkyttävänä, että meno Kuusijärvellä yltyi maanantai-iltana niin pitkälle, että yksi nuori melkein hukkui.

– On se aika uskomatonta, Miettinen huokaili.

Kuusijärven uimavalvojat Juuli Miettinen (vas.) ja Annika Tietz kaipaavat hyviä käytöstapoja uimarannallekin, vaikka helteen ja veden yhdistelmä saakin monet villiksi.

Heidän mukaansa rannalle jää päivittäin satoja ihmisiä senkin jälkeen, kun uimavalvonta päättyy kello 20.

– Monet vasta tulevat siihen aikaan, kun valoa ja lämpöä riittää. Voi täällä porukkaa olla ihan yön ylikin, Miettinen arvelee.

– Jos tuollaista olisi tapahtunut uimavalvonta-aikaan, olisimme tietenkin puuttuneet siihen ja soittaneet poliisit paikalle, Tietz korostaa.

Entiset kilpauimarit sanovat, että uimarien valvominen on kuumimpina hellepäivinä aika stressaavaa, kun rannalle pakkautuu satoja ihmisiä.

– Lisäksi monella vanhemmalla on oletus, että he voivat mennä uimaan ja me vahdimme rantavedessä telmiviä lapsia. Emme ole kuitenkaan mitään lastenvahteja, emme voi pitää ketään tiettyjä ihmisiä silmällä, Miettinen muistuttaa.